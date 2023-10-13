Цены на нефть и напряженность на Ближнем Востоке

Октябрь 13, 2023 12:38

Повышенные процентные ставки и высокая инфляция стали главными проблемами мировой экономики, конфликт на Ближнем Востоке, разразившийся несколько дней назад, видимо, добавил еще одну проблему, которую политикам и участникам рынка во всем мире придется принять во внимание: цены на нефть.

Геостратегические события в Израиле привели к тому, что 9 октября цены на нефть подскочили почти на 4%, вызвав дискуссию о будущем цен на энергоносители в случае длительного конфликта, который может повлиять на денежно-кредитную политику стран по всему миру. Хотя в следующие три дня цены упали, финансовые рынки по-прежнему обеспокоены и следят за событиями в регионе.

Если вы хотите узнать больше о прогнозах аналитиков относительно цен на нефть, читайте нашу статью.

Цены на нефть: нефтяной кризис и война Судного дня в 1973 году

Регион Леванта печально известен геополитической напряженностью последних нескольких десятилетий. Хотя последний масштабный конфликт произошел в 2006 году, местное население оставалось все это время в напряжении.

Исторически сложилось так, что войной, связанной с ценами на нефть, является Война Судного дня 1973 года. Конфликт начался в день Судного дня (6 октября), когда вооруженные силы нескольких арабских стран пересекли границу с Израилем. Война длилась две недели и пять дней, и две сверхдержавы того времени, США и Советский Союз, помогали своим союзникам с пополнением запасов. Несмотря на серьезные трудности, с которыми столкнулся Израиль при защите своих территорий, он вышел победителем.

В октябре 1973 года Организация арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) во главе с Саудовской Аравией объявила нефтяное эмбарго против стран, которые поддерживали Израиль в войне. Эмбарго длилось шесть месяцев, спровоцировав нефтяной кризис 1973 года. После окончания эмбарго цены на нефть выросли на 300%.

В результате, автомобили с двигателями больших объемов, производившиеся в основном в США, перестали продаваться, страны, пострадавшие от эмбарго, были вынуждены экономить энергию, а снижение потребительского спроса сказалось на темпах экономического роста. Некоторые экономисты предполагают, что нефтяной кризис 1973 года стал основным фактором кризиса фондового рынка 1974 года.

Нас ждет новый нефтяной кризис?

Ответ заключается в том, что еще слишком рано что-либо утверждать, а для определения цен на нефть на мировых рынках необходимо учитывать множество факторов. За скачком цен на 4%, зафиксированным в понедельник, последовало падение во вторник, среду и четверг (10-12 октября), поскольку инвесторы были осторожны в отношении возможной эскалации кризиса.

Источник: Admirals MetaTrader 5, CFD на Brent Crude Oil (100 баррелей), Daily – Диапазон данных: с 5 июля 2023 г. по 12 октября 2023 г. по состоянию на 12 октября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Конфликт на Ближнем Востоке является дополнением к уже реализованным сокращениям добычи нефти Россией и Саудовской Аравией. Обе страны договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,3 млн баррелей, что составляет немногим более 1% мирового спроса, до конца 2023 года. 11 октября президент России Владимир Путин предположил, что сокращения, скорее всего, продолжатся в соответствии с графиком, несмотря на опасения рынка относительно нового повышения цен на нефть. Однако Саудовская Аравия пообещала предпринять необходимые действия, которые стабилизируют рынок.

В августе США ослабили ограничения на иранскую нефть, поскольку поставки сырой нефти не могли поддерживать мировой спрос, что привело к снижению запасов нефти в США до рекордно низкого уровня. Согласно последнему отчету Стратегического нефтяного резерва (SPR), запасы по-прежнему находятся на почти 40-летнем минимуме в 351,3 миллиона баррелей. В отчете Reuters со ссылкой на данные Американского института нефти, опубликованном 12 октября, говорится, что запасы сырой нефти в США выросли на 12,9 миллиона баррелей за последнюю неделю, что намного превышает прирост в 500 000 баррелей, ожидавшийся аналитиками, опрошенными Reuters.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть на 2023 год, отметив в своем отчете, что он может составить 2,3 миллиона баррелей в сутки (б/с). Однако МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году с 1 млн б/с до 880 000 б/с. Аналитики МЭА отметили, что снижение спроса отразилось в падении цен на нефть, зафиксированном в сентябре.

Что прогнозируют аналитики относительно цен на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что будет очень внимательно следить за ситуацией в Израиле и секторе Газа, добавив, что еще слишком рано оценивать экономические последствия. Главный экономист МВФ Пьер Гуринша предположил, что рост цен на нефть на 10% приведет к снижению мирового производства примерно на 0,2% в 2024 году, одновременно повышая глобальную инфляцию на 0,4%.

Аналитики ING подчеркнули потенциальную роль Ирана в конфликте, написав в своем отчете: «Надбавка за риск продолжает снижаться, поскольку конфликт ограничивается Израилем и ХАМАСом. Сообщения о том, что иранское правительство было удивлено нападением ХАМАС, также могут ослабить опасения, что США будут применять более агрессивные санкции против Ирана, хотя в последние дни поступали противоречивые сообщения относительно участия Ирана».



Источник: Admirals MetaTrader 5 , CFD на Brent Crude Oil (100 баррелей), Monthly – Диапазон данных: с 1 ноября 2017 г. по 12 октября 2023 г. по состоянию на 12 октября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Аналитики ANZ Bank предположили, что «растущий геополитический риск на Ближнем Востоке должен поддержать цены на нефть... можно ожидать более высокой волатильности». Аналитики энергетического рынка Credit Suisse отмечают, что «надбавка за риск по нефти растет из-за перспективы более масштабных действий, которые как пожар могут распространиться на близлежащие крупные нефтедобывающие страны, такие как Иран и Саудовская Аравия».

Экономисты Банка Содружества подчеркнули роль Ирана как страны-производителя нефти и влияние потенциальных санкций против него. «Если мы увидим, как Соединенные Штаты начнут обвинять Иран, мы увидим, что экспорт иранской нефти начнет падать. И это больше всего беспокоит нас сейчас при анализе нефтяных рынков и последствий этого конфликта», — отметили они. Аналитики Банка Содружества предположили, что экспорт иранской нефти может упасть на 500 000-1 миллион б/с, если США станут вводить санкций; такое ограничение поставок может усугубить проблемы с поставками нефти, наблюдаемые после решений ОПЕК.

Управление рисками при торговле нефтью

Нефть – один из самых популярных сырьевых товаров среди трейдеров. Во времена экономических потрясений трейдеры склонны добавлять нефть в свои торговые портфели, поскольку многие считают ее защитным активом. Однако, поскольку начинающие трейдеры обычно не имеют достаточного уровня знаний, чтобы определить возможности и подходящее время для совершения сделок, им лучше сосредоточиться на самообразовании в вопросах торговли. Недостатка в ресурсах нет, поскольку многие брокеры предлагают широкий спектр материалов, таких как практические руководства, вебинары и статьи, которые могут помочь начинающим трейдерам расширить свои знания.

Обучение торговле — не единственный фактор, который может сыграть роль в реализации успешной стратегии. Внезапный или неожиданный спад рынка может дорого обойтись и сорвать планы любого трейдера. Поэтому трейдерам, которые только начали свой торговый путь, следует посвятить некоторое время изучению того, как использовать инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс, которые доступны на современных торговых платформах. Инвестируйте в свои знания, прежде чем начать торговать, чтобы сэкономить средства, уменьшить стресс и насладиться только что начавшимся путешествием.

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