Источник: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co., Daily – Диапазон данных: c 10 июня 2021 г. по 9 февраля 2022 г. по состоянию на 10 февраля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.