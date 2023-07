Handel na dolarze kanadyjskim: Co warto wiedzieć

Lipiec 14, 2023 15:04

Symbol dolara ($) jest jednym z najbardziej znanych na świecie. Dolar kanadyjski i dolar australijski są najpopularniejszymi dolarami zaraz po ich amerykańskim odpowiedniku. Pary dolara kanadyjskiego z dolarem amerykańskim, euro i funtem brytyjskim są często dodawane do portfeli traderów jako sposób na dywersyfikację.

Kanada jest czwartym co do wielkości krajem produkującym i eksportującym ropę naftową na świecie. Kraj ten posiada również ogromne zasoby gazu ziemnego, minerałów, drewna itp., więc niektórzy ekonomiści wskazują na fakt, że kanadyjska waluta ma tendencję do korelacji z cenami surowców.

Z artykułu dowiesz się kilka interesujących informacji na temat CAD i poznasz prognozy udostępnione przez ważne instytucje.

Dolar kanadyjski i Bank Kanady

Dolar kanadyjski (lub dollar canadien w języku francuskim) jest oficjalną walutą Kanady. Symbol dolara kanadyjskiego to $, jego kod to CAD, niektórzy traderzy nazywają go „Loonie”, przydomek nadany z powodu wizerunku ptaka (common loon – pol. nur lodowiec) na monecie jednodolarowej. W 1867 r. Prowincja Kanady, Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja połączyły się w federację o nazwie Kanada. W rezultacie ich waluty zostały połączone w jednego dolara kanadyjskiego. Dolar kanadyjski jest siódmą najczęściej wymienianą walutą na świecie, według badania przeprowadzonego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

Bank of Canada (BoC) został założony w 1934 roku. Misją Rady Zarządzającej BoC jest prowadzenie polityki pieniężnej oraz promowanie bezpiecznego i wydajnego systemu finansowego. Rada BoC zbiera się osiem razy w roku, aby decydować o stopach procentowych i sprawach związanych z realizacją polityki pieniężnej.

Bank Kanady podnosi stopy procentowe

12 lipca BoC ogłosił decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Była to dziesiąta podwyżka stóp procentowych od marca 2022 r., która doprowadziła stopy procentowe do najwyższego poziomu odnotowanego w ciągu ostatnich 22 lat. Posunięcie BoC było zgodne z oczekiwaniami ekonomistów, ponieważ podniesienie kosztów pożyczek jest sposobem na kontrolowanie przegrzanej gospodarki, która boryka się z wysoką inflacją i silnym rynkiem pracy.

Gubernator BoC Tiff Macklem powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu, że bank spodziewa się spadku inflacji, ale osiągnięcie celu 2% może potrwać do połowy 2025 roku. Szef BoC wspomniał również, że byłoby zbyt wcześnie, aby mówić o jakichkolwiek obniżkach stóp procentowych, biorąc pod uwagę obecne warunki gospodarcze.

Notowania dolara kanadyjskiego

W ciągu ostatnich trzech lat miały miejsce znaczne wahania kursu dolara kanadyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. Kanadyjska waluta 1,40 USD.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD wykres miesięczny. od 17 kwietnia 2018 r. do 12 lipca 2023 r. Utworzono: 12 lipca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Loonie odreagował, osiągając 6-letnie maksimum w maju 2021 r., dochodząc do 1,20 USD w stosunku do dolara amerykańskiego, ale od tego czasu traci na wartości.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD wykres dzienny. od 17 kwietnia 2023 r. do 12 lipca 2023 r. Utworzono: 12 lipca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Dolar kanadyjski osiągnął przeciętne wyniki wśród głównych walut G10 w pierwszej połowie roku. Podwyżka stóp procentowych 12 lipca i oczekiwania dotyczące zacieśnienia polityki pieniężnej pomogły dolarowi kanadyjskiemu wzrosnąć w stosunku do jego amerykańskiego odpowiednika.

Handel na dolarze kanadyjskim: Co mówią analitycy?

