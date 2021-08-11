هل يخترق مؤشر فوتسي 100 أعلى مستوى له في 16 شهراً؟

آب 11, 2021 14:26

لم يَعد مؤشر سوق الأسهم - مؤشر فوتسي 100 مفضّلاً قبل سنوات عديدة من تفشي الوباء بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يشير العديد من المحللين إلى حقيقة قيمة المؤشر والذي يتم تقويمه عالمياً بأقل من قيمته في الوقت الحالي.

لا يتم تداول المؤشر كما كان قبل بدء الوباء حيث أنه لم يسجل ارتفاعات قياسية مثل معظم مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية والآسيوية. يبدو أن هذا يمكن أن يتغير.

يحوم السعر بالقرب من أعلى مستوى له خلال 16 شهر وقد يساعد ضعف الجنيه البريطاني في دفع هذا المؤشر عبر هذا المستوى الفني من المقاومة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،FTSE100، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 30 مارس 2014 إلى 10 أغسطس 2021، تم إجراؤه في 105 أغسطس 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

إذا تمكن السعر من اختراق مستوى الـ 7222، فقد يكون هناك مسار واضح إلى أعلى مستوى قياسي على الإطلاق جوار مستوى الـ 7900. وهذا يمثل تحركاً أعلى بنسبة 10٪ تقريباً. لقد رفض الرسم البياني الأسبوعي بالفعل الدعم السابق لارتفاع التأرجح في يناير 2021.

إنه بالتأكيد مؤشر يجب مراقبته ومتابعته.

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