Relatório IPC australiano para decisão do RBA

Julho 26, 2023 00:48

Os dados do IPC australiano para o segundo trimestre do ano, a serem publicados na manhã de quarta-feira, podem influenciar a decisão sobre a taxa de juro do Reserve Bank of Australia (RBA) agendada para agosto.

O relatório da inflação australiana provavelmente será ofuscado pelas decisões sobre taxas de juro da Reserva Federal (Fed), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco do Japão (BoJ), esperadas para o final desta semana.

As ações chinesas tiveram um impulso no início da manhã, quando o Politburo chinês prometeu na segunda-feira aumentar o apoio político para impulsionar o consumo doméstico.

Relatório IPC do segundo trimestre de 2023 na Austrália

Na manhã de quarta-feira, o Australian Bureau of Statistics (ABS) publicará dados relacionados à inflação do IPC do país. Economistas esperam que a inflação chegue a 6,2% anualmente no segundo trimestre do ano, abaixo dos 7% registados no primeiro trimestre. Estes também antecipam que a inflação pode cair para 1% (de 1,4%) trimestralmente nos três meses até junho.

O RBA optou por manter as taxas de juro inalteradas na sua última reunião de política monetária, então analistas de mercado sugerem que os números dos preços ao consumidor podem forçá-lo a agir na próxima reunião em agosto. A taxa de desemprego permanece num nível baixo de vários anos, enquanto as leituras de inflação permanecem longe da taxa-alvo do RBA.

Goldman Sachs diz que os preços do petróleo devem subir

Um relatório publicado pela Goldman Sachs revelou que os seus analistas prevêem um aumento nos preços do petróleo bruto no curto prazo. Analistas da GS escreveram que a alta procura histórica nos mercados de petróleo pode levar a um “déficit considerável”. A Agência Internacional de Energia previu em junho que a procura global de petróleo está a caminho de aumentar em 2,4 milhões de barris por dia em 2023, superando o aumento de 2,3 milhões de barris por dia do ano anterior.

Falando à CNBC, o chefe de pesquisa de petróleo da GS disse que “o ponto-chave aqui para os investidores é que, com a incerteza sobre a procura de petróleo tão elevada, os investidores podem exigir um prémio para compensar o risco elevado de tal incerteza de procura elevada. Esperamos défices bastante consideráveis ​​no segundo semestre, com défices de quase 2 milhões de barris por dia no terceiro trimestre, à medida que a procura atinge um recorde histórico”. O relatório GS prevê que os preços do petróleo bruto subam para $86 dólares por barril até ao final de 2023.

Liderança chinesa: a economia enfrentará novos desafios

Como os números da economia chinesa da era Covid-19 mostraram que a procura doméstica está a sofrer, alguns analistas perguntam-se como é que os planos para reavivar a economia terão sucesso.

O Politburo chinês disse que manteria a taxa de câmbio do yuan estável enquanto expandia ativamente as condições da procura doméstica. Estes também enfatizaram que o ambiente externo é complexo e severo, acrescentando que continuarão a implementar uma política monetária prudente.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.