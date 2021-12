Jak handlować akcjami Disney? Mają 80% potencjał wzrostowy z powodu boomu platform streamingowych!

Grudzień 08, 2021 18:38

Disney powstał w 1923 roku i jest w tej chwili jedną z największych firm związanych z rozrywką i mediami na świecie.

Od czasów kreskówki Mickey Mouse firma przeszła olbrzymią ewolucję i posiada teraz w swojej ofercie takie segmenty, jak Walt Disney Pictures, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Disney Parks, ESPN, czy Disney+.

Nawet po 30% spadku akcji analitycy mają dość bycze postrzeganie walorów Disneya w długim terminie. Dowiedz się więcej na temat prognoz spółki i tego, jak nią handlować.

Akcje: Walt Disney Company (The) Giełda: NYSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: DIS Data powstania pomysłu: 8 grudnia 2021 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia: 151 USD Cel: 201 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: Wysoki

Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto inwestować w akcje Disneya - Prognoza

Akcje Walta Disneya zaliczyły ostatnio spore spadki na skutek rozczarowujących wyników za czwarty kwartał. Analitycy wciąż jednak spodziewają się powrotu akcji na szczyty i mają ku temu kilka powodów.

Powód 1: Zwiększenie oferty multimedialnej może przyciągnąć większą liczbę użytkowników do Disney+

Wall Street dość dokładnie śledzi wyniki osiągane przez platformę streamingową Disney+. W porównaniu do Netflixa jest to dość nowa usługa, ale może już pochwalić się ponad 118 milionami subskrybentów na całym świecie, na podstawie sprawozdania za 4 kwartał 2021 roku.

Usługa jest jednak wciąż rozbudowywana o nowe treści i funkcjonalności, a zarząd inwestuje w platformę, zwiększając jej atrakcyjność. Spore wydatki, aby dodawać nowe materiały do platformy nieco zmartwiły część inwestorów, ale taka strategia dostosowana jest do celów długoterminowych i osiągnięcia w przyszłości 260 milionów subskrybentów.

Powód 2: Akcje spółek, które mogą podwyższać ceny swoich towarów i usług są w tej chwili faworyzowane

Według badań przeprowadzonych przez Goldman Sachs, spółki mogące dyktować wyższe ceny swoich produktów wypadają lepiej niż te, które utrzymują niewielkie marże. Disney może bez problemu podwyższyć cenę usług streamingowych albo zwiększyć cenę biletów wstępu do swoich parków rozrywki, co może pomóc firmie zrównoważyć straty spowodowane skutkami koronawirusa.

Z ostatniego raportu wynika, że usługi świadczone przez firmę cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, np. rejs statkiem Disney Wish w czerwcu 2022 roku ma już 90% obłożenie. Dodatkowo klienci korzystają również z nowego rodzaju usług, jak Genie+ (płatny dodatek, umożliwiający omijanie kolejek w parkach rozrywki).

Powód 3: Kłopoty parków Disneya powinny niedługo się skończyć

W czwartym kwartale zeszłego roku przychody parków Disneya i związanych z nimi produktów wyniosły 1,06 miliarda dolarów. W tym roku wzrosły do 4,34 miliarda dolarów. Przez pandemię wiele parków rozrywki i innych atrakcji Disneya na całym świecie musiało zostać zamknięte.

Nawet teraz większość parków i rejsów nie jest całkowicie dostępna lub działa dla ograniczonej grupy odbiorców. Oznacza to, że jeżeli wszystko będzie działać jak dawniej, przychody także ulegną poprawie. Może nie stanie się to w najbliższym terminie, ale długoterminowe prognozy są obiecujące.

Jakie są przewidywania analityków odnośnie akcji Disneya?

Według analityków ankietowanych przez MarketBeat, liczba ocen kupna akcji Disneya przeważa teraz nad liczbą ocen sprzedaży.

Wzrostowa tendencja wśród ocen kupna jest dość wyraźna w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jest jednak jeden analityk, który twierdzi, że akcje będą tanieć i zwiększyła się liczba rekomendacji „trzymaj” w porównaniu do poprzednich miesięcy.

Źródło: MarketBeat, 7 grudnia 2021 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Disneya

Kupno akcji po wybiciu powyżej 151 dolarów.

Cel w okolicach 201 dolarów.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Disney:

Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 500 dolarów: (201 – 151) *10 akcji.



Najwyższa cena wśród analityków, którzy wzięli udział w ankiecie Wall Street Journal to 263 dolary. Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Disney wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolar!

Jak kupić akcje Disney w 4 krokach

W Admirals można kupić akcje spółek amerykańskich, np. Disney, z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje i minimalną prowizją wynoszącą jedynie 1 dolara.

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Disney (DIS) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Disneya będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Disneya będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: