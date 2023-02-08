باول من الاحتياطي الفيدرالي: من المرجح أن يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة في أسعار الفائدة

شباط 09, 2023 01:19

انتعشت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أن ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) جيروم باول خطابًا أمام النادي الاقتصادي بواشنطن. في أخبار أخرى، سجّل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين مستوى قياسيًا في عام 2022 حتى مع تدهور العلاقات الدبلوماسية. في المملكة المتحدة، يتجه مؤشر FTSE 100 للأسهم نحو أعلى مستوى سجله يوم الجمعة الماضي، حيث تتنامى الآمال في أن اقتصاد البلاد يمكن أن يتجنب الركود.

باول الاحتياطي الفيدرالي: تراجع التضخم ومن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة

وقال جيروم باول في تصريحاته إن التضخم بدأ في الانخفاض لكنه شدد على أنها ستكون عملية طويلة. وأشار باول إلى أن "عملية خفض التضخم، قد بدأت وبدأت في قطاع السلع، الذي يمثل حوالي ربع اقتصادنا. ولكن ما زال أمامها طريق طويل لنقطعه. هذه هي المراحل المبكرة للغاية ".

وتعليقًا على أسعار الفائدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه إذا كان التضخم أكثر سخونة مما يتوقعه البنك المركزي، فيجب مناقشة المزيد من رفع أسعار الفائدة. "الحقيقة هي أننا سنرد على البيانات. لذلك، إذا استمررنا في الحصول، على سبيل المثال، على تقارير قوية عن سوق العمل أو تقارير تضخم أعلى، فقد يكون الأمر كذلك أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهد ورفع الأسعار أكثر مما هو مُسعّر، "لاحظ باول.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) (-0.29٪) نتيجة تصريحات باول.

من المرجح أن يكون التضخم الصيني قد تسارع في يناير

سيصدر المكتب الوطني للإحصاء (NBS) تقرير التضخم لشهر يناير 2023. يتوقع الاقتصاديون أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد تسارع إلى 2.1٪ في يناير على أساس سنوي. تهدف السلطات الصينية إلى تقريب التضخم من هدف 3٪. ارتفع معدل التضخم بنسبة 2٪ على أساس سنوي في عام 2022، وفقًا لتقارير إحصائية قدمها مكتب الإحصاء الوطني.

غيرت الحكومة الصينية بشكل جذري موقفها ضد Covid-19 من خلال سحب معظم الإجراءات التقييدية. أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي (IMF)، كريستينا جورجيفا، إلى أن عودة الصين يمكن أن تكون العامل الأكثر أهمية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023. وفي يناير، أعربت جورجيفا عن قلقها قائلة، "ماذا لو كانت الأخبار الجيدة للصين تنمو بشكل أسرع يترجم إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يؤدي إلى الضغط على التضخم؟ ".

يتوقع محللو بلومبرج أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.8٪ في عام 2023. وفي عام 2022، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.0٪.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الرابع من عام 2022: ركود أم لا؟

في يوم الخميس 9 فبراير، سيعطي تقرير أولي بشأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الأخير من عام 2022 للمستثمرين والمتداولين الفرصة لفحص الوضع الاقتصادي للبلاد. من المتوقع أن يظهر تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4٪ على أساس سنوي.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3٪ في الربع من يوليو إلى سبتمبر. يشير الاقتصاديون إلى أن الانكماش مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2022 سيعني أن اقتصاد البلاد قد دخل في فترة ركود.

أشار بنك إنجلترا (BoE) إلى أنه يفكر في إيقاف دورة التضييق النقدي مؤقتًا حيث أعرب بعض صانعي السياسة عن مخاوفهم بشأن التوقيت وكيف يمكن أن يضر مثل هذا القرار بالاقتصاد. اقترح حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي أن التضخم سينخفض بسرعة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2023. أدت الرسائل المتضاربة إلى إضعاف الجنيه البريطاني الذي سجل أدنى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

NIESR: من المرجح أن تتجنب المملكة المتحدة الركود

أشار تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) إلى أن المملكة المتحدة من المرجح أن تتجنب الركود. ومع ذلك، قال الاقتصاديون في مركز الأبحاث الاقتصادي البريطاني، إن الأسعار المرتفعة ستؤثر على أسرة واحدة من بين كل سبع أسر. تتوقع NIESR أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.2٪ فقط في عام 2023، و 1٪ في عام 2024.

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