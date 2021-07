De Sterkere USD met een record daling voor de EURUSD

Juli 14, 2021 15:25

Tijdens de sessie van gisteren boekte de EURUSD een grootse eendaagse verlies sinds midden vorige maand, wat suggereert dat de bears weer op de weg liggen.

De beweging werd veroorzaakt door een stijging van de Amerikaanse dollar met een veel beter dan verwachte CPI-release die steeg tot 5,4% - de grootste maandelijkse winst sinds augustus 2008.

Dit heeft EURUSD naar beneden gedrukt, waar traders nu het volgende grote ondersteuningsniveau in de gaten zullen houden.

Source: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Weekly - Data range: from Sep 15, 2019, to Jul 13, 2021, performed on Jul 13, 2021, at 8:30 pm GMT.

In de week termijn grafiek van EURUSD die hierboven is weergegeven, is de prijs onlangs door de bovenste horizontale weerstandslijn rond 1,2253 gegaan. Sinds dat moment is de dalende trend te zien.

Traders kunnen zich nu concentreren op het belangrijkste steunniveau rond 1.1651.

Als de short traders de controle kunnen behouden, is dit het niveau dat ze waarschijnlijk ophouden. Dit laat dan ook het consolidatiepatroon op lange termijn zien tussen de twee zwarte horizontale lijnen.

