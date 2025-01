Zal de Bank of Japan de rente verhogen?

Januari 22, 2025 13:30

De Bank of Japan neemt vrijdag een besluit over de rentetarieven. De meeste economen verwachten een renteverhoging. Cristine Lagarde, het hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB), zei dat de Europese Unie voorbereid moet zijn op mogelijke Amerikaanse tarieven.

Rentebesluit BoJ

De raad van bestuur van de Bank of Japan zal naar verwachting vrijdagochtend een besluit nemen over het monetaire beleid. Volgens voorspellingen van economen zou de BoJ haar belangrijkste rente met 25 basispunten kunnen verhogen, waarmee ze haar monetaire beleid zou kunnen aanscherpen in een tijd waarin grote centrale banken hun leenkosten verlagen. Dit zou de derde renteverhoging zijn, na de verhogingen in maart en juli 2024.

Uit een rapport van Reuters bleek dat de BOJ, om herhaling te voorkomen, de markten zorgvuldig heeft voorbereid met duidelijke signalen van gouverneur Kazuo Ueda en zijn plaatsvervanger vorige week dat een renteverhoging op de agenda stond. De opmerkingen zorgden ervoor dat de yen herstelde, omdat de markten uitgingen van een kans van ongeveer 80% op een renteverhoging op vrijdag 17 januari.”

Verschillende economen zijn van mening dat de Japanse economie rentetarieven tot 1% aankan zonder dat er sprake is van oververhitting of overkoeling.

Villeroy van de ECB maakt zich geen zorgen over inflatie

Francois Villeroy de Galhau, beleidsmaker bij de Europese Centrale Bank (ECB), zei dinsdag dat “er een aannemelijke consensus is dat we bij elke vergadering actie zullen ondernemen.” De Franse bankier merkte op dat de raad van bestuur van de ECB geen vaste koers heeft wat betreft de rentetarieven.

Wat betreft het aanpassen van het monetaire beleid merkte hij op dat “als we vastberaden zijn over het tempo van de renteverlagingen, we geen grotere verlagingen nodig hebben”, maar hij sloot niet uit dat er in de toekomst grotere verlagingen nodig zouden zijn.

De Galhau zei dat de centrale bank weliswaar waakzaam moet blijven, maar dat ze zich geen zorgen maakt over inflatie, aangezien er dankzij haar beleid vooruitgang is geboekt.

Canada en Nieuw-Zeeland CPI-inflatierapporten

De Canadese CPI-inflatie steeg in december met 1,8% op jaarbasis. Dat is iets lager dan de 1,9% die marktanalisten verwachtten. Integendeel, de kern-CPI steeg naar 1,8%, vergeleken met 1,6% in november.

In Nieuw-Zeeland bleef de CPI-inflatie in het kwartaal van december stabiel op 2,2% op jaarbasis, terwijl de inflatie op kwartaalbasis met 0,5% steeg. Statistics NZ merkte op dat “de prijzen nog steeds stijgen, maar niet zo sterk als eerder werd gemeten. De meest recente piek was in het kwartaal van juni 2022, toen de jaarlijkse inflatie 7,3% bedroeg.”

