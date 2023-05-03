أعين على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة وتقرير الوظائف غير الزراعية

أيار 04, 2023 01:58

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قراراتهما بشأن أسعار الفائدة اليوم وغدًا على التوالي. طغت على اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي الذي تعرض لضربة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تدخل جي بي مورجان لتولي بنك فيرست ريبابليك المضطرب.

سيغلق الأسبوع الذي بدأ مع قيام البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع مع تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والذي من المحتمل أن يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل سوق العمل مع استراتيجية تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

أشارت التوقعات الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا التي يصدرها صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن "النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في عام 2023، مما يؤكد الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية". وقال تقرير صندوق النقد الدولي "من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9٪ في عام 2023، من 5.3٪ العام الماضي، قبل أن يتحسن إلى 3.5٪ في عام 2024".

قرار سعر الفائدة الفيدرالي

سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء قراره بشأن سعر الفائدة. توفر أداة CME FedWatch Tool احتمال 86.1٪ (صباح الأربعاء) بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس. نظرًا لأن العديد من محللي السوق يقترحون أن رفع سعر الفائدة أمر متوقع، فإن الاقتصاديين سيفحصون بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بحثًا عن إشارات على حدوث توقف مؤقت في تشديد السياسة النقدية.

لاحظ الاقتصاديون في آي إن جي في تقريرهم أن "قرار عدم التغيير سوف يُنظر إليه على أنه مسالم للغاية بالنظر إلى تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع الأخيرة. قد يشير ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تلقى أخبارًا تفيد بأن الضغوط المصرفية الأخيرة تسبب مشاكل كبيرة، وهذا من شأنه أن يكون حافزًا لضعف الدولار بشكل حاد وانخفاض عوائد سندات الخزانة. لا نعتقد أننا وصلنا إلى هناك بعد. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين والعصبية التي تسببها الضغوط المصرفية تستبعد ارتفاعًا متشددًا للغاية بمقدار 50 نقطة أساس. نتوقع ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس في 3 مايو، وهو الرأي المتفق عليه".

قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

سوف يحذو قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حذوه بعد ظهر يوم الخميس. من المرجح أن يرفع البنك المركزي في منطقة اليورو تكاليف الاقتراض، حيث يجادل الاقتصاديون بين 25 أو 50 نقطة أساس زيادة في سعر الفائدة. نمت أسعار المستهلك في دول منطقة اليورو بنسبة 7٪ في أبريل على أساس سنوي، بزيادة 0.1٪ عن رقم 6.9٪ المسجل في مارس.

كتب محللو السوق في بنك ANZ في تقرير أن "البنك المركزي الأوروبي ليس قادرًا بعد على التفكير في إيقاف دورة التضييق. نتوقع ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع حيث يوازن البنك المركزي الأوروبي الآثار المتأخرة لارتفاعات أسعار الفائدة السابقة والاضطراب المصرفي الأخير والمزيد من التشديد. من الواضح أنه إذا كان التضخم الأساسي لا يزال يرتفع إلى أعلى من حيث الشروط السنوية، وكانت شروط الإقراض المصرفي والائتمان صامدة بشكل جيد، فقد يختار البنك المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 50 نقطة أساس".

اقترح المحللون في ING أن "بيانات التضخم الثابتة تؤكد بوضوح على الحاجة إلى مواصلة الارتفاع ولكن مع تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي وبيانات نمو القروض والطلب الضعيفة اليوم، فإن هناك سببًا لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وحجمها. أصبح أقوى".

تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل

ومن المقرر صدور بيانات مهمة أخرى وهي تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة. سيقوم مكتب إحصاءات العمل (BLS) بنشر التقرير الذي يوضح حالة سوق العمل ويؤخذ في الاعتبار من قبل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قرار بشأن تعديلات السياسة النقدية. يشير الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 160 ألف وظيفة في أبريل.

لاحظ محللو Wells Fargo الذين علقوا على استبيان فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر مارس، والذي نُشر يوم الثلاثاء: "لا يزال سوق العمل ضيقًا مع استمرار الفتحات والإقالات فوق مستويات ما قبل الوباء وعمليات الفصل غير الطوعي التي تعود فقط إلى ما كان سائدًا في 2018-2019. لكن هناك اتجاه واضح آخذ في الظهور، ونتوقع استمرار تراجع الطلب على العمل في الأشهر المقبلة. نتطلع إلى خطوة أخرى لأسفل في وتيرة نمو الوظائف في تقرير التوظيف يوم الجمعة، مع مزيد من الضعف في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2024.

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