Ekonomiści z TD Securities zasugerowali, że dolar kanadyjski może skorzystać na potencjalnym spadku dolara amerykańskiego w drugiej połowie roku. „Jeśli chodzi o CAD, prawdopodobnie skorzysta on na szerszym osłabieniu USD, co prawdopodobnie zachęci do ruchu w kierunku 1,30 w najbliższej przyszłości. Należy jednak pamiętać, że BoC będzie utrzymywał zależność od danych, podobnie jak inne banki centralne. Z kolei jest mało prawdopodobne, aby zobowiązali się do kolejnej podwyżki i można założyć, że ta będzie ostatnią. Uważamy również, że CAD może stracić część swojej atrakcyjności na crossach, biorąc pod uwagę nasze prognozy spowolnienia wzrostu w USA w drugiej połowie roku. Głębsze wyhamowanie USD, którego spodziewamy się w drugiej połowie roku, z pewnością przyniesie korzyści CAD, ale nie będzie to najlepszy sposób na rozegranie głębszego spowolnienia USD” - zauważają.

Analitycy Macquarie Futures USA nie wydają się być zbyt optymistycznie nastawieni do wzrostu kanadyjskiej gospodarki w drugiej połowie roku. „Nasz niedźwiedzi pogląd na drugą połowę 2023 r. nadal opiera się na perspektywie, że Kanada doświadczy poważniejszego spowolnienia niż Stany Zjednoczone. Wzrost stóp procentowych już nastąpił, a gospodarstwa domowe zaczną odczuwać presję, ponieważ kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu są rolowane po wyższych stopach procentowych. Do tej pory efekt ten był opóźniony, ponieważ banki starały się wydłużyć czas trwania nowych kredytów hipotecznych, aby zmniejszyć obciążenie płatnicze gospodarstw domowych, które są nadmiernie zadłużone. Ma to jednak swoje ograniczenia” - napisali w swoim raporcie.

Eksperci walutowi ING podkreślają, że na dolara kanadyjskiego może mieć wpływ potencjalna negatywna rewizja prognozy wzrostu gospodarczego w USA. W raporcie holenderskiego banku napisano: „nasza prognoza sprzed BoC dla USD/CAD zakładała 1,30 jako cel na koniec trzeciego kwartału. Obecnie uważamy, że szanse na przebicie 1,30 wcześniej tego lata są dość wysokie. W dalszej części roku negatywna rewaluacja oczekiwań dotyczących wzrostu gospodarczego w USA i potencjalne cięcia Fed pod koniec 2023 r. mogą negatywnie wpłynąć na CAD i spodziewamy się, że w dalszej części roku będzie on pozostawał w tyle za innymi procyklicznymi walutami. Jednak nowe zacieśnienie BoC oznacza, że USD/CAD może znajdować się bliżej 1,25 niż 1,30 do końca roku”.

Spadek cen towarów wpłynie na Loonie?

Analitycy rynkowi z działu rynków NBC zauważyli, że potencjalne globalne spowolnienie gospodarcze może zaważyć na cenach surowców, osłabiając kanadyjski eksport, a tym samym kierując dolara kanadyjskiego na słabszą ścieżkę.

W swoim raporcie stwierdzili, że: „Dolar kanadyjski był piątą najlepiej radzącą sobie główną walutą w stosunku do dolara amerykańskiego w pierwszej połowie 2023 roku. Jednym z głównych czynników napędzających aprecjację CAD w pierwszej połowie roku były różnice w stopach procentowych między Kanadą a USA. W przypadku braku wzrostu stóp procentowych, perspektywy dla dolara kanadyjskiego będą w coraz większym stopniu zależeć od cen surowców. Może to przełożyć się na osłabienie loonie w nadchodzących miesiącach”.

Handel dolarem kanadyjskim i zarządzanie ryzykiem

Dolar kanadyjski jest jedną z najpopularniejszych walut na rynku globalnym ze względu na wielkość kanadyjskiej gospodarki, a także jej siłę. Kanada jest członkiem grupy G7. Pojawia się pytanie, czy początkujący inwestorzy powinni włączyć kanadyjską walutę do swojego portfolio.

Handel dolarem kanadyjskim, podobnie jak w przypadku wszystkich par walutowych, wymaga praktyki i odpowiedniej strategii, która obejmuje wykorzystanie narzędzi do zarządzania ryzykiem. Początkujący inwestorzy powinni dokładnie przestudiować rynek i opracować strategię, która będzie zgodna z ich celami finansowymi.

Minimalizacja ryzyka wymaga od początkujących traderów nauczenia się korzystania z odpowiednich narzędzi dostarczanych przez brokerów. Szeroka gama materiałów edukacyjnych dostępnych online, takich jak artykuły, szkolenia i webinary, może pomóc w pogłębieniu wiedzy handlowej i uniknięciu potencjalnych pułapek. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem, aby zmniejszyć ryzyko handlowe, które może zagrozić Twoim planom finansowym i cieszyć się płynniejszym doświadczeniem.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.