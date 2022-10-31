بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي يشددان السياسة النقدية في أسبوع حافل

تشرين الثاني 01, 2022 05:40

يعد هذا حدثًا كبيرًا بالنسبة للأسواق المالية، مليء بالأحداث والإعلانات الاقتصادية المهمة.

يبدأ الأسبوع من صباح يوم الاثنين لمنطقة اليورو، مع تحديث للتضخم والناتج المحلي الإجمالي (GDP)؛ وينتهي الأسبوع يوم الجمعة في الولايات المتحدة مع تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر؛ وفي المنتصف، لدينا قراران رئيسيان بشأن أسعار الفائدة مقدمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وبنك إنجلترا (BoE).

تذكر، مع الإعلانات الاقتصادية المهمة مثل هذه، يزداد التقلب عادةً في وقت قريب من إصدارها. لذلك، يجب على أي شخص يخطط للتداول حول هذه الأحداث توخي مزيد من الحذر.

منطقة اليورو - التضخم والناتج المحلي الإجمالي

تم الإبلاغ عن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 9.9٪ في سبتمبر ، أعلى من 9.1٪ في الشهر السابق، ولكن ليس مرتفعًا كما كان متوقعًا في البداية. يوم الخميس الماضي ، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار ، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية في شهرين.

على الرغم من الارتفاع الكبير نسبيًا ، والذي كان يتماشى مع توقعات السوق ، انخفض اليورو وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية ، Stoxx 600 ، حيث اتخذ البنك المركزي الأوروبي نغمة أكثر تشاؤمًا في المؤتمر الصحفي اللاحق.

كما هو الحال مع العديد من البنوك المركزية ، يحاول البنك المركزي الأوروبي السير على حبل مشدود للسيطرة على التضخم مع تجنب الركود. لهذا السبب ، فإن الإعلان المزدوج للتضخم وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع المقبل سيراقب باهتمام المتداولين والمستثمرين في القارة وخارجها.

إذا تم الإبلاغ عن معدل تضخم أعلى مما كان متوقعًا ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة التكهنات برفع سعر الفائدة بشكل أكبر في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر. وبالمثل ، إذا تم الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي بشكل أفضل من المتوقع ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة احتمالية حدوث ارتفاعات عنيفة أخرى ، حيث سيكون البنك المركزي الأوروبي أقل قلقًا بشأن إثارة الركود.

على العكس من ذلك ، إذا كان التضخم أقل من المتوقع و / أو كان الناتج المحلي الإجمالي أسوأ من المتوقع ، فستزداد احتمالية ارتفاع معتدل في ديسمبر.

الاحتياطي الفيدرالي - قرار سعر الفائدة

لا يقتصر التضخم المتفشي بأي حال من الأحوال على منطقة اليورو، حيث تكافح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى ارتفاع الأسعار. مع ذلك، بينما كان البنك المركزي الأوروبي بطيئًا نسبيًا في البدء في تشديد السياسة النقدية، فإن حملات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا جارية على قدم وساق.

تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي على وجه التحديد مع المهمة بتشدد خاص، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ثلاث مرات متتالية ، ويوم الأربعاء ، من المتوقع على نطاق واسع أن يفعلوا ذلك للمرة الرابعة.

ساهمت أسعار الفائدة المتزايدة في السوق الهابطة الحالية على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، لكنها ساعدت أيضًا في ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث تحفز المعدلات المرتفعة الاستثمار الأجنبي. من المرجح أن تعزز الارتفاعات الإضافية كلا من هذه الآثار.

ومع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة البالغة 75 نقطة أساس من المرجح أن يتم تسعيرها بالفعل في السوق، ولكن نتوقع أن نرى رد فعل إذا اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي رقمًا مختلفًا. إذا ارتفعت المعدلات بأكثر من المتوقع ، توقع أن ترى رد فعل سلبي في الأسهم، والعكس صحيح.

على العكس من ذلك، نظرًا لأن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى أن يكون لها تأثير قوي على عملة الدولة، فتوقع أن ترى رد فعل إيجابي في الدولار الأمريكي إذا كانت الزيادة أكبر مما كان متوقعًا ، والعكس صحيح.

بنك إنجلترا - قرار سعر الفائدة

كان المشهد الاقتصادي والسياسي في المملكة المتحدة مضطربًا للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في الأسبوع الماضي ، أصبحت ليز تروس أقصر رئيسة وزراء في البلاد على الإطلاق ، بعد أن فزعت الأسواق من التخفيضات الضريبية غير الممولة ، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية وتسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.

كان الاضطراب الناجم عن ذلك من الخطورة لدرجة أنه أشعل فتيل تدخل طارئ غير مسبوق من بنك إنجلترا ، الذي اضطر إلى نشر مليارات الجنيهات الاسترلينية في الأسواق لشراء السندات الحكومية.

إلى حد ما ، انتهت رئاسة تروس للوزراء بسرعة وحصلت المملكة المتحدة على ثالث رئيس وزراء لهذا العام وهو ريشي سوناك. رحيل السيدة تروس والانعكاس اللاحق لجميع سياساتها إلى حد كبير أدى إلى تهدئة الأسواق واستعاد الجنيه الإسترليني الكثير من مكاسبه المفقودة.

يوم الخميس، سنرى كيف تتفاعل لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا مع اضطراب السوق الأخير. في أعقاب "الميزانية الصغيرة" غير المرغوب فيها الآن، كان هناك قلق بشأن مدى إجبار لجنة السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل.

في حين أن الظروف قد هدأت بلا شك في هذه الأثناء ، يتوقع إجماع السوق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، مع توقع بعض المحللين 100. يمكن أن يتأكد المتداولون والمستثمرون من توقع زيادة في التقلبات في أزواج العملات التي تشمل الجنيه الإسترليني والمملكة المتحدة المدرجة في وقت قريب من هذا الإعلان.

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