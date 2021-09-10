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Смогут ли акции Lululemon вырасти на 30% после прорыва торгового диапазона?

Сентябрь 10, 2021 09:50

Акции Lululemon обновили рекордные максимумы после публикации данных по прибыли компании-производителя спортивной одежды, которые превзошли прогнозы аналитиков: выручка компании выросла на 61% от уровней минимумов прошлого года, связанных с пандемией. 

Несмотря на периодические проблемы с поставками, наблюдаемые во всем мире, компания смогла улучшить прогнозы по годовым продажам, увеличив показатель примерно до 6,26 млрд долларов.

Большую часть прошлого года акции компании торговались в пределах диапазона, но недавно им удалось пробить его верхнюю границу. 

На приведенном ниже графике акций Lululemon отчетливо виден торговый диапазон, лежащий между ценовыми уровнями в ~ 378,00 долларов и ~ 288,00 долларов (отмечены двумя черными горизонтальными линиями).  


Источник: Admirals MetaTrader 5, #LULU, Weekly – Диапазон данных: 24 декабря 2017 г. по 9 сентября 2021 г. по состоянию на 9 сентября 2021 г. В 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Поскольку цена пробила верхнюю границу торгового диапазона, быки, кажется, взяли ситуацию под свой контроль, особенно с учетом сформировавшейся бычьей фигуры поглощения на недельном графике. 

Делая прогнозы, аналитики, как правило, используют высоту диапазона в качестве целевого уровня, от которого цена должна совершить прорыв. 

В случае акций Lululemon таким уровнем станет цена около 531,00 долларов. Таким образом цена может вырасти на 30% от уровня прорыва верхней границы диапазона. 

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova