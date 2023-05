Focus pe raportul PIB - SUA și inflația în UK

Mai 24, 2023 16:01

Raportul preliminar al PIB-ului SUA pentru T1 2023 va fi printre cele mai importante date financiare ale acestei săptămâni.

În Marea Britanie, raportul CPI privind inflația a arătat o scădere bruscă în luna aprilie, ajungând la 8,7% pe o bază anuală. Cu toate acestea, cifra a fost mai mare decât așteptările analiștilor, de 8,2%.

Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) a majorat costurile îndatorării cu 25 pb, conform așteptărilor. În anunțul de după întâlnire, consiliul de administrație al RBNZ a subliniat că „OCR (rata oficiala de numerar) va trebui să rămână la un nivel restrictiv, pentru a se asigura că inflația prețurilor de consum revine la intervalul țintă anual de 1-3%, susținând în același timp un grad maxim sustenabil de ocupare a forței de muncă.”

Raportul preliminar privind PIB-ul SUA în T1 2023

Biroul de Analiză Economică al SUA (BEA) va publica mâine datele preliminare privind creșterea PIB-ului SUA în T1 2023. Conform prognozelor economiștilor, rata de creștere a PIB-ului SUA va ajunge la 1,1% pe o bază trimestrială. Dacă este confirmată, această rată de creștere va fi aceeași cu cea din T4 2022.

Datele PIB-ului vor fi analizate de consiliul de conducere al Rezervei Federale, pentru a lua deciziile potrivite de politică monetară, asupra inflației. US National Association for Business Economics (NABE) a publicat un raport care prognozează o creșterea a PIB-ului în acest an de 0,4%, în scădere față de 0,9% în 2022. Raportul NABE menționează: „Ne așteptăm ca ratele de dobândă să scadă, iar creșterea inflației să încetinească în 2024, pe fondul unei creșteri moderate a locurilor de muncă și a șomajului.”

Raportul CPI al lunii mai, privind inflația în Tokyo

Biroul Național de Statistică din Japonia va publica vineri dimineață raportul CPI al lunii mai, privind inflația în Tokyo. Analiștii se așteaptă ca inflația să crească, ajungând la 3,9% pe o bază anuală. În aprilie, raportul a arătat o creștere de 3,5%. Analiștii intervievați de Reuters se așteaptă ca inflația de bază în Tokyo, considerată un indicator principal al tendințelor la nivel național, să atingă 3,3% în mai.

La începutul lunii, inflația de bază în Japonia a crescut cu 3,4% pe o bază anuală. Cifra a menținut vii așteptările pieței cu privire la o intervenție din partea Băncii Centrale a Japoniei în acest an. Economiștii de la BNP Paribas au precizat că „BOJ nu va avea de ales, decât să-și revizuiască previziunile lunii iulie asupra inflației. Odată cu aceste creșteri ale prognozelor inflației, cresc și șansele unor modificări ale politicii monetare.”

Vânzările cu amănuntul ale lunii aprilie, din Marea Britanie

Vineri, în Marea Britanie, Biroul Național de Statistică (ONS) va publica raportul vânzărilor cu amănuntul al lunii aprilie. Economiștii sugerează că vânzările cu amănuntul au scăzut în aprilie cu 2,8% pe o bază anuală. Costurile ridicate ale vieții par să fi afectat vânzările cu amănuntul, deoarece bugetele familiilor din Regatul Unit sunt ‘apăsate’ de o inflație ridicată, în timp ce creșterea ratelor de dobândă de către Banca Angliei (BoE) nu îmbunătățește deloc situația acestora.

Un raport al Retail Economics a precizat: „Intențiile oamenilor de a cheltui în sectorul de retail se ciocnesc de prioritizarea cheltuielilor în sectoarele absente în timpul Pandemiei, inclusiv vacanțele de vară. Acest lucru înseamnă o prudență crescută în ceea ce privește cheltuielile. Cumpărătorii care doresc să cheltuie mai puțin pe produsele esențiale apelează la discounteri, pentru a reduce costul săptămânal al coșului alimentar.”

Raportul lunii aprilie, privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată din SUA

Tot vineri, în SUA, va fi publicat și raportul lunii aprilie privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată. Analiștii prognozează o scădere cu 1,1% pe o bază lunară, deși Biroul de Recensământ a înregistrat o creștere semnificativă, de 3,2%, în martie. Raportul comenzilor de bunuri de folosință îndelungată, lansat de Biroul de recensământ al SUA, măsoară costul comenzilor primite de producătorii bunurilor de folosință îndelungată, ceea ce înseamnă bunurile care au o durată de funcționare de trei sau mai mulți ani, cum ar fi autovehiculele și electrocasnicele.

Într-o lucrare publicată de Brookings Institution din Washington, Ben Bernanke, fostul șef al Rezervei Federale, și Olivier Blanchard, economistul șef al FMI din 2008 până în 2015, au declarat că începând cu 2021 creșterea inflației a fost alimentată în mare măsură de creșterea prețurilor la energie, de penuria de automobile și alte bunuri de folosință îndelungată.

