Perspectiva săptămânală a piețelor: RBNZ și FOMC, în centrul atenției

August 16, 2021 15:09

Principalele știri economice din această săptămână vor fi anunțate marți, odată cu publicarea cifrelor privind vânzările de retail din SUA, urmate miercuri de publicarea minutelor FOMC. În ultimele săptămâni, cifrele din SUA nu au fost pozitive, ceea ce ar putea determina Fed să nu se grăbească reducerea programelor de stimulare COVID.

În timp ce dolarul american va fi, probabil, cel care va influența evoluția pieței săptămâna aceasta, toate privirile se vor îndrepta, de asemenea, către declarația privind rata dobânzii și conferința de presă a Reserve Bank of New Zealand de miercuri.

În general, participanții la piață se așteaptă ca banca să majoreze ratele dobânzilor. În prezent, NZD se tranzacționează în range, ceea ce ar putea genera o creștere semnificativă a volatilității.

Calendar Forex săptămânal

Radarul traderilor - Declarația RBNZ privind rata dobânzii

Miercuri, 17 august, ora 03:00 am BST, Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) va publica cea mai recentă declarație privind politica monetară și decizia privind ratele dobânzilor. Aceasta va fi urmată de o conferință de presă, care va avea loc la ora 04:00 am BST.

Se așteaptă ca banca centrală să majoreze ratele dobânzilor din cauza supraîncălzirii economiei. Nivelul șomajului este la nivelul de dinaintea pandemiei, iar creșterea economică a atins un nivel optim.

Cu toate acestea, este posibil ca majorarea ratei dobânzii să determine o creștere a volatilității dolarului neozeelandez (NZD). Unii analiști estimează o majorare dublă a ratei, în timp ce alții estimează o majorare cu un sfert de punct.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic lunar NZDUSD. Interval: 1 iunie 2005 – 15 august 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Graficul lunar pe termen lung al cotației NZDUSD ne arată faptul că prețul a străpuns recent linia de rezistență descendentă (linia neagră). În prezent, prețul retestează același nivel care acționează ca zonă de suport.

În cazul în care RBNZ surprinde piața cu o creștere și mai mare a ratei dobânzii, cotația ar putea înregistra o creștere semnificativă, atingând nivelul de 0.8000.

Cu toate acestea, în condițiile în care RBNZ va dezamăgi piața, traderii ar putea căuta modele false de breakout, în cazul în care prețul va reveni sub această zonă importantă de suport.

Piețe de capital și indici bursieri

Tranzacționarea TINA este în continuare foarte activă în ceea ce privește indicii bursieri globali. Se spune în continuare că "nu există alternativă", deoarece ratele dobânzilor sunt scăzute. În timp ce indicii americani au condus, în prezent, indicii europeni au înregistrat cele mai ample mișcări.

Sursa: Admirals MetaTrader 5. Grafic zilnic SP 500. Interval: 17 noiembrie 2020 - 15 august 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Performanța S&P 500 din ultimii 5 ani:

2020: +16,17%;

2019: + 29,09%;

2018: -5,96%;

2017: +19,08%;

2016: +8,80.

Mediile mobile de pe graficul zilnic al S&P 500 de mai sus, confirmă în continuare o tendință ascendentă generală. Până în prezent, acestea au acționat ca niveluri de suport interesante pentru cumpărători și continuă să rămână în centrul atenției.

