Ouro atinge máximo histórico com intensificação da venda massiva de obrigações a nível global

Setembro 04, 2025 04:21

Após permanecer encerrado na segunda-feira devido ao Dia do Trabalhador, as ações norte-americanas fecharam em baixa na primeira sessão de negociação do mês. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq cairam 0,55%, 0,69% e 0,82%, respectivamente.

As ações do outro lado do Atlântico também registaram um desempenho fraco na terça-feira. Os índices CAC 40, FTSE 100 e Germany 40 caíram 0,70%, 0,87% e 2,29%, respectivamente. Continue a ler para conhecer as últimas notícias do mercado e as perspetivas para a semana que se avizinha.

Venda generalizada de obrigações globais

O declínio das bolsas globais na terça-feira foi acompanhado por uma venda generalizada de obrigações do Tesouro, à medida que crescem as preocupações sobre o aumento da dívida nas principais economias.

No Reino Unido, os custos de financiamento a longo prazo atingiram o seu nível mais elevado desde 1998, com a yield das gilts a 30 anos a subir para 5,72% (as yields das obrigações movem-se inversamente ao preço). Consequentemente, a libra desceu acentuadamente, recuando 1,2% face ao dólar dos EUA.

De forma similar, as yields das obrigações alemãs, francesas e holandesas a 30 anos também subiram para os seus níveis mais elevados desde 2011. O aumento das yields das obrigações francesas surge antes de uma votação de confiança decisiva no primeiro-ministro François Bayrou a 8 de setembro.

Do outro lado do Atlântico, as yields dos Treasuries dos EUA também subiram em todas as maturidades e continuaram a sua trajectória ascendente na manhã de quarta-feira.

A subida das yields dos Treasuries dos EUA seguiu-se à decisão do tribunal de recurso de sexta-feira que determinou que a maioria das tarifas abrangentes de Washington são ilegais, pondo em risco uma fonte de receita governamental potencial.

Entretanto, enquanto os custos de financiamento governamental cresciam, os preços do ouro atingiram máximos históricos, uma vez que os investidores procuraram activos de refúgio. Desde 2023, os preços do ouro quase duplicaram em meio à incerteza global.

Google poupada ao desmembramento nos tribunais

As ações da Alphabet, empresa-mãe da Google, dispararam nas negociações pós-mercado, enquanto os investidores celebraram o resultado do seu processo antimonopólio nos EUA.

No ano passado, foi determinado que a Google detinha um monopólio ilegal na pesquisa online, mas a gigante tecnológica foi poupada das consequências mais graves numa decisão de terça-feira.

O Departamento de Justiça dos EUA tinha estado a pressionar por sanções que incluíam a venda forçada do navegador Chrome da Google.

Contudo, a decisão de terça-feira declarou: "A Google não será obrigada a alienar o Chrome; nem o tribunal incluirá uma alienação contingente do sistema operativo Android na decisão final".

Outra área-chave de análise foram os contratos exclusivos que a Google detém para distribuição, como com a Apple, à qual a Google paga milhares de milhões de dólares para ser o motor de busca predefinido nos iPhones.

O juiz distrital dos EUA Amit Mehta decidiu que a Google pode pagar para pré-instalar produtos, contudo, ficará impedida de celebrar contratos de distribuição exclusivos. Além disso, a Google será obrigada a partilhar determinados dados das suas operações de pesquisa com concorrentes.

As ações da Apple também registaram subidas nas transações pós-sessão com a notícia.

O que observar esta semana

O elemento central do calendário económico desta semana será o relatório da Situação do Emprego de sexta-feira do Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados estão presentemente a precificar uma probabilidade de 92% de que a Reserva Federal reduza as taxas em 25 pontos base quando o seu comité de definição de taxas se reunir mais tarde este mês.

Um crescimento lento no mercado laboral reforçaria ainda mais estas expectativas. Contudo, se o relatório do emprego se revelar melhor do que o esperado e os dados da inflação da próxima semana piorarem, tal poderá provocar uma alteração das expectativas.

