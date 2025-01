Uwaga skupiona na raporcie US NFP: gospodarka niemiecka nadal ma problemy

Styczeń 08, 2025 12:47

Jeśli chodzi o publikację danych finansowych, pierwszy pełny tydzień roku rozpoczął się od wzrostu inflacji w strefie euro, jak pokazał wczorajszy raport Eurostatu, podczas gdy ekonomiści skupiają się na raporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za grudzień, który ma zostać opublikowany już w piątek.

Euro straciło na wartości wobec dolara amerykańskiego w środę rano po serii rozczarowujących danych dotyczących sprzedaży detalicznej i zamówień w fabrykach w Niemczech. Jednak europejskie giełdy zanotowały wzrosty, co zniwelowało ten efekt.

Doniesienia Washington Post sugerują, że nowy prezydent USA Donald Trump rozważa bardziej ukierunkowane podejście do nakładania taryf i wyraził wolę podniesienia pułapu zadłużenia kraju w celu uniknięcia potencjalnej niewypłacalności.

Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA z 2024 r. w piątek

W piątkowe popołudnie uczestnicy rynku będą mieli okazję zapoznać się z grudniowym raportem o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP), będącym jednym z najważniejszych zbiorów danych związanych z ekonomią USA. Ekonomiści spodziewają się, że wynik NFP wyniesie 150 000, co stanowić będzie znaczący spadek z 227 000 w listopadzie. Dane z listopada odzwierciedlają silniejszą niż oczekiwano gospodarkę USA i przewyższyły oczekiwania analityków.

Raport holenderskiego banku ING sugeruje, że liczba amerykańskich instytucji non-profit wzrosła w grudniu o 153 000, podczas gdy stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 4,2%. Ekonomiści banku zauważają, że liczby te będą „zgodne z ogólnym ochłodzeniem rynku pracy, ale po obniżkach stóp procentowych przez Fed o 100 pb w 2024 r. powszechnie przyjmuje się, że w 2025 r. zobaczymy znacznie wolniejszą i mniej agresywną serię ruchów”.

Inflacja w strefie euro wzrasta w grudniu

Inflacja CPI w strefie euro wzrosła w grudniu trzeci miesiąc z rzędu i wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami analityków i o 0,2% wyższy w porównaniu z danymi z listopada. Bazowa inflacja CPI w ostatnim miesiącu 2024 r. pozostała stabilna i wyniosła 2,7%.

Analitycy sugerują, że EBC może kontynuować redukcję kosztów pożyczek po posiedzeniu w tym miesiącu. Jednak prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o więcej niż 25 punktów bazowych wydaje się dość niskie po opublikowaniu danych o inflacji. Bank centralny strefy euro złagodził swoją politykę pieniężną, obniżając stopy procentowe czterokrotnie od czerwca 2024 r.

Ekonomiści z ING napisali, że „inflacja usług pozostaje powodem do obaw, przyspieszając do 4% z 3,9% w listopadzie. Zarówno badanie PMI, jak i wskaźnik nastrojów Komisji Europejskiej wskazują, że presja na wzrost cen w usługach pozostaje znacząca ze względu na wciąż wysokie podwyżki płac i wyższe ceny ustalane przez firmy usługowe. Dalszy wzrost w pierwszym kwartale wydaje się prawdopodobny. Utrzyma to Europejski Bank Centralny na ścieżce ostrożnego łagodzenia polityki pieniężnej, zmniejszając tym samym wiarygodność oświadczeń o „pozostawaniu za krzywą”.

Gospodarka Niemiec w listopadzie nadal z problemami

Raport opublikowany dziś rano przez Destatis pokazał, że zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w listopadzie o 5,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zanotowany spadek zaskoczył ekonomistów, którzy nie spodziewali się żadnych zmian w miesięcznych danych.

Sprzedaż detaliczna spadła w listopadzie o 0,6% w ujęciu miesięcznym po spadku o 1,5% w październiku. Niektórzy analitycy podkreślili, że słabe dane w listopadzie odzwierciedliły słabość niemieckiej gospodarki i stwierdzili, że niestabilność polityczna „w połączeniu z rosnącą inflacją sprawia, że mało prawdopodobne jest jakiekolwiek znaczące odbicie konsumpcji”.

