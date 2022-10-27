ما الفرق بين أخبار التداول و الاستثمار؟

تشرين الأول 28, 2022 03:21

في هذه المقالة، سوف تقرأ عن الاختلافات بين أخبار الاستثمار وأخبار التداول وأي نوع قد يكون مناسبًا لأهدافك المالية. تشمل الموضوعات:

تواتر أخبار البورصة

توقيت وتواتر أخبار العملات والسلع

التوقعات على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل

أخبار الاستثمار مقابل أخبار التداول، أيهما تختار؟ غالبًا ما يتم تجميعها معًا، ولكن هناك اختلافات كبيرة بينها من حيث التوقيت والتكرار والموضوع والتفضيلات المالية. بمجرد أن تصبح على دراية بالاختلافات، سوف يتضح لك متى يجب أن تأخذ في الاعتبار كل نوع من المعلومات أثناء اتخاذ القرار المالي الخاص بك.

عندما يتم حساب نتائج الشركة

إذا كنت مهتمًا بتتبع نتائج الشركة وشراء أو بيع الأسهم بناءً على أساسيات أداء الشركة، فقد تفضل أخبار الاستثمار.

يتم تقسيم أخبار الاستثمار إلى تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وتقارير سنوية من الشركات الكبيرة المدرجة في البورصات العامة. تستمر مواسم الأرباح في الأسابيع الستة الأولى تقريبًا من كل ربع سنة ، واعتمادًا على النتائج ، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين واتجاهات السوق.

إذا كانت هناك أخبار أفضل من المتوقع من الشركات العامة ، يميل المستثمرون إلى اكتساب الثقة وتحسين المعنويات ، وغالبًا ما يرفع أداء قطاع أو حتى بورصة بأكملها. يمكن أن يكون المزاج الإيجابي معديًا ، وينتشر من منطقة إلى أخرى حيث يسعر المستثمرون في الأداء الأفضل لأكبر وأهم الشركات متعددة الجنسيات.

إذا أدى موسم الأرباح إلى نتائج متشائمة، فقد تكون عمليات البيع أحمالاً، جنبًا إلى جنب مع جميع الآثار المترتبة على السوق الهابطة: هبوط أسعار الأسهم ومعنويات المستثمرين.

إلى أي مدى تخطط مسبقاً؟

تصل أخبار الاستثمار في أوقات يمكن التنبؤ بها في السنة التقويمية وقد تكون نتائج الشركة جيدة أو سيئة أو غير مبالية، لكن العديد من المستثمرين لديهم نظرة مستقبلية طويلة الأجل على الأسهم في محافظهم الاستثمارية ويحتفظون بأصولهم الحالية بغض النظر عن الأخبار. يأخذ آخرون وجهة نظر متوسطة الأجل وقد يقومون بتعديل محافظهم وفقًا لتوقعاتهم ربع السنوية أو نصف السنوية.

خلال موسم الأرباح، يمكن أن تختلف اتجاهات السوق عن الظروف الاقتصادية العامة. حتى لو كان الاقتصاد الأوسع في حالة ركود، فقد يركز المستثمرون على الأرباح والتأثير على محافظهم بدلاً من ذلك. ليس هذا هو الحال في أسواق التداول، حيث يكون للمؤشرات الاقتصادية تأثير في تحريك السوق في معظم الأوقات.

الأسعار والاقتصاد

إذا كنت تنجذب بشكل طبيعي نحو الأخبار المتعلقة بأسعار السلع وقيمة العملات، فقد تفضل متابعة أخبار التداول التي تأتي في شكل معايير اقتصادية. غالبًا ما يتم تضمين تحليل الأداء الاقتصادي في أخبار التداول، ولو كخلفية فقط من أجل السياق.

غالبًا ما تكون المعايير الاقتصادية قصيرة الأجل، مثل تحديثات التوظيف الشهرية. يأخذ المتداولون في الاعتبار هذه الأحداث الإخبارية عندما يتخذون قرارات التداول ، مما يؤدي غالبًا إلى تأثيرات غير مباشرة على الأسعار الفورية للسلع مثل النفط الخام أو الذهب وقيم أزواج العملات.

تعتمد أنماط تداول معينة على التأثيرات قصيرة المدى للتحديثات الاقتصادية ، مثل التداول اليومي والسكالبينج. تتناسب طبيعة أخبار التداول مع هذه الأنماط ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغيرات قصيرة الأجل في الأسعار عندما يتخذ جزء أو كل مجتمع التداول العالمي البالغ عددهم 10 ملايين شخص قرارات بناءً على آخر التحديثات الاقتصادية.

أين تلتقي أساليب التداول والاستثمار؟

هل هناك أرضية مشتركة بين أساليب التداول والاستثمار؟ في السنوات الأخيرة، ومع توفر الأسهم على نطاق واسع في السوق عبر الإنترنت، أصبحت عقود الفروقات (CFD) وسيلة لتداول تحركات الأسعار في الأسهم والمؤشرات. بشكل أساسي، يمكن تداول عقود الفروقات خلال اتجاهات الأسعار الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن الأحداث الإخبارية الهامة. يتم تداول العقود مقابل الفروقات على عدة أصول أساسية، بما في ذلك مؤشرات أسواق الأسهم والأسهم الفردية كذلك.

عندما تكون إدارة المخاطر هي الأكثر أهمية

كلمة تحذير عند استخدام أخبار التداول والاستثمار. إنها مصدر مؤثر للمعلومات، ولكن سيكون من غير الحكمة الاعتماد عليها بنسبة 100٪ عندما تكون هناك مصادر أخرى يمكنها أيضًا دعم عملية اتخاذ القرار. وتشمل هذه التحليلات الفنية وآراء المحللين والاستشارات المالية المتخصصة من المتخصصين المؤهلين.

في ختام المقال، تختلف أخبار التداول والاستثمار في ثلاث نواحٍ مهمة: ما إذا كانت الأخبار تأتي من شركات أو من معايير اقتصادية؛ في الأصول الأساسية التي يؤثرون عليها، وفي المناهج طويلة الأجل مقابل قصيرة الأجل.

تعرف على كيفية التداول والاستثمار من خلال ندواتنا المجانية عبر الإنترنت. تركز الجلسات، التي يستضيفها متداولون ذوو خبرة، على موضوعات مالية مختلفة. تعرف على كيفية تفسير تحليل السوق. فهم كيفية التداول على الأخبار.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً