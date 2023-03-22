قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الحاسمة وسط اضطراب السوق

آذار 23, 2023 01:23

سيعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) عن قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم. تشير أداة FedWatch من CME إلى احتمال بنسبة 88٪ برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي. ومن المتوقع أن يدلي جيروم باول بتصريحاته مباشرة بعد اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيفحص المستثمرون والمتداولون ملاحظاته لفهم ما إذا كان البنك المركزي سيركز على السعر أو الاستقرار المالي.

يوم الخميس، سيكون دور بنك إنجلترا (BoE) لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. في وقت سابق اليوم، أعلن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة جاء عند 10.4٪، على أساس سنوي، في فبراير. تجاوز الرقم توقعات الاقتصاديين وكان أول ارتفاع للتضخم في الأشهر الأربعة الماضية. عززت قراءة التضخم المرتفعة الجنيه الإسترليني حيث أضافت الضغط على بنك إنجلترا لتشديد سياسته النقدية.

قرار سعر الفائدة الفيدرالي

يقترح الاقتصاديون في UOB أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من المرجح أن ترفع النطاق المستهدف لصناديقها بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاتها القادمة في مارس ومايو. وأشار تقريرهم إلى أنه على الرغم من تحسن مسار التضخم، أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير إلى أننا "لسنا قريبين تمامًا من نهاية دورة التشديد الحالية".

يعتقد المحللون في سوسيتيه جنرال أنه حتى إيماءة جيروم باول إلى تشديد الأوضاع المالية ومخاطر النمو السلبي يمكن أن تسرع جني أرباح الدولار الأمريكي. وتعليقًا على احتمالية رفع أسعار الفائدة، كتبوا أن "زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومراجعة طفيفة لمخطط النقطة تشكل خطرًا هبوطيًا على الدولار هذا الأسبوع. ستكون الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس مفاجأة ولكنها قد تأتي بنتائج عكسية على الدولار إذا لم يظهر الرسم البياني النقطي أي أهمية مقارنة بشهر ديسمبر".

قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا

من المتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (MPC) عن قرارها بشأن سعر الفائدة بعد ظهر يوم الخميس. ينقسم محللو السوق حيث يتوقع البعض رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ بينما يعتقد البعض الآخر أن مجلس إدارة بنك إنجلترا قد يمتنع عن رفع أسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي.

قال الاقتصاديون في ING إن قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع من قبل بنك إنجلترا على حافة الهاوية، مضيفين أنه سيتم تقسيم لجنة السياسة النقدية. يقول تقرير البنك الهولندي إنه "على الرغم من الإشارات المشجعة على أن الضغوط التضخمية تتراجع، نعتقد أن بنك إنجلترا ربما يختار رفعًا نهائيًا بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس إذا كان ذلك ممكنًا، على الرغم من أن هذا يتوقف بلا شك على ما يحدث في الأسواق المالية".

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في فبراير

سيصدر مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أرقام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في فبراير. يشير محللو السوق إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي، لكنها زادت بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.

وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني (BRC) -KPMG مراقب مبيعات التجزئة، ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية لشهر فبراير بنسبة 5.2٪ في فبراير مقابل زيادة بنسبة 6.7٪ في نفس الشهر من العام الماضي. قال محللو BRC أنه "على الرغم من أن أزمة تكلفة المعيشة جعلت العملاء أكثر حساسية للأسعار، إلا أنهم لا يزالون مستعدين للاحتفال بالمناسبات الخاصة. تعني الخلفية الاقتصادية أن تجار التجزئة يواجهون ظروف تداول متقلبة. سيشعر العديد من المستهلكين بالقلق بينما يستعدون لمزيد من أسعار الطاقة والزيادات الضريبية في أبريل".

تقرير السلع المعمرة الأمريكية لشهر فبراير

من المتوقع أن يلقي تقرير طلبيات السلع المعمرة في فبراير، الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي، الضوء على حالة نشاط الإنتاج في الولايات المتحدة. يتوقع غالبية الاقتصاديين زيادة بنسبة 0.7٪ على أساس شهري حيث يتوقعون أن يرتد عدد الطلبات من -4.5٪ المسجل في يناير.

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