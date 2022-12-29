ارتفاع أسعار النفط الخام وسط عواصف الشتاء في الولايات المتحدة

كانون الأول 30, 2022 01:12

ارتفعت الأسعار الفورية للنفط الخام نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل وسط ارتفاع في الطلب على وقود التدفئة، وعواصف شتوية شديدة في الولايات المتحدة وكندا.

أثرت توقعات السوق بحدوث ركود في عام 2023 على أسعار النفط الخام لمعظم شهر ديسمبر. وقد واجهت هذه العواصف الشتوية وتحسن آفاق النمو العالمي الآن حيث تستعد الصين لإعادة فتح حدودها للزوار. في أحدث التطورات، ستقوم هونغ كونغ بإلغاء قيود التباعد الاجتماعي لـ COVID-19 بحلول نهاية ديسمبر في خطوة من المرجح أن تدعم معنويات السوق.

ما القوة التي ستسود في أسواق النفط الخام مع اقتراب شهر كانون الثاني (يناير) - مخاوف الركود أم الطلب على طقس الشتاء أم توقعات النمو الأكثر إشراقًا في الصين؟ على المدى القصير ، يجب أن يدعم الطلب على وقود التدفئة أسعار النفط الخام خلال أشهر الشتاء. إن التوقات على المدى المتوسط أقل وضوحًا، بسبب ضغوط جانب العرض الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وفرص حدوث ركود عالمي.

يوم الخميس، من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) تقرير تغيير مخزونات النفط الخام للأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. كان المستوى السابق عند المستوى سالب 5.894 مليون برميل، شوهدت النتيجة الأخيرة عند 1.575 مليون برميل. إذا كان السحب أكثر من المتوقع، فقد يدعم أسعار النفط الخام. ثم مرة أخرى، يمكن أن يتماشى الرقم النهائي مع التوقعات، أو أقل من المتوقع، وقد يؤثر الاتجاه الهبوطي على الأسعار.

أحد الأسباب الرئيسية لمخاوف الركود هو قرار سعر الفائدة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. قد تستمر مخاوف السوق حتى يناير قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والمقرر عقده في 31 يناير - 1 فبراير.

السؤال الكبير هو ما إذا كان التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع أم انخفض في ديسمبر وستأتي الإجابة في 12 يناير عندما يتم الإعلان عن النتائج. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7.1 في المائة في نوفمبر، مسجلة انخفاضًا عن الشهر السابق عندما كانت عند مستوى 7.7 في المائة. وقد تم تحقيق ذلك برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 في المائة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أقل تشددًا من الفترات السابقة.

في أخبار مالية أخرى، يقترب موسم الأرباح في شهر يناير. من المقرر أن تعلن الأسهم المالية الضخمة عن أرباح الربع الرابع بدءًا من 13 يناير، بما في ذلك JPMorgan و Bank of America و Wells Fargo & Co و Citigroup. قد تكون أسواق الأسهم العالمية في فترات متقلبة في أوائل يناير، اعتمادًا على عوامل مثل خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، وأخبار التضخم.

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