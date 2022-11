Bolsas asiáticas e petróleo sobem; S&P 500 e Nasdaq caem

Dezembro 01, 2022 01:56

Apesar dos dados oficiais da China indicarem que a atividade fabril desacelerou de um ritmo mais rápido do que o esperado para novembro, as ações asiáticas subiram acentuadamente na quarta-feira, enquanto as especulações continuavam sobre a China e a sua intenção de reabrir a sua economia.

O índice Hang Seng de Hong Kong continuou o bom ritmo de ontem de 5,24% com outra sessão positiva, fechando em 2,16% e levando os seus ganhos de novembro para mais de 26%. O petróleo também continua a tirar vantagem das esperanças de flexibilização das restrições do COVID, com o Brent e o WTI em alta na manhã de quarta-feira.

Ontem, em Wall Street, muitas ações chinesas listadas nos EUA tiveram dias positivos, com Alibaba e JD.com subindo 5,25% e 6,69%, respectivamente.

No entanto, o S&P 500 e o Nasdaq Composite encerraram a sessão em baixa, com uma queda de 0,16% e 0,59%, respectivamente, enquanto o Dow Jones encerrou pouco alterado, com alta de 0,01%.

Fonte: TradingView - Resultados passados ​​não são uma garantia confiável de desempenho futuro.

No S&P 500 e Nasdaq temos os pesos pesados ​​da tecnologia Alphabet, Tesla e Amazon, que fecharam com perdas de 0,90%, 1,14% e 1,63%, respectivamente. No entanto, quem levou a melhor foi a maior empresa do mundo, a Apple, que fechou a sessão com queda de 2,11%, o que eleva suas perdas totais nas últimas três sessões para 6,55%.

O preço das ações da Apple foi recentemente prejudicado por preocupações com o abastecimento devido a medidas rígidas de bloqueio e ao ambiente negativo geral na China, um dos maiores fabricantes de produtos da Apple. No entanto, enquanto muitos ativos se beneficiaram ontem da especulação sobre melhores perspectivas em termos de medidas COVID, a queda da Apple refletiu preocupações de que o dano já possa ter sido feito.

Ontem, o analista da TFI Asset Management, Ming-Chi Kuo, escreveu sobre suas expectativas de que as remessas totais do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max durante o trimestre atual seriam de 15 a 20 milhões de unidades a menos do que o esperado. Essa queda prevista nas remessas se deve em grande parte aos protestos dos trabalhadores ocorridos na fábrica de iPhone de Xhengzou no mês passado.

Se essa previsão de perda for correta, isso pode causar um grande golpe na receita da Apple no que seria tradicionalmente seu trimestre mais forte. Além disso, Kuo arriscou que essas vendas poderiam ser totalmente perdidas, em vez de simplesmente serem adiadas para um momento em que a oferta visse alguma recuperação.

Isso explica por que a Apple caiu nas últimas sessões. Mas os acionistas da Apple devem entrar em pânico a longo prazo?

Apple: Visão Geral

Até agora este ano, as ações da Apple caíram 20%. Embora este seja uma queda mais acentuada do que a queda de 17% do S&P 500 em geral, é certamente muito menor do que as perdas sofridas por outras grandes empresas de tecnologia: Alphabet, Amazon, Tesla e Meta Platforms, por exemplo, perderam 34%. 45%, 49% e 67%, respectivamente, no mesmo período.

Parte do motivo pelo qual a Apple conseguiu enfrentar a recente tempestade económica melhor do que seus concorrentes é sua notável fortaleza financeira; um fato que os investidores apreciam consideravelmente em períodos de incerteza.

A gama de produtos da gigante de tecnologia torna-se incrivelmente popular entre os consumidores que, uma vez atraídos pelo ecossistema da Apple, tendem a ficar por perto e se tornar clientes fiéis que sentem vontade de comprar seus últimos lançamentos. Consequentemente, a Apple possui a característica invejável de ser capaz de gerar um fluxo constante de receita.

No trimestre mais recente, a Apple reportou US$ 20 bilhões de lucro líquido, elevando seu total anual para quase $100 000 milhões de dólares. No final de setembro de 2022, a empresa detinha mais de US$ 48 bilhões em caixa e equivalentes a caixa, além de $121 mil milhões adicionais em títulos negociáveis ​​não circulantes.

No entanto, os investidores precisarão permanecer cautelosos com os atuais contratempos sobre a mesa, ainda mais com as incertezas nas perspectivas económicas, que devem continuar causando volatilidade no curto prazo. Além disso, embora a pandemia provavelmente termine em algum momento e a produção volte ao normal, os problemas atuais de abastecimento destacam a atual dependência da Apple da China.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Diário Apple. Intervalo de datas: 3 de abril de 2016 a 29 de novembro de 2022. Data de captura: 30 de novembro de 2022. Os resultados anteriores não são uma garantia confiável de desempenho futuro.

