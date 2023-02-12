تنتظر الأسواق تقارير التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

شباط 12, 2023 23:51

ستكون تقارير التضخم والناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة "حديث المدينة" هذا الأسبوع حيث سيتمكن المستثمرون والمتداولون من التدقيق في عدد كبير من مجموعات البيانات. ستظهر تقارير التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما إذا كانت سياسات التشديد النقدي قد قللت من الضغوط التضخمية.

في اليابان، ستقدم الحكومة المرشحين لمنصب محافظ بنك اليابان (BoJ) إلى البرلمان. يقترح بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي سوف يعدل أو يتراجع عن برنامجه التحفيزي في ظل حاكم جديد. من المقرر أن يتقاعد هاروهيكو كورودا في الثامن من أبريل بعد أن شغل منصب حاكم لمدة عشر سنوات.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الرابع من عام 2022 ومحافظ بنك اليابان الجديد

سينشر مكتب مجلس الوزراء الياباني تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022 في 13 فبراير. يقترح الاقتصاديون الذين يراقبون الاقتصاد الياباني أن التقرير سيظهر توسعًا بنسبة 0.6٪ على أساس ربع سنوي.

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة، 10 فبراير، إن إخراج الاقتصاد من الانكماش لا يزال يمثل تحديًا مهمًا في السياسة العامة. ستقدم الحكومة اليابانية مرشحين لمنصب محافظ بنك اليابان إلى البرلمان هذا الأسبوع.

معدل البطالة في المملكة المتحدة دون تغيير في ديسمبر؟

من المتوقع أن ينشر مكتب الإحصاء الوطني (ONS) تقرير معدل البطالة لمنظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء 14 فبراير. يقترح المحللون أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ظل ثابتًا عند 3.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومن المتوقع أن يظهر تقرير آخر بشأن متوسط الدخل أن الزيادات في الرواتب متأخرة عن التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ بنك إنجلترا (BoE) أندرو بيلي حث أرباب العمل والموظفين على التفكير في الانخفاض الحاد المتوقع في التضخم هذا العام عند التفاوض على الرواتب.

الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو Q4 2022 التقدير الثاني

في يوم الثلاثاء، سينشر Eurostat تقريره التقديري الثاني بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022. أظهرت البيانات الأولية الصادرة في 31 يناير أن اقتصاد كتلة اليورو نما بنسبة 0.1٪ خلال الربع الأخير من العام السابق. وفاجأ التقرير الأولي محللي السوق حيث توقع استطلاع لرويترز انكماشا بنسبة 0.1٪.

قال الاقتصاديون في S&P Global Market Intelligence أن "رقم الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي يعطي انطباعًا مواتياً مضللاً عن الظروف الاقتصادية في أواخر عام 2022. والنتيجة الرئيسية من بيانات الدول الأعضاء هي اتساع نطاق الضعف في الاستهلاك الخاص، مع الضغط الحاد على الدخل الحقيقي للأسر. بسبب ارتفاع معدلات التضخم في وقت متأخر ".

بنك الاحتياطي الفيدرالي يفحص تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

سينتهي عيد الحب مع تقرير مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل (BLS) حول التضخم. يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 6.2٪ في يناير على أساس سنوي. من المرجح أن يكون معدل التضخم الأساسي قد ارتفع بنسبة 0.4٪ على أساس شهري. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن التضخم بدأ في الانخفاض، رغم أنه يتوقع أن تكون عملية طويلة.

أشار محللو إستراتيجيات العملات في بنك OCBC إلى أن "الصورة العامة هي قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعايرة السياسة ... ولكن على المدى القريب، هناك حذر، نظرًا للمتحدثين الفيدراليين مؤخرًا وكيف أن اتجاه إزالة التضخم قد يكون وعرًا."

التضخم في المملكة المتحدة: هل سينخفض أكثر؟

سيتم نشر تقرير التضخم CPI، وهو أحد أهم مجموعات البيانات المالية القادمة من المملكة المتحدة، في 15 فبراير. يشير الاقتصاديون إلى أن معدل التضخم الرئيسي سجل انخفاضًا طفيفًا (-0.3٪) ، حيث وصل إلى 10.2٪ (على أساس سنوي) في يناير. لا يزال التضخم في المملكة المتحدة قريبًا من أعلى مستوى له في 40 عامًا وخمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا عند 2٪.

وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني يوم 10 فبراير، سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموًا صفريًا في الربع الأخير من عام 2022، بما يتماشى مع توقعات المحللين. قال وزير المالية، جيريمي هانت، إن "حقيقة أن المملكة المتحدة كانت أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة السبع في العام الماضي، بالإضافة إلى تجنب الركود، تُظهر أن اقتصادنا أكثر مرونة مما كان يخشى الكثير. ومع ذلك، فإننا لم نخرج من الغابة بعد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتضخم ".

مبيعات التجزئة الأمريكية: محاربة التضخم من قبل المستهلكين

يتوقع الاقتصاديون عودة مبيعات التجزئة الأمريكية إلى النمو الإيجابي (+ 0.9٪ على أساس شهري على أساس شهري) في يناير. كانت مبيعات التجزئة قد تقلصت في نوفمبر وديسمبر 2022، متأثرة بانخفاض مشتريات المركبات ومجموعة من السلع الأخرى. يمكن أن يُنظر إلى القراءة المرتفعة على أنها إيجابية للدولار الأمريكي، في حين أن القراءة المنخفضة قد تضر بقيمة العملة مقابل منافسيها.

أظهرت البيانات المنشورة في 27 يناير أن الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (المعدل للتضخم)، الذي يقود أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، انخفض بنسبة 0.3٪ في ديسمبر 2022.

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة: هل هي آخذة في الارتفاع؟

في يوم الجمعة 17 فبراير، سيركز محللو السوق على تقرير مكتب الإحصاءات الوطني بشأن مبيعات التجزئة لشهر يناير في المملكة المتحدة. يتوقع الاقتصاديون نموًا بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي، ولكن نموًا صفريًا على أساس شهري. قد يؤدي صدور رقم أفضل من المتوقع إلى تعزيز الجنيه البريطاني، في حين أن القراءة الأقل من المتوقع قد تضعف العملة.

وفقًا لتقرير اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) و KPMG، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي في يناير، أي بمعدل نصف شهر ديسمبر تقريبًا، وانخفاضًا من 11.9٪ في العام السابق.

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