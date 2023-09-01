Первичное публичное размещение (IPO): что нужно знать

Сентябрь 01, 2023 13:00

Если вы читали новости за последние несколько недель, возможно, вы читали о предстоящем IPO компании Arm, занимающейся разработкой микросхем. Но что такое IPO? Почему компании их проводят? И что особенного в этом конкретном IPO?

Что такое IPO?

Первичное публичное размещение (IPO) — это процесс, в ходе которого частная компания выпускает новые акции для продажи широкой публике и при этом становится публичной компанией.

После выхода на биржу акции компании котируются на фондовой бирже, такой как Лондонская фондовая биржа или Нью-Йоркская фондовая биржа, где ими в течение торгового дня могут торговать покупатели и продавцы.

Хотя это традиционно самый популярный способ выхода на биржу, это не единственный доступный метод. Другие методы включают в себя выход на биржу с помощью компании Special Purpose Acquisition Company (SPAC) или прямой листинг. Оба способа приобретают все большую популярность в последние годы.

Зачем выходить на биржу через IPO?

Основная выгода и причина выхода на биржу через IPO — это деньги. Выпуская новые акции и продавая их широкой публике, компания может привлечь значительный объем капитала, который затем можно использовать для стимулирования будущего роста, погашения долга или финансирования нового проекта. Выход на биржу также позволяет компании привлечь дополнительный капитал в будущем посредством вторичного размещения акций.

Более того, зачастую IPO сопровождается рекламой (например, предстоящее IPO Arm), что помогает большему числу людей узнать о компании, продвигать ее продукцию и потенциально увеличить ее долю на рынке.

Таким образом компания также обеспечивает ликвидность существующим акционерам, которые получают возможность продать свои акции на публичном рынке, что невозможно, пока компания является частной.

Как работает IPO?

Чтобы стать публичной, компании необходимо заручиться услугами андеррайтера, обычно инвестиционного банка, который возглавит большую часть процесса IPO, взимая за свои услуги большую комиссию, которая может достигать 7% от общей суммы привлеченного капитала.

Андеррайтер поможет компании, которая станет публичной, решить, сколько новых акций выпустить, а также оценит стоимость компании, чтобы решить, какой будет цена IPO. Им также поручают рекламировать IPO, подогревать интерес среди потенциальных институциональных инвесторов и, в конечном итоге, продавать акции. IPO — это первая возможность, которую нечастные инвесторы получат для инвестирования в компанию на так называемом первичном рынке.

Однако в большинстве случаев возможность инвестировать в IPO ограничивается институциональными инвесторами, другими инвестиционными банками, хедж-фондами и известными инвестиционными клиентами. Вместо этого большинству розничных трейдеров и инвесторов придется ждать окончания IPO, чтобы купить акции на так называемом вторичном рынке.

Как следует из этого термина, андеррайтер также берет на себя огромный риск от имени компании, обязуясь покупать любые акции, которые не были проданы другим инвесторам во время IPO. Это дает им стимул занижать цену акций, что исторически приводило к росту цены в начале торгов в день IPO.

Откуда такая шумиха вокруг Arm?

IPO часто получают довольно широкое освещение в прессе, особенно крупные IPO, такие как Arm, которое, судя по всему, оценивается материнской компанией SoftBank примерно в 64 млрд долларов США. Тем не менее, Arm привлекла особенно большое внимание, поскольку ее IPO состоялось после некоторого затишья на рынке IPO.

После 2021 года, рекордного для IPO года, когда 2682 IPO по всему миру привлекли в общей сложности 608 млрд долларов США, рынок IPO значительно замедлился в 2022 году. Серьезные экономические препятствия, глобальная неопределенность и отсутствие сильного желания со стороны инвесторов способствовал тому, что количество IPO, проведенных в 2022 году, резко сократилось до 1154. В общей сложности эти IPO привлекли сравнительно скромные 173 млрд долларов США.

В частности, в США, где компания Arm должна быть зарегистрирована на фондовой бирже Nasdaq, в 2022 году было проведено всего 93 IPO, в результате чего было привлечено в общей сложности 24 млрд долларов США. Это меньше, чем 1115 IPO в прошлом году, в результате которых они привлекли 346 млрд долларов США.

Хотя пока неясно, какую сумму надеется привлечь IPO Arm, но если оценка SoftBank верна, Arm станет компанией с самым дорогим IPO в США за последние два года после того, как Rivian Automotive вышла на рынок с первичной капитализацией в 70 млрд долларов США.

Следовательно, другие частные компании, которые сами хотят провести IPO, вероятно, будут внимательно следить за Arm. Если IPO окажется успешным, Arm сможет дать толчок рынку IPO в США.

Чего ожидать от IPO Arm

SoftBank надеется, что это IPO окажется более успешным, чем его предыдущая попытка с WeWork, инвестиционным фиаско, которое обошлось компании в миллиарды. После неудачной попытки провести IPO в 2019 году, WeWork в конечном итоге стала публичной компанией через SPAC в 2021 году.

К концу первого торгового дня рыночная капитализация WeWork составила около 9 млрд долларов США. Сегодня ее стоимость составляет менее 100 млн долларов США, и, по сообщениям, компания близка к банкротству. В общей сложности SoftBank инвестировал более $10 млрд в свои 46% акций WeWork.

Итак, перейдем к Arm. Основным источником дохода британской компании является лицензирование интеллектуальной собственности. В отличие от производства и продажи собственных микросхем, Arm взимает с производителей чипов процентную плату за использование своих технологий и разработок микросхем.

Эти разработки можно найти практически в каждом смартфоне на планете, и на этом рынке доля компании составляет более 99%. Это невероятно. Но когда компания уже владеет 99% рынка, что дальше? Из-за подобного доминирования Arm сильно подвержена колебаниям на рынке смартфонов: в последние месяцы на рынке наблюдается падение продаж.

Более того, потенциальные инвесторы, как сообщается, были обеспокоены зависимостью Arm от Китая, региона, от которого зависит около 25% ее доходов. В то время как отношения между Пекином и Вашингтоном, по-видимому, ухудшаются, Вашингтон начал вводить ограничения на деятельность американских производителей чипов в Китае, эта зависимость от Китая может отпугнуть инвесторов.

Следовательно, тем, кто рассматривает возможность инвестирования в Arm после IPO, стоит подходить к этим инвестициям с осторожностью. Возможно, будет разумно подождать и посмотреть, как рынок отреагирует на первое за почти два года IPO в США.

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Внешние источники

PWC – Global IPO Watch 2021

PWC - Global IPO Watch 2022

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.