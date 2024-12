Rentevergaderingen Fed, BoE en BoJ in de schijnwerpers

December 18, 2024 18:07

De Federal Reserve (Fed), de Bank of England (BoE) en de Bank of Japan (BoJ) maken vandaag en morgen hun rentebesluiten bekend. De meeste economen zullen zich dus richten op de verklaringen na de vergadering om inzicht te krijgen in de toekomstige beleidskoers van drie van de grootste centrale banken ter wereld.

Verder steeg de Britse CPI-inflatie in november met 2,6%, wat in lijn is met de marktverwachtingen. De kerninflatie kwam uit op 3,5%, iets lager dan de voorspelde 3,6%. De inflatie in de dienstensector bleef ongewijzigd op 5% vanwege prijsverlagingen van vliegtickets.

Rentebesluit Fed

Woensdagavond zal het Federal Open Market Committee (FOMC) naar verwachting zijn besluit over de rentetarieven bekendmaken. De meeste economen verwachten dat de Fed de belangrijkste rente met 25 basispunten zal verlagen. De CME Fedwatch Tool lijkt in lijn te zijn met de voorspellingen, aangezien deze een waarschijnlijkheid van 97% voorspelt dat de rente na de komende vergadering wordt verlaagd. De prognoses voor vervolgtariefverlagingen tot 2025 zijn echter beperkt tot slechts twee.

Uit een rapport dat gisteren door het ministerie van Handel werd vrijgegeven, blijkt dat de detailhandelsverkopen een impuls kregen dankzij de Thanksgiving-vakantie, en daarmee de voorspellingen van economen overtroffen. Analisten van ING gaven aan dat de rente in 2025 elk kwartaal met 25 basispunten zal worden verlaagd. Ze verwachten zelfs een mogelijke pauze in januari.

Economen schreven in een rapport dat ‘wij er daarom voorstander van zijn dat ze de rente in december opnieuw verlagen, maar een pauze in januari lijkt waarschijnlijk. Tijdens de FOMC-vergadering in maart zal de Fed een duidelijker beeld hebben van de plannen van president Trump met betrekking tot tarieven, belastingen en uitgaven. Het vooruitzicht dat binnenlandse belastingverlagingen de groei ondersteunen terwijl tarieven de inflatie opdrijven, pleit zeker voor een langzamer en geleidelijker renteverlagingstraject volgend jaar.”

Houdt BoE de rente ongewijzigd?

Donderdag zal de BoE hetzelfde doen, want het Monetary Policy Committee (MPC) zal de rentetarieven bespreken. Economen verwachten geen renteaanpassingen, hoewel de BoE zich onderscheidt van de andere grote centrale banken door de belangrijkste rente hoog te houden op 4,75%.

Analisten van Morningstar Europe zeiden: “De verwachtingen van renteverlagingen zijn in de loop van 2024 snel gedaald, omdat centrale bankiers terughoudender bleken dan beleggers hadden gehoopt en de inflatie hardnekkiger bleek. De Bank of England is inmiddels een uitzondering onder de westerse centrale banken. De rente is nog steeds hoog, namelijk 4,75%, maar de markt houdt rekening met nog eens verlagingen van meer dan 80 basispunten in 2025. Goede dingen komen naar degenen die wachten.”

Economen bij ING merkten op dat „een renteverlaging in december nu onwaarschijnlijk lijkt, maar dat nieuwe vooruitgang in de inflatie in de dienstensector en de loongroei in het voorjaar volgens ons snellere verlagingen mogelijk zou moeten maken. We verwachten de volgende renteverlaging in februari en denken dat we er hoogstwaarschijnlijk nog een in maart zullen zien en daarna bij elke vergadering totdat de rente daalt tot het 3,25%-niveau.”

BoJ zal de rente waarschijnlijk stabiel houden

Enkele uren voor de vergadering van de BoE zal de raad van bestuur van de Bank of Japan een besluit nemen over het monetaire beleid en de rentetarieven. De meeste economen zijn van mening dat de BoJ de rentetarieven tijdens de laatste vergadering van het jaar niet zal aanpassen. Uit een rapport van Reuters bleek dat 95% van de economen die in Japan door een lokale geldmarktmakelaar waren ondervraagd, voorspelden dat de overnight call-rente over drie maanden zou stijgen

De BoJ streeft ernaar de inflatie op jaarbasis terug te brengen tot 2%. Het bestuur heeft aangegeven bereid te zijn de leenkosten te verhogen, afhankelijk van de loon- en prijsniveaus in de economie. Gouverneur Kazuo Ueda van de BOJ vertelde verslaggevers enkele dagen geleden dat een nieuwe renteverhoging “nabij is in de zin dat de economische cijfers op schema liggen”, maar benadrukte ook dat mogelijke veranderingen in het Amerikaanse economische beleid een rol zouden spelen.

