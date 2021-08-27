Настала очередь председателя Федеральной резервной системы выступить на симпозиуме в Джексон Хоул

Август 27, 2021 16:15

Наконец, после недель ожидания, настал день долгожданной речи Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Участники рынка сосредоточат свое внимание на его выступлении и попытаются найти подсказки или сигналы о возможном начале сокращения программы Федеральной резервной системы в свете слухов о прекращении программы стимулирующих мер, возникших еще в апреле в связи с мощным восстановления экономики США после кризиса, вызванного Covid-19.

Вчера индексы, котирующиеся на Уолл-стрит завершили торговую сессию снижением на 0,5% по SP500 и Dow Jones и на 0,6% по Nasdaq. В связи с царившей неопределенностью на этой неделе в отношении встречи, мы видели, что доходность облигации США резко отскочила на 7,47%, достигнув показателя 1,354%, что говорит о снижении цены на эти облигации. Кроме этого, индекс доллара в течение недели снижался, упав почти на полпроцента.

После публикации протоколов заседания ФРС в июле, из которых казалось совершенно очевидным, что Федеральная резервная система будет принимать меры более или менее быстро. Тем не менее ставшие известными недавно макроэкономические данные указывают на замедление темпов роста экономики из-за распространения штамма “Дельта” коронавируса.

Буквально вчера мы узнали предварительные данные по ВВП США за второй квартал и новым заявкам на пособие по безработице: оба показателя оказались хуже ожиданий рынка. В частности, ВВП установился на уровне 6,6% по сравнению с ожидаемыми 6,7%, в то время как количество заявок на пособие по безработице составило 353 000, превысив ожидаемое количество более чем на 3 000 штук.

Учитывая, что возможное прекращение программ стимулирующих мер может спровоцировать резкие движения на рынках, Джером Пауэлл, вероятно, будет вынужден ждать еще какое-то время прежде, чем начать постепенное сокращение программы выкупа активов и возможное увеличение процентных ставов, поскольку ложное или преждевременное движение может нанести большой ущерб экономике и финансовым рынкам.

На недельном графике SP500, помимо впечатляющего бычьего цикла, который начался еще в 2009 году после финансового кризиса, когда индекс торговался на уровне 670 пунктов, мы можем видеть, что, после достижения минимумов в марте 2020 года, индекс вырос более чем на 2000 пунктов или 103%.





Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Weekly – Диапазон данных: 25 января 2015 г. по 27 августа 2021 г. по состоянию на 27 августа 2021 г. в 11:45 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Все это указывает на то, что рынок зависит и всегда зависел от политики центральных банков, поскольку они, осуществляя выкуп активов и проводя политику низких процентных ставок, помогали финансовым рынкам оставаться на плаву, несмотря на все экономические и геополитические проблемы, с которыми мы столкнулись.



На дневном графике видно, что в течение последних месяцев SP500 торгуется внутри бычьего канала, далеко от линии 200-дневной скользящей средней. Возможное изменение текущей денежно-кредитной политики может вызвать коррекцию на финансовых рынках, поэтому стоит внимательно следить за развитием событий на Симпозиуме и последующими заседаниями Федеральной резервной системы.



SP500 обладает несколькими уровнями поддержки, и первый из них – нижняя граница бычьего канала. Пробитие этого уровня вниз может привести к дальнейшей коррекции, во-первых, в направлении к уровню поддержки/сопротивления (оранжевая полоса), и, во-вторых, к уровню минимумов мая (верхняя красная полоса), совпадающим с уровнем 200-дневной скользящей средней.



Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: 4 мая 2020 г. по 27 августа 2021 г. по состоянию на 27 августа 2021 г. в 11:40 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 15.05%

2019: 29.09%

2018: -5.96%

2017: 19.08%

2016: 8.80%

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