موجز لأخبار التداول لعام 2022، والتوقعات الجديدة لـ 2023

كانون الأول 28, 2022 03:09

اتسمت نهاية عام متقلب في الأسواق المالية بقرار الصين إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب.

وضعت سياسة الصين المتمثلة في عدم التسامح مع COVID البلاد في حالة إغلاق اعتبارًا من بداية الوباء وسيتغير هذا في 8 يناير مع الحد الأدنى من متطلبات اختبار COVID السلبي للزوار.

تمد الأخبار العام القديم والعام الجديد بواحدة من أكبر ركائز الاقتصاد العالمي - إنتاجية الصين. حتى مع معدلات نمو أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، كانت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 19 في المائة هذا العام. يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين عند 2.7 في المائة للعام بأكمله 2022.

إذا نظرنا إلى الوراء في عام 2022، فقد كان عامًا من النوبات والبدء حيث ابتعدت الأسواق المالية عن ظروف الوباء وواجهت التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا، بدءًا من قفزة في أسعار السلع الأساسية، واضطرابات جانب العرض في أسواق الطاقة.

الربع الأول - بدأ الضغوط التضخمية

نظرًا لأن برامج لقاحات COVID العالمية حسنت المناعة ضد المرض، بدأت الاقتصادات في التعافي ثم قفزت إلى الأمام، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. وجاءت المزيد من الرياح المعاكسة التضخمية من الحرب في أوكرانيا التي بدأت في نهاية فبراير. وسرعان ما أعقب ارتفاع معدلات التضخم أول رفع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام في مارس.

اكتسب الدولار الأمريكي قوته من أسعار الفائدة المرتفعة وابتعد عن العملات الأخرى في اتجاه استمر معظم العام. شهد قطاعا المال والطاقة دعما من زيادة الدخل من أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط الخام.

بدأت الشركات في الترحيب بعودة الموظفين في أماكن العمل وبدأ سوق العمل يتقلص.

الربع الثاني - تأثير أسعار النفط الخام المبالغ فيها على النمو

لم يكن أداء أجزاء أخرى من الاقتصاد العالمي على ما يرام. مع تأثير التضخم على تكاليف التصنيع والبناء، بدأت أسعار السلع الأخرى في الارتفاع جنبًا إلى جنب مع النفط الخام. أصبحت التوقعات بشأن سيولة الشركات والمستهلكين أكثر تكلفة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

بدأت البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا (BoE) وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، في الاستجابة للتضخم المكون من رقمين عن طريق زيادة أسعار الفائدة، باتباع المسار المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. كان سوق العمل القوي أحد الرياح التي كانت تحت أجنحة البنوك المركزية.

وفي الوقت نفسه، أصبحت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا أكثر تقلباً حيث أثرت تكاليف الاقتراض على ثقة المستثمرين وتم تأجيل أو إلغاء العروض العامة الأولية.

الربع الثالث - انضمام البنك المركزي الأوروبي إلى تتابع رفع الأسعار

في يوليو، انضم البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا لرفع توجيه سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 11 عامًا. كان البنك المركزي الأوروبي حذرًا من إلحاق المزيد من الضرر بآفاق النمو في الاتحاد الأوروبي وسط الحرب في أوكرانيا، لكنه تراجعت أخيرًا في مواجهة ارتفاع التضخم.

الربع الرابع - أسواق الأسهم غير الثابتة

بدأت سياسات البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في جني الثمار في شكل انخفاض التضخم. كان الاحتياطي الفيدرالي ملتزمًا بشدة بالمعدل المستهدف للتضخم البالغ 2 في المائة في نفس الوقت الذي أدرك فيه مخاطر الركود. كان رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في ديسمبر أقل من السابق، مما يعكس جزئيًا الضغط الهبوطي لأسعار النفط الخام على التضخم.

واصلت الأسهم العالمية ضعفها في سوق هابطة تتميز بارتفاع قصير خلال موسم الأرباح ومعنويات حذرة بشكل عام حيث أدت مخاوف الركود إلى توتر الرغبة في المخاطرة.

على مدار أربعة أرباع التضخم العنيدة وتغيرات أسعار الفائدة، ظل بنكان مركزيان متشائمين نسبيًا: بنك اليابان (BoJ) وبنك الشعب الصيني (PBoC) بعد أن عانوا من معدلات تضخم أكثر اعتدالًا من البلدان الأخرى.

توقعات 2023

من الصعب التنبؤ بما سيأتي في عام 2023، وسيكون من الحكمة توقع أن عدم اليقين سيكون موضوعًا مستمرًا. هناك موضوعات أخرى من المحتمل أن تستمر، بدءًا من تصميم البنوك المركزية الرئيسية على كبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.

من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني بنسبة 4.3 في المائة العام المقبل، وفقًا للبنك الدولي. قد تؤدي التوقعات الأكثر إشراقًا أيضًا إلى رفع معنويات المستثمرين من الركود الحالي في وقت كتابة هذا التقرير.

يبدو أن الحرب في أوكرانيا تتجه نحو عام واحد في فبراير، ما لم تتحقق هدنة مأمولة أو اتفاق سلام قبل ذلك.

نظرًا لأن التوقعات السائدة هي حدوث ركود في عام 2023، فقد يكون هناك ضغط على النمو في سوق العمل، بدءًا من الولايات المتحدة حيث تتجاوز أسعار الفائدة الاقتصادات الكبيرة الأخرى.

العملات الرئيسية

اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر موقف تشدد ضد التضخم، لذلك فمن غير المرجح أن يضع البنك المركزي المكابح على تشديد السياسة النقدية حتى يتم الوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة. وهذا يعني أن أزواج عملات الدولار قد تظل تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي. يمكن أن يظل زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني متقلبًا بحلول عام 2023، نظرًا للتباين في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان.

دعم تشديد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اليورو والباوند، وقد يستمر هذا الاتجاه إذا استمرت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة. تحمل العملات الأقوى مخاطر أخرى ملحوظة، بدءًا من الضغط على الصادرات وارتفاع العجز التجاري الذي شهدناه بالفعل في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

السلع

السلعة الرئيسية في عام 2022 كانت النفط الخام وتأثيره على الأسعار في معظم قطاعات الاقتصاد. تغير هذا مع نهاية العام بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد، خاصة بسبب مخاوف الركود.

إذا بقيت أسعار النفط الخام منخفضة، فقد يدعم ذلك الطلب على المواد الخام الأخرى المتأثرة بارتفاع تكاليف النقل، خاصة من دول مثل أستراليا التي تعتمد على صادرات التعدين.

سوق الاسهم

من المتوقع أن تظل أسواق الأسهم تحت ضغط قصير إلى متوسط المدى للتكيف مع بيئات أسعار الفائدة المتزايدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. قد تؤثر الاختلافات في السياسة بين الولايات المتحدة واليابان على شهية الاستثمار واتجاهه إذا استعاد الدولار قوته مرة أخرى.

مرت قطاعات مثل صناعة رقائق أشباه الموصلات بنقص الإمدادات والوفرة في غضون عام واحد، لكن الطلب يسير على مسار النمو مع تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المختلط وغيرها من أسهم metaverse. اقرأ المزيد عن أعلى الأسهم التي يجب مراقبتها في صناعة أشباه الموصلات هنا.

في الختام، فإن النقطة المضيئة هي أن الوباء أصبح سريعًا ذاكرة - باستثناء أي شيء غير متوقع- بمجرد أن يصبح التضخم تحت السيطرة واستقرار أسعار الفائدة، يمكن للاقتصاد العالمي التركيز على تنشيط النمو.

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