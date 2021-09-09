حالة عدم اليقين التي تسبق اجتماع البنك المركزي الأوروبي تؤثر على القطاع المصرفي
حالة عدم اليقين التي تسبق اجتماع البنك المركزي الأوروبي تؤثر على القطاع المصرفي
أيلول 09, 2021 12:02
يتركز اهتمام السوق هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، بعد تزايد المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي بشكل مطرد خلال الساعات القليلة الماضية.
شهدنا في الأسابيع الأخيرة تدهوراً في الاقتصاد العالمي، انعكس بتراجع ثقة المستثمر الألماني، كما ناقشنا في تحليلنا ليوم الثلاثاء، مما يدل مرة أخرى على اعتماد الاقتصاد على الإجراءات التي تنفذها البنوك المركزية.
يتوقع السوق أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال التأكيد على بداية إنهاء برنامج شراء الديون بحلول نهاية العام. من غير المتوقع أن تخطو كريستين لاغارد خطوة إلى الأمام من خلال تأكيد تاريخ البدء، وخاصة بعد بيانات البطالة الامريكية السيئة الأسبوع الماضي، وقد يكون هذا بعيد المنال.
على وجه التحديد، أضافت الاسواق الامريكية 235.000 وظيفة في أغسطس مقارنة بـ 665.000 وظيفة متوقعة، وإذا أخذنا في الاعتبار أن الرقم الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني كان أسوأ من المتوقع (6.6٪ مقارنة بـ 6.7٪)، على الأرجح يبدو أن الإعلان بخصوص بدء سحب التحفيز سيتم تأجيله حتى نوفمبر.
الخوف الرئيسي للسوق هو أن هذا القرار من قبل الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي سوف يتم اتخاذه على عجل. قد يؤدي سحب التحفيز مع البيانات الكلية غير الإيجابية تماماً وبدون السيطرة الكاملة على الوباء إلى تصحيحات حادة في مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية.
خلال جلسة الأمس، كان القطاع المصرفي بلا شك من أكثر القطاعات تضرراً بسبب حالة عدم اليقين هذه، حيث شهدنا انخفاضاً واسع النطاق، حيث انخفض اسعار اسهم البنوك بنسبة 2.31٪ و 1.31٪ و 0.46٪ و 1.53٪ في Banco Santander و BBVA و Deutsche Bank و BNP Paribas على التوالي.
بعد انخفاضات يوم أمس، تراجع سهم بنك Banco Santander مرة أخرى إلى مستوى الدعم المهم الذي يمثله النطاق الأحمر في المنطقة القريبة من المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة باللون الأحمر. يعمل هذا المتوسط المتحرك كمستوى دعم رئيسي منذ آخر مرة التقى بها مع السعر في نهاية شهر يناير، وبعد ذلك بدأ يتحرك عبر قناة صعودية مهمة والتي خسرها في يوليو ودخل في حركته الجانبية الحالية.
إذا استمرت حالة عدم اليقين هذه، فقد يطول هذا التصحيح وفقدان مستوى الدعم المهم هذا يمكن أن يؤدي إلى حصول هبوط قوي في السعر، والذي سيكون هدفه الأول هو مستوى الـ 2.75 / 2.85 يورو للسهم.
لا يمكننا توقع حركة صعودية جديدة طالما أن السعر لم يتمكن من اختراق خط الاتجاه الهبوطي متوسط المدى، والذي بدأ في يونيو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى سنوي عند مستوى الـ 3.5 يورو للسهم.
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Roberto Rojasمحلل مالي، Admirals إسبانيا
روبرتو محلل مالي حاصل على شهادة مستشار مالي أوروبي ودرجة مزدوجة في إدارة الأعمال وفي العلوم الاكتوارية والمالية. في عام 2013 تخرج كمدير خبير في الأسهم و المشتقات المالية في البورصات الإسبانية. يعمل في Admirals منذ 2013.