آفاق السوق الأسبوعية: يحتل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مراكز الصدارة

كانون الأول 14, 2021 08:32

إنه أسبوع حافل بالإعلانات الإخبارية من أربعة بنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع والتي تشمل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري. كما يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع بشكل افتراضي هذا الأسبوع لمناقشة ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

من المحتمل أن يكون هناك قدر كبير من التقلبات في سوق العملات هذا الأسبوع بسبب هذه الإعلانات. كان الدولار الأمريكي هو العملة الأقوى في الأسابيع الأخيرة حيث أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل جيد، مما أدى إلى ابتعاد الاحتياطي الفيدرالي عن سياساته التي تم سنها خلال الوباء.

ومع ذلك، هناك المزيد من عدم اليقين المحيط بالاقتصاد البريطاني والأوروبي وما تفكر فيه البنوك المركزية المعنية حالياً. يكافح الاقتصاد الأوروبي بينما يرتفع معدل التضخم - وهو مزيج مخادع بالنسبة للبنك المركزي للعمل فيه.

كان المتداولون يسعون أن يكون بنك إنجلترا أول بنك مركزي يرفع أسعار الفائدة قبل أن يقوم محافظه بتحول كبير مما أدى إلى عمليات بيع حادة للجنيه الإسترليني. ومع ذلك، إذا غير بعض أعضاء البنك المركزي نغمتهم هذا الأسبوع، فقد يكون هناك منعطف آخر على البطاقات.

تقويم الفوركس الأسبوعي

المصدر: تقويم التداول من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals.

رادار المتداول - مؤتمر FOMC الأمريكي

يوم الأربعاء 15 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً بتوقيت جرينتش، سيعقد المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - بعد ثلاثين دقيقة من إصدار قرار سعر الفائدة الأخير. على الرغم من عدم توقع أي تغييرات في سعر الفائدة، فقد يكون التحول في مخطط الاحتياطي الفيدرالي أمراً مثيراً للاهتمام.

كان أداء الاقتصاد الأمريكي جيداً بشكل عام في الأشهر الأخيرة مما أدى إلى إعلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن خفض مشتريات الأصول (إجراء سياسة طارئة يستخدم لتعزيز الثقة للسوق أثناء الوباء). تريد بعض البنوك المركزية أن يتم الانتهاء من هذا التخفيض بوتيرة أسرع بكثير.

سيراقب المتداولون عن كثب أصوات أعضاء البنك المختلفين. في الوقت الحالي، يقوم السوق بتوقع أكثر من 70٪ من احتمال ارتفاع سعر الفائدة في مايو. في حين أن الدولار الأمريكي كان يرتفع في الأسابيع الأخيرة - وهو موضوع أبرزناه عدة مرات في العام الماضي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، USDX ، مخطط شهري - نطاق البيانات: من 6 أبريل 2014 إلى 11 ديسمبر 2021، تم إجراؤه في 11 ديسمبر 2021 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي الموضح أعلاه أن الحركة الأخيرة للأعلى من خط الدعم الأفقي السفلي، أسفل نطاق تداول طويل الأجل، قد نفد قوتها عند مستوى الدعم السابق الذي تحول إلى مقاومة (الخط الأسود الأوسط على جدول).

إذا تمكن السعر من البقاء فوق مستوى السعر هذا خلال إعلانات الأخبار هذا الأسبوع ، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، إذا رفض السعر هذا المستوى، فقد نشهد بعض عمليات جني الأرباح من الحركة إلى الأعلى والتي تم توسيعها أكثر من اللازم.

يأتي هذا في وقت مثير للاهتمام حيث يقع كل من اليورو مقابل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي في مستويات دعم طويلة الأجل ولديهما أيضًا أخبار عالية التأثير هذا الأسبوع.

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تحديثات تداول الشركات ومؤشرات الأسهم

بعد عمليات البيع الأخيرة في مؤشرات سوق الأسهم العالمية من رد فعل متغير Omicron ، اشترى المستثمرون الانخفاض مرة أخرى.

يعتبر شهر ديسمبر أيضًا شهرًا مثيرًا للاهتمام من منظور موسمي نظرًا لارتفاع بابا نويل - الميل إلى ارتفاع سوق الأسهم في آخر خمسة أيام تداول من العام.

تبدو المؤشرات الأمريكية ، على وجه الخصوص ، مثيرة جدًا للاهتمام حيث أن S&P 500 و Nasdaq 100 و Dow Jones 30 تتداول جميعها بالقرب من المستويات المرتفعة القياسية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، SP500 ، يوميًا - نطاق البيانات: من 9 مارس 2021 إلى 11 ديسمبر 2021 ، تم إجراؤه في 11 ديسمبر 2021 الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية. أداء الخمس سنوات الماضية لمؤشر S&P 500: 2020 = + 16.17٪ ، 2019 = + 29.09٪ ، 2018 = -5.96٪ ، 2017 = + 19.08٪ ، 2016 = +8.80

اشترى المستثمرون الانخفاض الأخير بين المتوسطين المتحركين الأسي لمدة 50 يومًا و 100 يوم (الخطوط الحمراء والخضراء على الرسم البياني أعلاه). الآن تحرك السوق صعوديًا ، فنحن نجلس حاليًا أكثر في الدورات الدافعة للترند الصاعد.

قد يتطلع التجار إلى الأطر الزمنية المنخفضة للعثور على دورات السوق للتداول من أعلى مستوى قياسي. سيراقب الجميع ما إذا كان هناك زخم كافٍ لاختراق أعلى المستويات الجديدة على الإطلاق والحفاظ على الاتجاه مستمرًا ، لذا يجب أن تراقب!

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