Piețele se concentrează pe rapoartele IPC din Canada și Noua Zeelandă și pe actualizările Forumului Economic Mondial

Ianuarie 21, 2025 12:42

Ziua Martin Luther King în SUA, precum și inaugurarea lui Donald Trump au pus ieri în așteptare majoritatea actualizărilor financiare, dar se așteaptă ca activitatea de pe piață să fie reluată astăzi.

Forumul Economic Mondial (WEF) a început, strălucind mai puțin decât în ​​anii precedenți, deoarece câțiva lideri mondiali precum președintele SUA Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping și președintele Indiei Narendra Modi vor lipsi.

În altă ordine de idei, Bitcoin a atins un record de 109.071 USD luni înainte de a se retrage la niveluri mai scăzute. Mai multe criptomonede au crescut în ultimele zile, deoarece Trump a promis schimbări la politicile aferente.

Inflația IPC în Canada ar putea încetini

Banca Canadei (BoC) și Statistics Canada își vor publica rapoartele privind inflația IPC pentru luna decembrie. Economiștii sugerează că inflația IPC a scăzut la 1,7%, pe o bază anuală, în decembrie, de la 1,9% în noiembrie. Ținta de inflație BoC variază între 1% și 3%.

Analiştii de la RBC Bank sugerează că inflaţia ar fi putut scădea mai mult în decembrie, ajungând la 1,5% anual, în timp ce se estimează că inflaţia de bază ar fi scăzut la 1,7%. Raportul RBC, publicat pe 17 ianuarie, spunea: Ne aşteptăm ca măsurile de reducere şi mediană să se situeze în jurul valorii de 2 ½%, în concordanţă cu o economie în declin, care continuă să afecteze presiunile interne ale preţurilor. Credem că așteptările privind inflația au continuat probabil să se tempereze, având în vedere că indicii au rămas aproape de ținta de 2% a băncii centrale timp de patru luni consecutive.”

Între timp, o evaluare internă a Băncii Centrale a arătat că mai mulți factori au contribuit la o inflație galopantă în 2021 și 2022, inclusiv impactul pandemiei Covid-19, războiul din Ucraina, schimbările în obiceiurile de consum etc.

Raportul IPC din Noua Zeelandă T4 2024

Marți seara, Statistics New Zealand va publica raportul privind inflația IPC din trimestrul IV 2024. Economiștii sugerează că inflația ar putea scădea la 2,1% de la an la an, în timp ce trimestrial se așteaptă, de asemenea, o scădere ușoară până la 0,5%. Intervalul țintă a Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) este între 1% - 3%.

Analiștii Westpac au sugerat că „prețurile de consum din Noua Zeelandă au crescut cu 0,5% în trimestrul decembrie. Această cifră este ușor mai mare decât ne așteptam anterior, din cauza creșterii puternice a tarifelor aeriene internaționale în decembrie. Se preconizează că rata anuală a inflației va scădea la 2,1% (față de 2,2% în anul care s-a încheiat în septembrie). Aceasta ar fi cea mai scăzută rată anuală a inflației din 2021.”

Raportul lor a subliniat că „tendința de bază a inflației pare mult mai bine stăpânită decât în ultima vreme, cu măsuri ale inflației de bază care se îndreaptă din nou spre punctul mediu de 2% al intervalului țintă al RBNZ.”

Creșterea salariilor din Marea Britanie este încă puternică în noiembrie

Un sondaj realizat de Oficiul Național de Statistică (ONS) a arătat că salariul mediu săptămânal a crescut cu 5,6% în cele trei luni până în noiembrie, crește de la 5,2% înregistrat în cele trei luni până în octombrie. Cifra mai mare poate presa Bank of England (BoE) să-și mențină politica monetară neschimbată.

Același sondaj a arătat că șomajul în Regatul Unit a crescut la 4,4% în perioada de trei luni până în noiembrie, față de 4,3% în perioada de trei luni până în octombrie, analiștii sugerând că acest lucru arată o răcire a pieței forței de muncă.

Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.