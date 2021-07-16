هل تستطيع Netflix إضافة ألعاب الفيديو في اشتراكاتها؟

تموز 16, 2021 14:01

أعلنت Netflix عن خطط كبيرة للتوسع في ألعاب الفيديو التي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة البث المباشر الخاصة بها خلال العام المقبل.

إنها خطوة مهمة لـ Netflix حيث أصبح سوق البث أكثر طلباً وتشبعاً مع Disney + و Apple + و HBO Max والعديد من شركات الوسائط الأخرى التي تقدم اشتراكات البث.

تم تسليط الضوء على هذا في تقرير الأرباح الأخير حيث أضافت الشركة عدداً أقل من المشتركين مما كان متوقعاً.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#NFLX، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 12 نوفمبر 2017 إلى 16 يوليو 2021، تم إجراؤه في 16 يوليو 2021، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء السنوات الخمس الأخيرة: 2020 = + 67.11٪ ، 2019 = + 20.89٪ ، 2018 = + 39.44٪ ، 2017 = + 55.06٪ ، 2016 = + 8.24٪

أدت أنباء توسع Netflix إلى رفع سعر سهم نتفلكس لفترة وجيزة. ومع ذلك، فإن السعر مايزال عالقاً في النطاق العام بين الخطين الأفقيين الأسود الموضحين في الرسم البياني أعلاه.

مع اقتراب Netflix من إطلاق خدمة بث ألعاب الفيديو، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان المستثمرين اختراق الجزء العلوي من النطاق اعتماداً على أنه خدمة البث هذه ربما تضيف المزيد من القيمة للشركة.

إنه بالتأكيد سهم يجب مراقبته.

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