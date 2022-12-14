تراجع التضخم الأمريكي يدعم اليورو وبيانات الصين تحت المجهر

كانون الأول 14, 2022 22:49

دعم التضخم في الولايات المتحدة اليورو بعد أن قامت الأسواق بتسعير ضعف الدولار على خلفية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف من ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أظهر التضخم في المملكة المتحدة علامات التراجع في نوفمبر بعد النتيجة الأخيرة بنسبة 10.7 في المائة، بانخفاض عن 11.1 في المائة في أكتوبر.

في التطورات العالمية الأخرى، نراقب تقرير الإنتاج الصناعي الصيني لشهر نوفمبر، المقرر يوم الخميس. يتوقع إجماع السوق ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالمستوى السابق البالغ 5 في المائة. بدأت الصين في الخروج من سياسة عدم التسامح مطلقًا مع COVID-19 في أوائل ديسمبر، لذلك من المرجح أن تظهر التأثيرات على تقارير الإنتاج الصناعي القليلة القادمة. ما مدى سرعة تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي في الصين؟ قد تعني الإجابة الفرق بين النمو العالمي والتباطؤ العالمي في الربع المقبل.

بنك التنمية الآسيوي (ADB) أقل تفاؤلاً بشأن النمو في آسيا وقد خفض مؤخرًا توقعاته للنمو الاقتصادي للمنطقة من 4.3 في المائة إلى 4.2 في المائة في عام 2022. تم تعديل توقعات النمو لبنك التنمية الآسيوي لعام 2023 من 4.9 في المائة إلى 4.6 في المائة. الأسباب الكامنة وراء التوقعات الباهتة هي تشديد السياسة النقدية العالمية، والحرب في أوكرانيا، وضغوط COVID-19 المستمرة في الصين.

من المرجح أن تستمر هذه الظروف الخطيرة الثلاثة في الاقتصاد العالمي في الربع القادم ، مما يؤثر على النمو في الصين والمنطقة الأوسع.

من بين هذه العوامل، هناك عامل واحد على الأقل - قيود الصين بشأن COVID - في طريقه للخروج ويمكن القول إن تشديد السياسة النقدية العالمية سيتراجع تدريجياً تماشياً مع الإشارات المشجعة على أن التضخم آخذ في الانخفاض. فيما يتعلق بتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة، تتجه تكاليف النفط الخام أيضًا إلى الانخفاض وقت كتابة هذا التقرير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات بحدوث تباطؤ عالمي. على الجانب المشرق، كان النمو في آسيا مدعومًا بطفرة في قطاعي الطيران والضيافة وسط انتعاش ما بعد COVID في رحلات العمل والترفيه.

يوم الخميس، سيكون هناك تحديث لمبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة. بسبب ضغوط الأسعار المرتفعة، من المتوقع انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة -0.1 في المائة في نوفمبر مقارنة مع 1.3 في المائة في أكتوبر. عند النظر إليها على أساس سنوي، من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر 2022 إلى 7.9 بالمائة مقابل 8.3 بالمائة للفترة نفسها من عام 2021.

من المقرر صدور أرقام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة يوم الجمعة ومن المتوقع أن تنخفض من 0.6٪ في أكتوبر إلى 0.3٪ في نوفمبر. تبدو المقارنة السنوية أكثر غموضًا من المقارنة الشهرية؛ من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر عند سالب 5.6 في المائة مقارنة مع سالب 6.1 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.

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