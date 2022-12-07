انخفاض أسعار النفط الخام ومخاوف تباطؤ الصين

كانون الأول 08, 2022 01:43

وسط انخفاض حاد ومفاجئ في أسعار النفط الخام الفورية ومخاوف التباطؤ في الصين، تراقب الأسواق بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية التي قد تعني الفرق بين النمو العالمي والركود على المدى القصير.

انخفضت الأسعار الفورية للنفط الخام من أعلى مستوياتها عند حوالي 122 دولارًا أمريكيًا للبرميل في الصيف وتتجه نحو 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل في وقت كتابة هذا التقرير. عندما تؤخذ الحرب في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة من المنطقة في الاعتبار، فإن هذا يعد تحولًا غير متوقع في الأحداث التي تدعم جهود الاقتصاد العالمي للابتعاد عن جائحة COVID-19.

على مستوى الإمدادات الأساسية، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 12.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر. وتأتي البيانات الجديدة في وقت لاحق اليوم ويتوقع الإجماع انخفاضًا بمقدار 3.305 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر. ويبدو أن هذا يشير إلى الطلب الصحي والعرض المتاح. هل وصلنا إلى النقطة التي وصل فيها العرض والطلب إلى التوازن بعد ثلاثة أرباع من التقلب في أسواق الطاقة؟

الصين تخفف قيود كوفيد -19

يعتمد الكثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من عدم التسامح مطلقًا مع فيروس كورونا، ظهر أن الحكومة الصينية خففت القيود اليوم، وألغت شرط أن يُظهر الناس اختبارات سلبية للسفر داخل البلاد. سيتم إغلاق الإنتاج المحلي فقط إذا كانت المنطقة عالية الخطورة، مما يعني أن الإنتاجية الصناعية سترتفع على الأرجح على المدى القصير إلى المتوسط.

سيؤدي تحسين الإنتاج الصناعي في الصين إلى دعم توقعات النمو وقد يؤثر أيضًا على التضخم في البلاد. سوف نحصل على نظرة ثاقبة يوم الخميس عندما يتم الإعلان عن معدل التضخم الصيني لشهر نوفمبر. في السابق عند مستوى 2.1 في المائة، يرى الإجماع أن أحدث النتائج عند مستوى 1.6 في المائة على أساس سنوي. على عكس الاقتصاد الأمريكي، لم يشهد الاقتصاد الصيني ارتفاعًا حادًا في أعقاب الوباء بسبب إجراءات الإغلاق في المناطق الصناعية الرئيسية، مما يعني أن التضخم لا يزال منخفضًا نسبيًا. ثم مرة أخرى، هناك جبل يجب أن نتسلقه قبل أن تعود الصين إلى معدلات نموها المعتادة.

تعتبر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الصين (PPI) إصدارًا رئيسيًا آخر يجب مراقبته يوم الخميس. يُنظر إلى مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر عند مستوى ناقص 1.4 في المائة هذا العام مقارنة بالمستوى السابق البالغ 1.3 في المائة على أساس سنوي. قارن هذا مع توقعات القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. عند مستوى 7.2 في المائة في نوفمبر من هذا العام وسابقًا عند مستوى 8 في المائة في عام 2021، غذى تضخم الطاقة أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

باختصار، هناك المزيد من عدم اليقين بشأن النمو العالمي في المستقبل وتباين الأداء بين أكبر اقتصادين في العالم. هذا الرأي أكده صندوق النقد الدولي (IMF) الذي قال مؤخرًا إن التباطؤ العالمي جاري. خفض صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بنسبة 0.4 في المائة إلى 3.2 في المائة، وبنسبة 0.9 في المائة إلى 2.7 في المائة في عام 2023.

"على الرغم من أن خط الأساس هذا يخضع لحالة عدم يقين استثنائية، إلا أن المخاطر ترجح بشدة على الجانب السلبي ومخاوف الركود في تزايد." صندوق النقد الدولي لخريف 2022 التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.