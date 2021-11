Café arábica aproxima-se de máximo da década a meio de contratempos na oferta

Novembro 19, 2021 04:27

Tanto foi escrito recentemente sobre a crise global de energia e o aumento do preço do petróleo bruto, que ofuscou o aumento do preço de outra commodity, que pode ter passado despercebido por muitos, embora, provavelmente, a maioria dos leitores já a terá usado pelo menos uma vez hoje.

Essa commodity é o café e a sua variedade arábica que está a ser negociada atualmente com um máximo de quase dez anos, subindo mais de 88% desde o início de abril.

Então, o que é que está a acontecer exatamente aos preços do café arábica?

O recente aumento dos preços do café deve-se principalmente à queda na oferta global, que, por sua vez, é resultado de uma combinação de vários fatores.

O Brasil, origem de grande parte de arábica do mundo, viu a sua produção de café significativamente prejudicada neste ano devido às adversas condições climáticas, na forma de secas e geadas.

Este problema foi agravado pelas recentes greves de camionistas no Brasil, atrasando a entrega de grãos que conseguiram produzir.

Naturalmente, existem outros países produtores de arábica. Veja, por exemplo, a Colômbia, que é o segundo maior produtor de arábica do mundo. No entanto, a Colômbia tem lutado contra os seus próprios problemas climáticos, com a colheita deste ano a ser severamente ameaçada por chuvas excessivas.

Entre estes, a Colômbia e o Brasil são responsáveis por mais de metade de arábica no mundo, o que significa que qualquer problema com a produção acabará por causa impacto significativo no abastecimento global.

Como se isto não bastasse, os preços dos fertilizantes dispararam este ano - aumentando significativamente os custos de produção dos agricultores, enquanto a Covid-19 causou uma escassez global de contentores de transporte, dificultando as exportações e aumentando os seus custos.

Levando tudo isto em consideração - a queda na oferta global e os custos crescentes de produção e distribuição - os preços do café arábica provavelmente permanecerão altos por enquanto e não seria surpreendente se estes aumentassem ainda mais nas próximas semanas.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Coffee Arabica Gráfico Diário. Intervalo temporal: 13 agosto 2020 – 17 novembro 2021. Data captura: 18 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Coffee Arabica Gráfico Semanal. Intervalo temporal: 12 abril 2009 – 17 novembro 2021. Data captura: 18 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: