تسليط الضوء على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وقرار سعر الفائدة لبنك اليابان

تشرين الأول 27, 2022 01:52

سوف يسلط اليومان الأخيران من أسبوع التداول الضوء على القراءة المسبقة للنمو الاقتصادي للربع الثالث في الولايات المتحدة وقرار سعر الفائدة الصادر عن بنك اليابان.

يتوقع السوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عند مستوى 2.4 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع -0.6 في المائة في الربع الثاني. قد تتأثر قوة الدولار الأمريكي إذا كانت النتيجة الفعلية الصادرة يوم الخميس أقل من المتوقع وقد يكون هذا هو الحال في ضوء الاتجاهات العامة للتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على ثقة المستثمرين.

من ناحية أخرى، لا يزال سوق العمل في الولايات المتحدة قويًا نسبيًا، مما يدعم سيناريو خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود الفني الذي شوهد في النصف الأول من العام. ظهرت القوة الأخيرة في القطاع المالي في تقارير الأرباح من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة ويمكن أن يساهم ذلك في نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حيث يستفيد القطاع المصرفي من زيادة الدخل من أسعار الفائدة.

ويوم الجمعة، سيعلن بنك اليابان عن توجيهه لسعر الفائدة والذي من المتوقع أن يظل دون تغيير عند مستوى -0.1٪. هناك العديد من التحديات لموقف بنك اليابان المتشائم، بدءًا من ضعف الين أمام الدولار الأمريكي القوي مما دفع البنك المركزي للتدخل من أجل دعم قيمة الين الياباني.

التحدي الآخر هو ارتفاع التضخم في اليابان الذي لم يصل إلى رقم مزدوج كما في أوروبا والمملكة المتحدة ولكنه مع ذلك يتجه صعودًا عند 3 في المائة. إذا كانت هناك إشارات إلى حدوث تغيير في الموقف في البيان النقدي لبنك اليابان، فقد يكون هناك تأثير غير مباشر على أزواج عملات الين.

التحدي الآخر الذي يواجه صانعي السياسة النقدية في اليابان هو ارتفاع التضخم في الشركاء التجاريين الرئيسيين مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات. اليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا، على سبيل المثال. سجلت أستراليا معدل تضخم أعلى من المتوقع بنسبة 7.3 في المائة في الربع الثالث مقابل 6.1 في المائة في الربع الثاني. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في كونه محركًا للتضخم في اليابان نظرًا لأن المصنعين ومصدري التعدين يميلون إلى تحميل عملائهم تكاليف أعلى.

أخيرًا ، ستصدر ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الجمعة. على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي إلى -0.2٪ في الربع الثالث من 0.1٪ في الربع الثاني. على أساس سنوي، يُنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي على أنه يتراجع من 1.7 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي إلى 0.8 في المائة في نفس الفترة من هذا العام.

ومن المقرر أن يصدر يوم الجمعة معدل التضخم السنوي الأولي في ألمانيا لشهر أكتوبر ويتوقع أن يرتفع إلى 10.1 بالمئة من 10 بالمئة في سبتمبر أيلول. أي شيء غير متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النهائي وأرقام التضخم قد يكون له تأثير على أزواج عملة اليورو.

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