Компания Disney сообщила о рекордном доходе и резком росте числа подписчиков

Февраль 10, 2022 15:55

Сегодня, в 13:30 по GMT, все будут внимательно следить за публикацией последних данных об уровне инфляции в США, при этом аналитики прогнозируют, рост индекса потребительских цен (ИПЦ) до 7,3%.

Хотя многие ожидают, что Федеральная резервная система повысит ставки в марте, вопрос о том, насколько они их повысят, остается без ответа. Большинство считает, что ставки будут повышены на 25 базисных пунктов, но если ИПЦ окажется выше ожидаемого, вероятно, ФРС будет вынуждена поднять ставки на 50 базисных пунктов.

Тем временем сезон отчетов продолжается. Вчера настала очередь Disney, которая опубликовала результаты за первый финансовый квартал, превзошедшие ожидания рынка.

Общая выручка увеличилась на 34% в годовом исчислении до 21,82 млрд долларов, превысив прогнозируемые 20,27 млрд долларов, в то время как прибыль на акцию выросла более чем на 230% в годовом исчислении до 1,06 доллара, значительно превысив ожидаемые 0,73 доллара.

Благодаря ослаблению социальных ограничений Disney сообщила о рекордных выручке и операционных доходах своих тематических парков и курортов, при этом общий доход в этом секторе увеличился более чем вдвое.

Хотя положительные результаты от компании уровня Disney были ожидаемы, неожиданным стал резкий рост числа подписчиков Disney+.

В результате меньшего количества социальных ограничений и недавним прогнозом Netflix о замедлении роста числа подписчиков, многие стали задаваться вопросом, что ждет стриминговые сервисы в будущем. Однако положительные результаты Disney должны вернуть доверие инвесторов к этому сектору.

Кроме того, что количество подписчиков Disney+ увеличилось на 11,8 млн (37% в годовом исчислении), превзойдя ожидания аналитиков, составлявшие около 7 млн, компания также прогнозирует еще больший рост числа подписчиков во второй половине года.

В ответ на эти положительные результаты цена акций Disney выросла почти на 8% на предварительных рыночных торгах сегодня утром.

Источник: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co., Daily – Диапазон данных: c 10 июня 2021 г. по 9 февраля 2022 г. по состоянию на 10 февраля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Источник: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co., Weekly – Диапазон данных: c 9 августа 2015 г. по 9 февраля 2022 г. по состоянию на 10 февраля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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