3 طرق لمتابعة أخبار التداول على منصات التواصل الاجتماعي

كانون الأول 27, 2022 02:14

هل تعتبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مصادر أخبار تداول موثوقة؟

هذا سؤال كبير بالنظر إلى مدى وصول وتأثير منصات التواصل الاجتماعي في القرن الحادي والعشرين. لدى تويتر 400 مليون مستخدم وفيسبوك 2.9 مليار مستخدم نشط في آخر إحصاء. شبكة الأعمال لينكدين تضم 756 مليون مستخدم ويوتيوب 2.3 مليار مستخدم. ما يقرب من نصف الأمريكيين يقرأون الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. يتحدث هذا كثيرًا عن الكم الهائل من المعلومات المتاحة والحاجة إلى الاتصال والبقاء على اطلاع.

تنشط معظم بوابات الأخبار المالية القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من غير المألوف أن يسمع المتداولون أخبار تحركات السوق أولاً على Twitter أو Facebook. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى سرعة انتقال المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المشاركة والتعليقات، هناك اختلافات كبيرة بين مصدر إخباري مؤهل ومصدر إخباري غير مؤهل.

لا تقل أهمية الأخبار عن رد فعل السوق على الأخبار. يمكن أن تظهر ردود أفعال السوق على منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي، حيث تقدم معلومات حيوية حول العامل البشري والعواطف الناتجة عن التغيرات المفاجئة.

نظرًا لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من وسائل الإعلام، وبعضها، مثل Meta Platforms، عبارة عن أسهم ضخمة، فإليك ثلاث طرق محتملة للتعامل مع الأخبار المالية على هذه المنصات كمبتدئ.

1- النظر في جودة المصدر

من الأهمية بمكان مراعاة جودة المصدر عن طريق سؤال نفسك عما إذا كانت المعلومات تأتي من نشرة مالية معترف بها أو من مصدر آخر موثوق. عندما تكون الأخبار مهمة بما يكفي لانتشارها، ستتم مشاركتها على آلاف الحسابات المتصلة. تحقق من المقالة للتأكد من أنها مؤهلة لأنهم مطالبون بمراجعة قصصهم للتأكد من دقة الحقائق.

بمجرد العثور على المقالة الأصلية، تحقق منها بحثًا عن المصادر التي تم الاستشهاد بها لفهم مدى ثباتها في الحقائق. على سبيل المثال، في مقال حول ما إذا كان Elon Musk سيتنحى عن Twitter، سيكون المصدر الأساسي اقتباسًا مباشرًا من Elon Musk حول قراره.

حاليًا، Elon Musk هو الرئيس التنفيذي لشركة Twitter ولديه حساب يتبعه أكثر من 100 مليون مستخدم، مما يعني أن التغريدات هي مصدر أساسي للمعلومات حول قائد الأعمال. تتمثل إحدى المشكلات في التأكد من أن الحساب الذي تتابعه هو حساب Elon Musk الأصلي، نظرًا لوجود العديد من المحاكاة الساخرة والمحاكاة. هذه مشكلة شائعة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشيء يجب التحقق منه عند قراءة الأخبار المالية. بعد كل شيء، يرأس قائد الأعمال هذا أيضًا سهمًا ممتازًا آخر - Tesla Motors، مما يجعل من المهم متابعة موجز Twitter الأصلي.

2. التحيز - مرآة أم نافذة؟

هناك وجهان للتحيز عند عرض المعلومات. جانب واحد هو التحيز الناجم عن آراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والجانب الآخر هو تحيز المشاهد. يمكن أن يساعد تصفية الحقائق من خلال منخل الوعي حول تحيزاتك وتحيزات الآخرين في اكتشاف شذرات المعلومات ذات الصلة بالسوق.

على سبيل المثال، هناك قصة مستمرة حول رؤية مؤسس Facebook مارك زوكربيرج حول metaverse لها آراء لا حصر لها من المراقبين والخبراء في الواقع الافتراضي والمنشورات التي تتعامل مع التكنولوجيا. من المحتمل مشاركة هذه الآراء على حسابات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها قد يكون مؤثرًا. بينما يمكن أن تكون الآراء صحيحة، يمكن التحقق منها عن طريق التحقق من حساب مارك زوكربيرج على Facebook للحصول على معلومات مباشرة من المصدر.

ينشر مارك زوكربيرغ أيضًا عن قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لمنصة Meta Platform - WhatsApp و Instagram. تعتبر المنشورات نافذة على إستراتيجية الشركة ومرآة لأهدافه كرئيس تنفيذي. قد تكون بعض مشاركات مارك زوكربيرج مهمة بما يكفي لتحريك سعر سهم الشركة، لذلك يجدر الانتباه إلى تحديثاته على Facebook.

3. الأحداث الجيوسياسية والصحية العامة

يمكن للأحداث الجيوسياسية والصحية العامة أن تحرك الأسواق، وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تنبع القصص الإخبارية من مصادر شعبية، من الأشخاص الذين يعيشون في البلد المتضرر. تمت مشاركة تأثير COVID-19 على المجتمعات المختلفة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال. تم تسليط الضوء على نقص الغذاء حيث تعطلت سلاسل التوريد. شارك في توزيع اللقاحات شركات الأدوية الكبرى، في مثال آخر.

يمكن التحقق من المعلومات التي تراها على وسائل التواصل الاجتماعي في أخبار Google وتأكيدها من خلال قراءة مصدر آخر موثوق به على الأقل. يمكن أن يشمل هذا البيان الصحفي الأصلي من شركة أدوية أو مقالًا من شركة إعلامية معروفة.

في الختام، تعد منصات الوسائط الاجتماعية مصدرًا مهمًا لأخبار التداول شريطة أن تقوم بمراجعة مصادر موثوقة أخرى وتضع في اعتبارك الوعي بالتحيز وإمكانية المعلومات المضللة من الحسابات المزيفة.

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