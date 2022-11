Notícia do Dia para Iniciantes - Diferença entre Especulação e Factos

Novembro 26, 2022 02:37

Embora seja um fato que os mercados podem ser movidos pela especulação, nem toda especulação é baseada em fatos.

Um grande componente das notícias de negociação é a hipótese, variando de especulação baseada em rumores a teorias baseadas em experiência e análise.

As notícias decorrentes das declarações e discursos de política monetária do Federal Reserve são um bom exemplo. As decisões de taxa de juros do banco central não são publicadas até o dia da reunião de política. Isso não impede que os observadores do Fed gerem um enorme número de artigos, negócios, investimentos, análises e opiniões antes e depois da reunião.

É importante estar ciente de que isso pode influenciar sua própria tomada de decisão e, se você seguir notícias de negociação, encontrar as fontes de informação mais confiáveis.

Grandes instituições, como bancos e fundos de hedge, fazem negócios e investimentos que movem o mercado com base em suas pesquisas sobre o próximo movimento do Fed. Mais uma vez, essas decisões podem estar certas ou erradas e não serão confirmadas até o dia em que a decisão sobre a taxa de juros for anunciada. A análise pode estar correta, mas mesmo as decisões baseadas em ampla experiência podem, às vezes, errar o alvo.

A conversa do mercado varia entre a especulação selvagem e as suposições lógicas de analistas experientes. Desde o início você deve se lembrar que o consenso não é o resultado, e os fatos podem ser diferentes dos argumentos para uma decisão ou outra.

Especulação Facto Opiniões sobre uma próxima decisão sobre taxa de juros. Anúncio oficial da taxa de juros do Federal Reserve. Mudanças repentinas nos mercados de ouro e câmbio antes e depois da decisão do Fed. A análise oficial do Fed sobre política monetária e macroeconomia – as atas.

O Fed se reúne para emitir decisões sobre taxas de juros 8 vezes ao ano e há tipos mais frequentes de notícias comerciais, como anúncios macroeconômicos diários. Eles oferecem informações sobre a saúde de uma economia e incluem taxas de inflação de preços, crescimento econômico e o status de setores importantes, como emprego, manufatura, serviços e construção.

Como os participantes do mercado formulam hipóteses sobre esses eventos de notícias comerciais? A abordagem para negociar com base nesse tipo de notícia é diferente da negociação com base nas notícias do banco central. Os bancos centrais emitem menos anúncios ao longo do ano e, por isso, os preços dos ativos relacionados podem apresentar tendência no longo prazo.

As notícias macroeconômicas são anunciadas diariamente, então as reações do mercado são de curto prazo, e os ajustes podem acontecer muito rapidamente quando os fatos são divulgados. Os comerciantes tendem a precificar os novos números em minutos ou horas ao negociar notícias econômicas.

Os fatos estão no gráfico

As reações dos preços dos ativos de longo e curto prazo são visualizadas nos gráficos de Análise Técnica, dando aos traders outra ferramenta em seu processo de tomada de decisão. Os gráficos representam os fatos dos movimentos de um preço ao longo do tempo e, como iniciante, seria benéfico para você estudar a Análise Técnica e torná-la parte de suas decisões de negociação. Como há tantas maneiras de um indivíduo interpretar gráficos de Análise Técnica, participar do programa de webinars Admirals e ouvir traders experientes compartilhando seu know-how é um bom começo.

Gestão de risco

Até agora, você deve estar se perguntando como proteger seus fundos no contexto da construção de cenários e decisões de negociação em meio a conversas e especulações do mercado. Esta é uma pergunta responsável, e a resposta é o gerenciamento de riscos.

Algumas ferramentas de gerenciamento de risco incorporadas à plataforma de negociação MetaTrader 5 incluem:

ordens de stop loss,

e receber ordens de lucro.

Além de aprender a usar o software de negociação, o gerenciamento de risco significa desenvolver a compreensão de que há vantagens e desvantagens em todas as hipóteses. Estar ciente de dois ou três resultados possíveis diferentes pode apoiar sua própria análise e contribuir para suas decisões de negociação.

Digamos que o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA esteja prestes a divulgar os números do Produto Interno Bruto (PIB) e haja um consenso de que a economia cresceu 2%.

Cenário positivo

Há alguma evidência de que a economia pode ter crescido mais do que o esperado? Isso poderia aumentar o argumento de que o PIB cresceu mais de 2%.

Cenário negativo

Uma parte fundamental da economia está lutando e pesando no PIB? Talvez os resultados do crescimento sejam menores do que o esperado.

Cenário neutro

Quando os resultados macroeconômicos estão em linha com as expectativas, considera-se um cenário neutro.

Concluindo, saber a diferença entre especulação e fatos é uma parte essencial para se tornar um trader e investidor experiente. Que tipos de cenários você pode imaginar e como eles podem ser tão baseados em fatos quanto possível? Antes de se aventurar nos mercados ao vivo, teste sua hipótese na conta de demonstração do Admirals.

Negociar com base em notícias macroeconômicas lhe interessa? Saiba como essa abordagem funciona com nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de negociação ao vivo.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.