Previsão Semanal do Mercado: Inflação do BCE e dos EUA em destaque

Março 08, 2022 00:39

Todos os olhos se voltam para o Banco Central Europeu na quinta-feira e para a sua mais recente decisão de política monetária. A invasão russa da Ucrânia provavelmente terá um forte impacto na economia europeia, então os investidores estarão ansiosos para saber como o banco reagirá.

Os números da inflação nos EUA também serão amplamente observados na quinta-feira, com a previsão de outro aumento. O dólar americano já se movimentou significativamente na semana passada, depois do presidente do Fed, Jerome Powell, endossou um aumento de 25 pontos base na taxa de juro no final deste mês.

A liquidação do mercado de ações global continua com índices de ações europeus, como o DAX 40 e o FTSE 100, liderando o caminho devido ao impacto das sanções russas. A guerra Rússia-Ucrânia em curso ainda deve conduzir os fluxos de entrada e saída dos mercados financeiros esta semana.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Radar do Trader - Conferência de Imprensa do BCE

Na quinta-feira, 10 de março, às 12:45 GMT, o Banco Central Europeu divulgará a sua última declaração de política monetária e decisão de taxa de juro, seguida de uma conferência de impresa às 13:30 GMT. Não são esperadas mudanças no plano do banco central para normalizar a política, mas a guerra Rússia-Ucrânia pode ter impacto nas decisões políticas.

O banco central está agora a enfrentar algumas situações muito difíceis. A inflação disparada que saltou para um novo recorde histórico em fevereiro, os preços da energia a subir para recordes e afetando as contas das famílias e o impacto das sanções russas que também afetarão a zona do euro.

O euro está em queda livre em relação a quase todas as outras moedas importantes. O euro caiu mais em relação às moedas de commodities, como o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia, que têm subido mais devido aos preços mais altos das commodities.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de julho de 2005 a 5 de março de 2022, realizado em 5 de março de 2022 às 19:00 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico de preços mensais de longo prazo do EURUSD mostrado acima destaca o intervalo que se desenvolveu desde 2014 entre os dois suportes horizontais pretos e as linhas de resistência de cerca de 1,2226 e 1,0519.

Com a política monetária divergente entre o Fed e o BCE, a tendência de baixa do EURUSD pode continuar até o nível de suporte mais baixo. Como a volatilidade é muito alta no clima atual, os traders podem optar por visualizar a ação do preço nos prazos mais baixos para obter mais pistas sobre a direção do mesmo.

Novidades de Corporate Trading e Índice de Ações

Os mercados de ações globais tiveram outro mínimo mais baixo na semana passada, mas em graus variados. O índice DAX 40 caiu mais de 10% na semana, com o índice FTSE 100 caindo cerca de 8%. No entanto, os índices de ações dos EUA caíram cerca de 4% na semana.

Isso destaca a preocupação dos investidores de que as economias do Reino Unido e da Europa possam sentir o maior impacto das sanções ocidentais à Rússia. No entanto, o sentimento ainda é fraco em todo o mundo, com os preços provavelmente a serem negociados de acordo com os destaques do conflito atual.

Exercer uma gestão de risco adequada é fundamental para erir a volatilidade do mercado no momento atual.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo de dados: de 14 de agosto de 2021 a 5 de março de 2022, realizado em 5 de março de 2022 às 18h30 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

O índice do mercado de ações S&P 500 mostrado acima destaca a natureza baseada em intervalo do índice no momento atual. A liquidação que começou no final de dezembro parou na linha de suporte horizontal preta por volta 4.268,00.

Os compradores de longo prazo podem ver isto como uma área a partir da qual construir, enquanto os traders de impulso de curto prazo podem estar a procurar que a tendência mais baixa continue. A batalha entre os traders está a causar movimentos para cima e para baixo que não estão a mover-se numa direção significativa.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: