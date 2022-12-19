ارتفاع معتدل في أسعار البنوك المركزية - تباطؤ عالمي في العرض

كانون الأول 20, 2022 01:52

أدى تراجع التضخم والزيادات المعتدلة نسبيًا في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا (BoE) والاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى تحويل انتباه السوق من ارتفاع الأسعار إلى احتمال حدوث تباطؤ عالمي.

أظهرت أرقام الإنتاج الصناعي الصيني لشهر نوفمبر انكماشًا واضحًا. على أساس سنوي، انخفض الناتج الصناعي من 5٪ في نوفمبر 2021 إلى 2.2٪ في نفس الشهر من هذا العام. أبقى تحذير الصين بشأن COVID-19 المراكز الصناعية تحت القفل والمفتاح لمعظم العام، وبدأت البلاد للتو في الخروج من سياسة عدم التسامح مع فيروس كورونا. بعد الاعتماد بشكل كبير على عمليات الإغلاق لإدارة انتشار COVID-19، أدى تغيير السياسة إلى زيادة في حالات COVID الجديدة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي - كما شوهد في البلدان الأخرى التي تم افتتاحها في وقت سابق من العام.

من الأهمية بمكان لتجار التجزئة الأوروبيين والأمريكيين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم إلى 1.4 مليار مستهلك في الصين، انخفضت مبيعات التجزئة في العملاق الآسيوي من -0.5٪ في نوفمبر من العام الماضي إلى -5.9٪ في نفس الشهر من هذا العام. وبالنظر إلى أن مبيعات التجزئة كانت متوقعة عند سالب 3.7 في المائة، فمن المرجح أن يؤثر الضعف على صافي أرباح قطاع التجزئة الفاخرة الذي سيتعين عليه الانتظار لفترة أطول حتى يتعافى الطلب في الصين.

من المرجح أن تغذي الرؤى حول تأثيرات مبيعات التجزئة الضعيفة في الصين مؤشرات مديري المشتريات (PMI) في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، وكلها تنتج الملابس الفاخرة والإكسسوارات والسيارات. يقع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي لمؤشر ستاندرد آند بورز الفرنسي لشهر ديسمبر في المنطقة المحفوفة بالمخاطر عند 48.9 - أي شيء أقل من 50 يشير إلى انكماش. وبالمثل، جاء مؤشر مديري المشتريات فلاش الألماني لشهر ديسمبر عند 47.4.

مع أخذ الرياح المعاكسة في الاعتبار، لا يزال يُحتسب كنقطة مضيئة أن الصين ستعود تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تبدأ معدلات النمو في الارتفاع.

أخبار السوق في الأسبوع السابق لعيد الميلاد

يصدر تقرير IFO الألماني لمناخ العمل لشهر ديسمبر يوم الإثنين وهو مؤشر رئيسي يجب مراقبته لأن القراءة الأخيرة كانت أقل تشاؤمًا، حيث وصلت إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 86.3 لشهر نوفمبر. إذا انخفض مناخ الأعمال بشكل كبير من نوفمبر إلى ديسمبر، فقد يكون ذلك بمثابة علامة تحذير لاختناقات الصادرات والعرض. بالفعل، يريد أقل من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع رفع الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يمثل انخفاضًا عن التقارير السابقة في الربع الرابع. إجماع استطلاع IFO لشهر ديسمبر عند 87.4.

في أخبار التداول الأخرى، سيصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه يوم الثلاثاء، مما يوفر نظرة ثاقبة لتوقعات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. تعد اليابان واحدة من أسواق التصدير الأساسية في أستراليا، حيث تتباين سياسة أسعار الفائدة بشكل كبير مع التأثيرات المحتملة على الميزان التجاري والعملات الأجنبية.

"من وجهة نظري، القلق بشأن دوامة الأجور في اليابان أبعد ما يكون عن المبرر". خطاب ناكامورا تويواكي بنك اليابان، عضو مجلس السياسات، 7 ديسمبر 2022.

يركز بنك اليابان على توقعات التضخم طويلة الأجل ويرى أن الأسعار في قطاع الخدمات تتغير بشكل أبطأ من التغير في السلع المستوردة والمصنعة محليًا. من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار فائدة منخفضة للغاية عند مستوى سالب 0.1 في المائة، مع استمرار الاختلاف مع الشريك التجاري أستراليا. إذا كانت هناك أي مفاجآت في قرار بنك اليابان، فقد يكون هناك تأثير على أزواج الين الياباني.

سيتم التنبؤ بقرار البنك المركزي العالمي الآخر يوم الأربعاء ، حيث يتوقع معدل التضخم الكندي لشهر نوفمبر. ومن المتوقع نمو الأسعار عند مستوى 6.8 في المئة مقارنة مع 6.9 في المئة في أكتوبر. إذا ارتفع التضخم بشكل غير متوقع، فقد يتخذ بنك كندا قرارًا بشأن موقف أكثر تشددًا في يناير. على نفس المنوال، إذا انخفض التضخم، فقد يتبع البنك المركزي النهج الأقل تشددًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

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