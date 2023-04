Raportul CPI al lunii martie, în China, atinge minimul ultimelor 18 luni

Aprilie 11, 2023 19:11

Pe măsură ce piețele și-au reluat activitatea după Sărbătorile Pascale, raportul CPI al lunii martie, privind inflația din China, a surprins analiștii, care nu se așteptau ca inflația prețurilor de consum să atingă un minim al ultimelor 18 luni.

Un raport al Fondului Monetar Internațional (IMF), publicat astăzi, a sugerat că ratele de dobândă ar putea scădea din nou la niveluri pre Pandemie, odată ce inflația va fi controlată. FMI este așteptat să publice astăzi cel mai recent raport World Economic Outlook (perspectiva economică mondială) și raportul Global Financial Stability (privind stabilitatea financiară globală) .

Raportul CPI al lunii martie, privind inflația din China

Biroul Național de Statistică (NBS) din China a anunțat că raportul CPI al lunii martie a ajuns la 0,7%, pe o bază anuală. Cifra a fost mai mică decât citirea de 1%, anticipată de analiști. Într-un interviu pentru CNBC, aceștia au spus că „raportul lunii martie, privind inflația, sugerează că economia chineză se află într-un proces de dezinflație, ceea ce indică o permisivitate crescută către relaxarea politicii monetare, pentru a stimula cererea”.

Indicele prețurilor de producător din China (Producer Price Index) a scăzut cu 2,5% pe o bază anuală, în conformitate cu așteptările economiștilor.

Ueda, BoJ: Flexibilitate în politica monetară

Noul guvernator al Băncii Japoniei (BoJ), Kazuo Ueda, a subliniat că va ghida în mod flexibil politica monetară a Băncii Centrale, comunicând îndeaproape cu guvernul japonez. Subliniind incertitudinea crescută a economiei globale, acesta a adăugat că nu este nevoie imediată de o revizuire comună între guvern și BOJ asupra țintei de 2% a inflației.

Noul șef al BoJ a sugerat că este „foarte posibil să atingem o țintă sustenabilă a prețurilor, pe măsură ce salariile vor crește” și a adăugat că semnele pozitive au început să se facă simțite în prețuri.

IMF: Trebuie să ne pregătim pentru o creștere economică globală mică

Reuniunea de primăvară a Băncii Mondiale și a IMF este deja în desfășurare la Washington. În declarațiile sale, șefa FMI, Kristalina Georgieva, a spus că „pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere și a inflației încă mare, o redresare solidă rămâne puțin probabilă”.

Georgieva a declarat asupra creșterii economice globale că aceasta va rămâne în jurul cifrei de 3%, în următorii 5 ani. Dacă previziunile ei se vor îndeplini, ar fi cea mai scăzută rată de creștere economică globală înregistrată în ultimii 33 de ani, cu mult sub cifra de 3,8% înregistrată în ultimii 20 de ani. FMI estimează că 9 din 10 economii avansate vor înregistra o scădere a creșterii economice, în cursul acestui an. La polul opus, China și India vor reprezenta probabil 50% din creșterea economică globală a acestui an.

Un alt subiect fierbinte al acestei reuniuni va fi actualizarea măsurilor luate de Banca Mondială și consolidarea capacităților de creditare.

TDS: WTI ar putea depăși 90 $ în H2 2023

Prețurile energiei sunt luate în considerare de băncile centrale atunci când acestea iau decizii de politică monetară. Prețurile petrolului au crescut în ultimele zile, deoarece OPEC+ a anunțat diminuarea producției. Într-un raport publicat luni, analiștii de la TD Securities (TDS) au precizat că sunt optimiști cu privire la prețul petrolului pentru a doua jumătate a anului 2023: „În pofida suspiciunilor de contractare a economiei occidentale, anticipăm că o combinație între dimiuarea producției OPEC+, nivelurile scăzute ale stocurilor de petrol din SUA și viitoarea creștere a cererii în China, va genera o creștere a prețului WTI de peste 90 $ în a doua jumătate a anului, iar Brent nu va fi departe de un preț cu trei cifre”.

Același raport TDS a menționat: „ Crude oil își păstrează ‘terenul’ câștigat recent, pe fondul datelor EIA, care arată extrageri ample din stocuri, și al reducerilor neașteptate de producție ale OPEC+”.

