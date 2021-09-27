العملة الاحتياطية العالمية تواصل توطيد قوتها

أيلول 27, 2021 23:45

كانت العملة الاحتياطية العالمية الأسبوع الماضي في حالة مزاجية توطيدية ولم تظهر اتجاهاً ثابتاً، على الرغم من أن أسواق الأسهم بدأت الأسبوع بتصحيح إلى حد ما، حيث أشار البنك المركزي الأمريكي أخيراً إلى تقليص برنامج التحفيز في الأشهر المقبلة.

الدولار الامريكي USD

ظلت البيانات في أكبر اقتصاد في العالم جيدة وتشير إلى مستوى عالٍ من النشاط بين الأفراد والشركات. أشارت البيانات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات إلى تباطؤ معتدل في وتيرة النمو، وجاءت بيانات التصنيع عند مستوى الـ 60.5 نقطة والخدمات عند مستوى الـ 54.4، وبقيت في المنطقة الإيجابية، على الرغم من أن النتائج كانت أضعف مما كانت عليه في الشهر السابق. في السوق العقاري حيث بلغت مبيعات المنازل القائمة السنوية 5.88 مليون في أغسطس وأظهر الاستقرار على مستوى الأشهر الستة الماضية، بينما وصلت مبيعات المنازل الجديدة إلى 740 ألفاً سنوياً وارتفعت تدريجياً للشهر الثاني على التوالي. استمرت عدد مطالبات البطالة الجديدة في الارتفاع بشكل طفيف من 0.332 إلى 0.351 مليون على أساس أسبوعي.

في الأسبوع الماضي أيضاً، تم إصدار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي، وكانت الرسالة الرئيسية هي أن أعضاء البنك مستعدون لتقليل حجم برنامج التحفيز وشراء كميات أصغر من السندات في السوق. يتوقع السوق أن يعلن الاجتماع القادم بالفعل عن المبالغ والتواريخ الخاصة بوقت وكيفية بدء هذه العملية. كما تم تحديث التوقعات لعام 2022، مع توقع نمو اقتصادي سنوي قدره 3.8٪ وتضخم متوقع بنسبة 2.2٪.

تباطأ انتشار فيروس كورونا، حيث انخفض المتوسط ​​العالمي للحالات الجديدة من 533 إلى 482 ألفاً يومياً. سجلت أمريكا الشمالية انخفاضاً بنحو -15٪ في الحالات الأسبوعية، بينما شهدت أوروبا زيادة طفيفة بنسب مئوية صغيرة. في الولايات المتحدة وحدها، تحركت الأرقام في الاتجاه الإيجابي، حيث انخفض متوسط الحالات ​​الأسبوعية من 148 إلى 122 ألف حالة يومياً. ارتفع عدد اللقاحات المعطاة من 383 مليوناً إلى 389 مليوناً، مع تغيير 6 ملايين، بعد تكثيف الجرعة الثالثة من اللقاح. في الولايات المتحدة ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من 63.5٪ إلى 64.1٪ من السكان، مع زيادة أسبوعية بنسبة 0.6٪. في ليتوانيا ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من 61.5٪ إلى 62.0٪، بفارق 0.5٪. في المملكة المتحدة لا يزال عدد الحالات مستقراً عند 33000 حالة يومياً.

اليورو EUR

انخفض زوج العملات الرئيسي اليورو دولار EUR/USD إلى مستوى الـ 1.169 في بداية الأسبوع، لكنه استعاد خسائره وأنهى جلسة التداول بتغير هامشي. تضمنت البيانات الاقتصادية في القارة العجوز مؤشر أسعار المنتجين الألماني، الذي ارتفع بنسبة 12٪ في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أسرع ارتفاع منذ عام 1974، مما يشير إلى أن الضغط الصعودي على الأسعار لا يزال قائماً في الاقتصاد. كما تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات الأولية في منطقة اليورو حيث انخفض مؤشر التصنيع الأوروبي إلى 58.7 وتراجعت مؤشر الخدمات إلى 56.3 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ توقعات النمو في الأشهر المقبلة. أنهى زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي EUR/USD تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.1٪.

الين الياباني JPY

تحرك الزوج الآسيوي الرئيسي الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في قناة التداول التي تشكلت في بداية شهر يوليو. بعد أن بدأ الأسبوع بتصحيح وصل به إلى قاع الـ 109.2، حيث بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ في يوم الأربعاء وأنهى الأسبوع عند مستوى الـ 110.7 نقطة. وكان من بين البيانات التي تم نشرت في السوق الياياني, معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس، والذي ظل سلبياً عند -0.4٪. أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأولية نتائج متباينة، حيث انخفضت بيانات القطاع الصناعي إلى مستوى الـ 51.7 نقطة وارتفعت بيانات الخدمات إلى مستوى الـ 47.4. أنهى زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7٪.

الجنيه الاسترليني GBP

عكس زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي المشاعر العامة لسوق العملات وانخفض في بداية الأسبوع قبل أن يرتفع في النصف الثاني. تضمنت البيانات مؤشرات مديري المشتريات الأولية: الصناعي عند 56.3 نقطة والخدمات عند 54.6 نقطة. قرر محافظو البنوك المركزية بالإجماع الحفاظ على السياسة النقدية ومقدار التحفيز دون تغيير. أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.5٪.

الاحداث الاقتصادية

سيبدأ هذا الأسبوع بهدوء, في يوم الاثنين ستتم مراقبة الطلبيات الصناعية الأمريكية فقط. في يوم الثلاثاء من المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وفي يوم الأربعاء سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة الألمانية ومبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة. بينما في يوم الخميس ستتم مراقبة بيانات الإنتاج الصناعي الياباني ونتائج سوق العمل الألمانية، واخيراً سيتم نشر بيانات التضخم الأولي الأوروبي ومؤشرات مديري المشتريات الفعلية في يوم الجمعة.

وفقاً لبيانات معنويات السوق في Admirals، فإن 70 ٪ من المستثمرين لديهم صفقات شراء على زوج EUR/USD (بانخفاض -15 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). في الزوج الآسيوي الرئيسي USD/JPY، يمتلك 9٪ من المستثمرين صفقات شراء (بانخفاض -15 نقطة مئوية). في زوج GBP/USD، يتوقع 68٪ من المشاركين ارتفاعاً (وهو ما يمثل هبوطاً بنسبة 15 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات تداول، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض ​​زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، بينما من المتوقع أن يرتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. يجب دمج تحليل بيانات الصفقة مع توقعات التحليل الاساسي و التحليل الفني.

المصادر: bloomberg.com و reuters.com و Admiral Markets MT4 Supreme Edition و Investing.com