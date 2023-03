Tranzacționarea cafelei: o privire din interior

Martie 24, 2023 14:01

Dimineața, când pornești aparatul de cafea și primul miros al băuturii te trezește, cu siguranță nu te gândești să o tranzacționezi. Totuși, cafeaua nu înseamnă doar băutură. Tranzacționarea cafelei este o parte majoră a tradingului cu mărfuri agricole. Foarte mulți oameni consumă cafea în rutina lor zilnică, așa că cererea acesteia este foarte mare.

Blogul nostru va împărtăși câteva informații interesante despre această marfă.

Cafeaua: a doua cea mai tranzacționată marfă din lume

Băutura de cafea, de care ne bucurăm zilnic, este preparată din boabe de cafea prăjite, dar probabil că știi asta deja. Ceea ce probabil nu știi este că, potrivit cercetătorilor, primii oameni care au băut cafea au fost yemeniții, undeva în anii 1400. Boabele de cafea au fost importate din Etiopia prin Somalia. Obiceiul de a bea cafea a devenit popular foarte repede în Orientul Mijlociu și Africa, înainte ca primii europeni să aibă ocazia de a o încerca.

Cafeaua a devenit o marfă globală în secolul al XX-lea, deoarece cererea pentru aceasta a crescut în întreaga lume. Sondajele arată că aproape un trilion de cești de cafea sunt consumate în fiecare an. Cafeaua Arabica și Robusta sunt cele mai cultivate boabe de cafea.

Cel mai mare producător de cafea Arabica este Brazilia, în timp ce cel mai mare producător de cafea Robusta este Vietnam.

Cafeaua Arabica: Ce trebuie să știi

Cafeaua Arabica este făcută din semințele plantei Arabica, ce poate crește până la 9-12 metri înălțime. Planta crește în zone de altitudine și are nevoie de soare puternic, precum și de multă ploaie, pentru a putea dezvolta fructe. Boabele de înaltă calitate provin din plantele care cresc la altitudini mari, în zone precum Columbia și unele regiuni din America Centrală. În aceste zone, cafeaua crește mai lent și necesită mai mult timp pentru a se dezvolta, permițându-i să devină mai densă și să aibă arome unice.

Arabica reprezintă cea mai mare parte a cafelei consumate la nivel mondial. Arabica are o medie de la 1.500 la 2.200 de kilograme de cafea per hectar. Arabica are 1-1,5% cofeină per boabe.

Cafeaua Robusta: Caracteristici

Robusta provine din Africa centrală și subsahariană și a fost descoperită în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Robusta reprezintă aproximativ 30% din cafeaua consumată la nivel mondial. Unii iubitori de cafea sugerează că Robusta este considerată ruda mai amară, de calitate scăzută, a cafelei Arabica. Cu toate acestea, experții cred că recoltarea, post-procesarea și manipularea acestui tip specific de cafea nu aveau condiții potrivite în trecut.

Plantele robusta au o productivitate ridicată, astfel încât fermierii au nevoie doar de o mică bucată de pământ pentru a-și asigura un trai bun, protejând în același timp mediul. Robusta are o medie de la 2.300 la 4.000 de kilograme de cafea per hectar. Robusta conține 2-3% cofeină per bob, ceea ce îi permite să reziste la atacurile insectelor.

Fluctuațiile prețurilor cafelei Arabica și Robusta

Traderii începători ar trebui să știe că prețurile Arabica sunt cotate în $ cenți /lb, în timp ce prețurile Robusta sunt cotate în $/tonă metrică. Condițiile meteorologice din țările producătoare de cafea, evenimentele geopolitice și cursurile de schimb pot avea un impact asupra prețurilor cafelei.

Prețul cafelei Arabica a atins minime anuale în 2019 și 2020, când prețul spot a fost sub 0,95 USD. În 2021, înghețul din Brazilia și ploile excesive din Columbia au pus presiune asupra ofertei de cafea, cauzând creșterea prețurilor.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - Graficul lunar Arabica . Interval de date: 1 februarie 2018 - 23 martie 2023. Data înregistrării: 23 martie 2023. Performanța trecută nu este un indicator al performanței viitoare.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - Graficul lunar Robusta . Interval de date: 1 februarie 2018 - 23 martie 2023. Data înregistrării: 23 martie 2023. Performanța trecută nu este un indicator al performanței viitoare.

Prețurile Arabica și Robusta au scăzut la un minim al ultimelor săptămâni, pe 11 ianuarie. Cu toate acestea, au câștigat teren în perioada următoare, așa cum se vede în graficele de mai jos. Prețurile cafelei Arabica au atins un maxim al ultimelor 4 luni pe 22 februarie a acestui an.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - Graficul zilnic Arabica . Interval de date: 26 octombrie 2022 - 23 martie 2023. Data înregistrării: 23 martie 2023. Performanța trecută nu este un indicator al performanței viitoare.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - Diagrama zilnică Robusta . Interval de date: 28 octombrie 2022 - 23 martie 2023. Data înregistrării: 23 martie 2023. Performanța trecută nu este un indicator al performanței viitoare.

Exporturile de cafea ale Braziliei au scăzut în februarie

Potrivit unui raport Reuters, exporturile de cafea ale Braziliei au scăzut în februarie cu 44,3%. Raportul notează că fermierii manipulează stocurile pentru a crește prețul de vânzare din cauza creșterii costurilor de cultivare, mai ales a îngrășămintelor. Broker HedgePoint și-a micșorat prognoza pentru producția cafelei arabica din Brazilia, pentru perioada 2023/24, la 42,3 milioane de pungi, de la 45,4 milioane.

Consiliul Exportatorilor de Cafea din Brazilia (Cecafé) a menționat într-o declarație că „în ciuda revenirii recente a prețurilor cafelei arabica KCc2 pe piața new-york-eză, tarifele internaționale actuale sunt mai mici decât în Brazilia, ceea ce îi determină pe cultivatorii de cafea să vândă la nivel local sau să nu vândă deloc. Consiliul a precizat, de asemenea, că volumele exporturilor au fost afectate și de creșterea cererii de cafea Robusta pe piața internă, adăugând că „este o situație care probabil va continua până în jurul lunii iunie sau iulie, când noua recoltă (braziliană) va ajunge pe piața internă." .

Producția de cafea în Columbia crește în luna februarie, dar exporturile scad

Federația Națională a Producătorilor de Cafea din Columbia a anunțat că, după încheierea ciclului meteorologic ‘La Nina’, producția înregistrată de cafea în februarie a crescut cu 10%, pe o bază anuală. Același raport a menționat că exporturile de cafea au scăzut cu 6% în februarie, pe o bază anuală.

Exporturile de cafea din Vietnam au înregistrat o scădere în februarie

Departamentul General al Vămilor din Vietnam a raportat în martie că exporturile de cafea ale țării au scăzut cu -34,2% în februarie, pe o bază anuală, la 122.833 de tone. Potrivit aceluiași raport, exporturile totale de cafea din ianuarie-februarie au scăzut cu 14,7% pe o bază anuală, la 283.339 de tone.

Kenya implementează noi reglementări cu privire la tranzacționarea cafelei

Kenya este unul dintre cei mai mari producători de cafea din lume. Anul trecut, Kenya a produs 34.500 de tone de cafea, cooperativele producând 15.000 de tone, în timp ce moșiile private au produs 11.000 de tone.

Conform noilor reglementări, Autoritatea Piețelor de Capital (CMA) a devenit agenția guvernamentală mandatată legal să supravegheze și să reglementeze tranzacționarea cafelei la Bursa de cafea din Nairobi.

Aceste noi reglementări vin într-un moment în care producția de cafea continuă să scadă la nivel local, de la 129.000 de tone metrice în 1990, la un minim de 34.000 în 2022, din cauza costurilor ridicate, plăților întârziate și prețurilor scăzute de pe piață. Reprezentanții Uniunii Cooperativelor Naționale de Cafea (NACCU) sugerează că „noile implementări vor aduce stabilitate, tranzacții echitabile și vor elimina ‘coliziunile’ în timpul licitațiilor”.

Gestionează riscul, atunci când tranzacționezi cafea

Precum orice alt instrument, tranzacționarea cafelei implică riscuri. Traderii începători se confruntă cu mai multe riscuri, deoarece nu au experiența necesară pentru a determina cursul optim de acțiune, care ar putea reduce pierderile. Pierderea de capital poate crea stres și poate afecta planificarea financiară. Traderii începători ar trebui să caute modalități de a reduce riscul și de a nu-și pune în pericol obiectivele financiare.

Managementul riscului este imperativ pentru traderii începători. Învățarea utilizării instrumentelor potrivite de gestionare a riscului ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare trader. Cum pot traderii începători să realizeze asta? Răspunsul constă în găsirea resurselor educaționale necesare. Înainte de a explora lumea tranzacționării, traderii începători ar trebui să facă propriile cercetări și să găsească materiale educaționale online. Există o abundență de seminare, webinare, cărți electronice și articole pregătite de profesioniști în domeniu, care pot face lumină asupra modului în care funcționează tranzacționarea și cum să eviți riscurile inutile.

Traderii începători, care știu să folosească instrumentele de gestionare a riscului, au avantaj față de traderii care nu sunt familiarizați cu acestea. Asigură-te că faci parte din primul grup.

Te interesează tranzacționarea pe știri macroeconomice? Află cum funcționează această abordare cu webinarele noastre gratuite. Întâlnește și interacționează cu traderi experimentați. Urmărește și învață din sesiunile live de tranzacționare.

