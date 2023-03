Obawy o banki maleją – odbicie na azjatyckich rynkach akcji

Marzec 28, 2023 14:26

Większość rynków azjatyckich wzrosła we wtorek rano, ponieważ przejęcie dużej części upadłego Silicon Valley Bank (SVB) przez First Citizens BancShares złagodziło obawy dotyczące amerykańskiego sektora bankowego. Akcje Deutsche Banku zyskały w poniedziałek na fali optymizmu inwestorów.

W Wielkiej Brytanii, prezes Banku Anglii Andrew Bailey ma złożyć zeznania w sprawie rozwoju sytuacji w SVB UK przed Komisją Skarbu. Bailey powiedział w poniedziałek, że brytyjski sektor bankowy jest odporny i na tyle mocny, aby wspierać gospodarkę kraju.

Komentując gospodarkę strefy euro, ekonomiści S&P Global Ratings zauważyli: „uciążliwa inflacja zmusi EBC do podnoszenia stóp dłużej niż wcześniej oczekiwaliśmy, prawdopodobnie do lata, gdy stopa depozytowa osiągnie poziom 3,50%, chyba że zamieszanie na rynku wpłynie na obecne perspektywy wzrostu i inflacji.” Ekonomiści prognozują, że inflacja zasadnicza pozostanie powyżej celu EBC na poziomie 2% do pierwszego kwartału 2025 roku.

Raport o inflacji CPI w Australii

W środę rano Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) ma opublikować dane o lutowej inflacji CPI. Ekonomiści przewidują, że inflacja zasadnicza wyniesie 7,1% w ujęciu rocznym, czyli mniej niż 7,4% odnotowane w styczniu.

Analitycy ING stwierdzili w raporcie, że jeśli inflacja spadnie poniżej 7%, „będzie to wspierać ostatnie wytyczne RBA mówiące, że stopy są bliskie szczytu i możliwa jest jeszcze jedna podwyżka o 25 punktów, co spowoduje, że docelowa stopa procentowa wyniesie 3,85%”.

IMF: Wzrosło ryzyko dla stabilności finansowej

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) Kristalina Georgiewa zasugerowała, że ryzyko dla globalnej stabilności finansowej wzrosło, mimo że niektóre rządy i banki centralne próbowały uspokoić rynki. Georgieva powtórzyła, że ten rok będzie trudny, ponieważ starcia na Ukrainie, polityka zacieśniania polityki monetarnej i następstwa pandemii obciążają globalny wzrost gospodarczy.

W swoim wystąpieniu przed China Development Forum zauważyła, że nadzieję na globalną gospodarkę zwiększyło prognozowane chińskie odbicie gospodarcze - IMF spodziewa się 5,2% wzrostu w 2023 roku.

Neel Tushar Kashkari z Fed: Zawirowania w bankowości mogą przybliżyć USA do recesji

Neel Kashkari, prezes Fed z Minneapolis, powiedział dziennikarzom CBS, że zawirowania w sektorze bankowym mogą przybliżyć USA do recesji. „To, co jest dla nas niejasne, to jak obecna sytuacja bankowa wpłynie na szerszy kryzys kredytowy.” Ekonomista dodał również, że kryzys kredytowy spowolniłby gospodarkę.

Kashkari powtórzył, że amerykański system bankowy jest odporny i określił ograniczenie przepływu depozytów z małych do większych banków jako pozytywne zjawisko. Pytany o nowe kolejne podwyżki stóp procentowych stwierdził, że jest za wcześnie na jakiekolwiek prognozy, dodając, że należy wziąć pod uwagę sytuację w sektorze bankowym.

Pablo Hernández de Cos z EBC: Zmiany w polityce będą zależały od nowych danych i inflacji bazowej

Pablo Hernández de Cos, prezes Banku Hiszpanii i członek rady zarządzającej EBC, powiedział, że napięcia na rynkach finansowych wpływają na perspektywy aktywności gospodarczej i inflacji.

De Cos zauważył, że „proces dezinflacji może ulec dalszemu przyspieszeniu, jeśli napięta sytuacja na rynkach finansowych będzie się przedłużać”. Przyszłe decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą zależały od ryzyka ekonomicznego, wliczając to, co ostatnio wystąpiło na rynkach finansowych. Decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą również uwzględniać wpływ wcześniejszych działań”.

Gubernator Banku Anglii: Jeśli ceny będą nadal rosły, nastąpią kolejne podwyżki stóp

Przemawiając w niedzielę do dziennikarzy BBC, gubernator BoE Andrew Bailey ostrzegł, że bank centralny może podnieść stopy procentowe, jeśli ceny będą nadal rosły. Bailey wezwał biznesmenów do próby kontrolowania wzrostu cen mówiąc: „Jeśli ceny będą próbowały pokonać inflację, to otrzymamy jeszcze wyższą inflację. To co miałbym do powiedzenia osobom, które ustalają ceny - proszę zrozumieć, że jeśli inflacja nie będzie spadać, stopy procentowe będą musiały pójść dalej w górę, a wyższa inflacja naprawdę nikomu nie przynosi korzyści”.

Gubernator BoE dodał, że inflacja powinna gwałtownie spaść do końca roku. Należy zauważyć, że cel inflacyjny BoE wynosi 2%, natomiast w lutym inflacja zasadnicza w Wielkiej Brytanii wyniosła 10,4%, czyli bardzo blisko 40-letniego maksimum.

KPMG: Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii będzie prawdopodobnie ujemny w 2023 r.

W badaniu opublikowanym przez KPMG UK możemy przeczytać, że chociaż prawdopodobnie nie dojdzie do recesji, oczekuje się, że wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii będzie ujemny w 2023 roku. Analitycy KPMG wydają się zgadzać z gubernatorem BoE Andrew Baileyem, że inflacja zasadnicza może gwałtownie spaść w tym roku. „Patrząc w przyszłość, wraz z ochłodzeniem gospodarki i powrotem inflacji do celu, Bankowi Anglii będzie mógł stopniowo zacząć obniżki stóp procentowych w przyszłym roku” - napisano w raporcie.

