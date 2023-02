Tranzacționarea cuprului: o marfă 'defavorizată'?

Februarie 09, 2023 18:18

În timp ce tranzacționarea cuprului și fluctuațiile prețului acestuia ar putea să nu ajungă în topul știrilor financiare, puțini analiști pot nega puterea acestei mărfi. Da, cuprul ocupă locul al treilea după aur și argint atunci când vine vorba de valoare, dar asta nu înseamnă că acest metal nu ar putea ascunde surprize interesante.

Blogul nostru își propune să ofere câteva informații utile cu privire la tranzacționarea cuprului.

Despre cupru

Cuprul se găsește în natură în stare metalică liberă. Arheologii au găsit artefacte făcute din cupru în multe regiuni din lume, cele mai vechi dintre ele datând din 8000 î.Hr. În epoca romană, aprovizionarea cuprului se făcea din Cipru. Statuia Libertății, unul dintre cele mai populare simboluri din SUA, conține mai mult de 170.000 de lbs. de cupru.

Potrivit datelor publicate de Administrația pentru Comerț Internațional al Departamentului de Comerț al SUA (Trade Administration of the US Department of Commerce), Chile este cel mai mare producător de cupru din lume, cu aproape o treime din cota globală. SUA și Indonezia ocupă locul al doilea și al treilea ca volum de producție, după Chile.

Utilizarea cuprului în viața de zi cu zi

Cuprul poate fi găsit în cablurile electrice, instalațiile sanitare și electrocasnice tipice, însumând aproximativ 400 lbs. Mașina tipică are 60 lbs de cupru. Cuprul este 100% reciclabil, unii experți sugerând că 80% din cuprul care a fost extras până în prezent este încă în uz.

Aliajele metalice sunt create prin procesul de amestecare a diferitelor tipuri de metale. Bronzul și alama sunt două dintre cele mai cunoscute aliaje fabricate din cupru. Cuprul este folosit în computere, pentru a îmbunătăți performanța microcipurilor. Cuprul este folosit în aceste cipuri pentru a ajuta la transferul atât a semnalelor electrice, cât și a celor termice. Cuprul este o alegere excelentă pentru utilizarea în circuitele electrice, datorită capacității sale superioare de a conduce electricitatea fără a se supraîncălzi.

Cum performează cuprul ca marfă pe burse?

Prețul cuprului a fost instabil din punct de vedere istoric. Pe măsură ce coronavirusul a început să se răspândească și guvernele au impus restricții, prețul metalului a scăzut la 2,2 $/lb, care a fost un minim al ultimilor 4 ani. Cu toate acestea, următoarele luni au fost mai bune pentru mărfuri, prețul cuprului crescând și atingând un maxim anual la 1 martie 2022, acesta tranzacționându-se la 4,7 $/lb.

Performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare. Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - Cupru (1.000 lbs.) / Grafic lunar USC capturat pe 9 februarie 2023.

În ciuda unei perioade tulburi în noiembrie și decembrie 2022, prețul cuprului a crescut în ianuarie 2023, atingând 4,2 $/lb pe 26 ianuarie. Prețul cuprului a crescut cu 8,3% în ultimele trei luni, până în prezent înregistrând o creștere de 7,1%, conform statisticilor furnizate de Marketwatch.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - Cupru (1.000 lbs.) / Grafic lunar USC capturat pe 9 februarie 2023. Performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare.

Prognoza prețului cuprului

Într-un interviu pentru CNBC, analiștii au subliniat că piețele globale ar putea fi afectate de un deficit de cupru pe parcursul anului 2023. Acest deficit ar putea fi accentuat de condițiile delicate ale canalelor de aprovizionare din America de Sud, precum și de presiunile unei cereri mai mari.

Cu toate acestea, alți analiști sugerează că prețurile au rămas jos în ultimul timp, în ciuda redeschiderii economiei Chinei. Într-un interviu pentru Business Insider, economiștii de la Institutul de Finanțe Internaționale ( Institute of International Finance), au declarat că „orice s-ar întâmpla în China, nu există niciun semn că sfârșitul politicilor zero-COVID stimulează creșterea globală bazată pe prețurile mărfurilor. Prețurile petrolului nu au crescut, iar prețurile cuprului sunt în scădere după estomparea entuziasmului privind redeschiderea economiei Chinei. Recesiunea globală se apropie.”

Potrivit proiecțiilor făcute de Goldman Sachs, prețul cuprului ar trebui să oscileze în jurul a 9.750 $/tonă în 2023, înainte de a crește la o medie de 12.000 $/tonă în 2024. Economiștii de la Goldman Sachs au sugerat că Chile va produce probabil mai puțin cupru între anii 2023 și 2025.

Un raport publicat de Bank of America, la sfârșitul lunii decembrie, a arătat că analiștii de mărfuri sunt optimiști, dar prudenți. În raportul lor, aceștia au declarat: „ne menținem o perspectivă prudentă pentru anul 2023, așteptându-ne ca prețurile să ajungă la o medie de 7.500 $/tonă (3,40 $/lb) în primul trimestru, înainte de a crește la o medie de 10.000 $/tonă (4,53 $/lb) în T4 2023. ”

Există modalități de a diminua riscul în tranzacționare

Probabil ai citit peste tot că tranzacționarea implică riscuri. Strategiile de tranzacționare pot să nu funcționeze întotdeauna așa cum ne dorim. Dacă piețele se îndreaptă în direcția greșită, este posibil să suferi pierderi considerabile, care ar putea avea un impact asupra obiectivelor tale financiare. Fiind un trader începător, șansele de a greși sunt crescute.

Dacă dorești să eviți surprizele negative, ar trebui să îți îmbunătățești cunoștințele despre tranzacționare și să înveți cum să utilizezi instrumentele de gestionare a riscurilor, pe care le ai la dispoziție. Una dintre țintele tale principale ar trebui să fie să capeți încredere în acțiunile și strategiile tale de tranzacționare. Utilizând instrumentele de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele ‘stop loss’ și ‘maximum drawdown’, te asiguri că nu riști mai multe fonduri decât îți poți permite.

Studiază înainte de a tranzacționa

Dacă nu ai încredere să folosești astfel de instrumente, cel mai bine ar fi să studiezi întâi cum funcționează acestea și cum te-ar putea ajuta să-ți atingi obiectivele. Un număr mare de seminare, webinare și cărți electronice sunt disponibile pentru tine pe canalele Admirals. Nu pierde ocazia de a afla mai multe despre secretele tranzacționării, înainte de a începe să utilizezi fonduri reale.

Te interesează tranzacționarea pe știri macroeconomice? Află cum funcționează această abordare cu webinarele noastre gratuite. Întâlnește și interacționează cu traderi experimentați. Urmărește și învață din sesiunile live de tranzacționare.

Webinare de trading gratuite Accesează webinarele live găzduite de experții noștri în tranzacționare ÎNREGISTREAZĂ-TE GRATUIT

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.