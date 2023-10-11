Отчет по ИПЦ в США в центре всеобщего внимания

Октябрь 11, 2023 13:55

Отчет по инфляции в США окажется в центре внимания инвесторов и трейдеров, поскольку они хотят узнать, какое влияние оказывает ограничительная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС). В среду утром индекс доллара США был близок к месячному минимуму после того, как несколько членов правления ФРС, похоже, высказались против возможного повышения ставок в ноябре. В пятницу наступит очередь Китая опубликовать данные по инфляции на фоне опасений по поводу замедления экономического роста.

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) написали в своем отчете, что экономика США может вырасти на 2,1% в 2023 году и на 1,5% в 2024 году, причем оба показателя превысят прогноз МВФ, опубликованный в июле. В том же отчете говорится, что Банку Англии необходимо поддерживать высокие процентные ставки до 2024 года, поскольку Великобритания борется с высокими показателями инфляции в сочетании со слабым экономическим ростом.

Сентябрьский отчет по ИПЦ в США

Ожидается, что в четверг Федеральное бюро статистики труда США опубликует данные по ИПЦ в США за сентябрь. По прогнозам, отчет прольет свет на будущие планы ФРС относительно ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку общая и базовая инфляция являются важными индикаторами состояния экономики.

Экономисты прогнозируют, что общая инфляция составит 3,6% в годовом исчислении и 0,3% в месячном исчислении, причем оба показателя ниже августовских показателей. В отчете Financial Times, в котором цитируются аналитики Barclays, говорится: «Небольшое замедление будет в основном связано с более медленным ростом цен на энергоносители». Экономисты банка также отметили, что «ожидаемое ускорение основных показателей индекса потребительских цен в сентябре, рассматриваемое наряду с сильными данными по экономической активности и напряженной ситуацией на рынке труда, предполагает, что предстоит проделать еще больше работы для устойчивого снижения инфляции в сторону целевого показателя в 2%».

Сентябрьский отчет по ИПЦ в Китае

В пятницу Национальное бюро статистики (НБС) опубликует данные по инфляции в Китае за сентябрь. Аналитики рынка предполагают, что общая инфляция составит 0,2% в годовом исчислении и 0,3% в месячном исчислении. Ни для кого не секрет, что китайская экономика изо всех сил пытается добиться положительных результатов после отмены мер по борьбе с пандемией коронавируса в начале года.

Экономисты ING предполагают, что показатель потребительской инфляции может составить 0,4%, поскольку свою роль играют более высокие цены на нефть, а планы правительства по стимулированию экономического роста, кажется, приносят свои плоды.

Отчет по ВВП Великобритании за август

Национальная статистическая служба (ONS) опубликует отчет по ВВП за август в четверг. Аналитики рынка ожидают, что темпы роста ВВП составят 0,2% в месячном исчислении. Экономика Великобритании в последние несколько месяцев испытывает трудности с инфляцией, достигшей многолетних рекордов, в то время как Банк Англии пообещал контролировать ее путем ужесточения денежно-кредитной политики.

В отчете, опубликованном МВФ, указывается, что Великобритания в следующем году станет самым медленно растущим членом G7. Последний доклад МВФ World Economic Outlook прогнозирует, что экономика Великобритании вырастет на 0,6% в 2024 году, что на 0,4% ниже предыдущего прогноза. В результате Великобритания будет отставать от США, еврозоны, Японии и Канады. Ожидается, что в этом году ВВП Великобритании вырастет на 0,5%, что является значительным замедлением по сравнению с ростом на 4,1%, наблюдавшимся в 2022 году.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.