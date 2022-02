Disney rapporteert recordomzet en sterke abonneegroei

Februari 10, 2022 12:55

Vandaag, om 13:30 GMT, zal de markt nauwlettend in de gaten houden hoe de Verenigde Staten zijn nieuwste inflatiecijfers publiceert, waarbij de CPI naar verwachting zal stijgen tot 7,3%.

Hoewel algemeen wordt verwacht dat de Federal Reserve de rente in maart zal verhogen, blijft de vraag met hoeveel ze deze zullen verhogen. De meesten verwachten een renteverhoging van 25 basispunten, maar als de CPI hoger is dan verwacht, zullen velen zich afvragen of de hand van de Fed gedwongen zal worden om de rente met 50 basispunten te verhogen.

Ondertussen gaan we verder met het cijferseizoen en gisteravond was het de beurt aan Disney, dat beter dan verwachte resultaten voor hun eerste fiscale kwartaal naar buiten bracht.

De totale omzet steeg met 34% op jaarbasis (YOY) tot $ 21,82 miljard, meer dan de voorspelde $ 20,27 miljard, terwijl de winst per aandeel (EPS) met meer dan 230% YOY steeg tot $ 1,06, aanzienlijk meer dan de verwachte $ 0,73.

Dankzij een versoepeling van de sociale beperkingen en een herstel van het aantal reizen, rapporteerde Disney een recordomzet en bedrijfsresultaat in zijn binnenlandse themaparken en resorts, waarbij de totale omzet in de sector Parken, Ervaringen en Producten meer dan verdubbelde.

Hoewel positieve resultaten van een bedrijf van Disney's kaliber te verwachten zijn, was wat verrassend was de sterke groei van abonnementen voor Disney +.

Met minder sociale beperkingen en Netflix die onlangs een vertraging van hun eigen abonneegroei voorspelde, hebben velen zich afgevraagd wat de toekomst in petto heeft voor streamingdiensten. De positieve resultaten van Disney zouden echter moeten helpen om het vertrouwen van beleggers in deze sector terug te geven.

Niet alleen steeg het aantal betaalde Disney + abonnees met 11,8 miljoen (37% YOY), waardoor de verwachtingen van analisten van ongeveer 7 miljoen werden gebroken, maar het bedrijf voorspelde ook een sterkere abonnementsgroei in de tweede helft van zijn jaar.

In reactie op deze positieve resultaten is de koers van het Disney aandeel vanochtend in de voorbeurshandel bijna 8% gestegen.

