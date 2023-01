Chinese bbp-groei ver onder doelstelling in 2022

Januari 17, 2023 13:12

Op dinsdagochtend daalden de Shanghai Composite Index en de Hang Seng in Hongkong toen uit gegevens van het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek bleek dat het bruto binnenlands product (bbp) van het land in 2022 met 3% groeide, een van de traagste groeicijfers in de afgelopen decennia.

In een reactie op de bbp-groei van China suggereerden analisten van Goldman Sachs dat de snelle heropening van de economie de expansie onder druk heeft gezet. In hun rapport werd het volgende opgemerkt: "De aanhoudende 'exitgolf' als gevolg van de sneller dan verwachte heropening van China heeft de afgelopen maanden een zware tol geëist van de economische activiteit als gevolg van stijgende covid infecties, een tijdelijk tekort aan arbeidskrachten en verstoringen van de toeleveringsketen."

De Chinese detailhandelsverkopen in december overtroffen de verwachtingen van economen en daalden slechts met 1,8% op jaarbasis. Het cijfer was aanzienlijk beter dan de daling van 8,6% voorspeld in een peiling uitgevoerd door Reuters.

Bank of Japan beslissen over rentetarieven

De raad van bestuur van de Bank of Japan (BoJ) komt woensdag bijeen om het rentebeleid te bespreken. Marktanalisten verwachten dat de BoJ zijn referentierente ongewijzigd zal laten. Economen van Bank of America Global Research suggereren dat het zijn beleid voor het beheersen van de rentecurve zou kunnen schrappen, eraan toevoegend dat "in ons belangrijkste risicoscenario waarin de BoJ de Yield Curve Control (YCC) schrapt, denken we dat TOPIX op korte termijn tot 3% zou kunnen dalen, waarbij belangrijke rentegevoelige sectoren, zoals banken, mogelijk beter presteren."

Canadese CPI-inflatie waarschijnlijk gedaald in december

Een van de belangrijkste financiële gegevens van dinsdag is het Canadese consumentenprijsindexrapport (CPI) van december. Economen verwachten dat de totale inflatie op jaarbasis zal dalen tot 6,3% van 6,8% in november.

De Bank of Canada (BoC) heeft haar monetaire beleid aangescherpt om de inflatiedoelstelling van 2% te halen. Sommige economen suggereren dat de raad van bestuur van de BoC de rente zal blijven verhogen, waarbij 60% van hen een verhoging van 25 basispunten verwacht bij de komende beleidsaankondiging op woensdag 25 januari.

Op 12 januari bereikte de Canadese dollar een zevenweeks hoogtepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, gestimuleerd door stijgende olieprijzen en dalende Amerikaanse inflatie.

Is de Britse CPI-inflatie in december vertraagd?

Aangezien de Britse economie een van de sterkste op het Europese continent is, zullen de CPI-inflatiegegevens die op woensdag 18 januari vroeg worden vrijgegeven, zeker de aandacht trekken. Het Office for National Statistics (ONS) zal naar verwachting zijn CPI-inflatierapport van december publiceren. Marktanalisten voorspellen dat de Britse inflatie uitkomt op 10,6%, een tikkeltje lager dan de 10,7% in november.

Marktdeelnemers lijken de vertraging van de inflatie te verwelkomen na het bereiken van een recordhoogte van 11,1% in november. Rapporten gepubliceerd door de ONS geven aan dat de Britse producentenprijsinflatie (PPI) ook is afgenomen.

Hoewel sommige economen geloven dat de CPI-inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt, wordt nog steeds voorspeld dat deze in dubbelcijferig gebied zal blijven. Om de inflatoire druk onder controle te houden, heeft de Bank of England (BoE) haar referentierente verhoogd. Econoom en lid van het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE Catherine Mann suggereerde dat de centrale bank niet op het punt in haar rentestijgingscyclus is dat ze zich zorgen moet maken over het risico van een overmatige verkrapping.

World Economic Forum gaat van start

Het World Economic Forum (WEF) is terug en vindt voor het eerst na 3 jaar plaats in Davos, Zwitserland. Meer dan 2.700 wereldleiders uit 130 landen, waaronder 52 staatshoofden en regeringsleiders, zullen de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF bijwonen.

Uit een peiling onder economen bleek dat de meerderheid van de 22 door het WEF ondervraagde hoofdeconomen een wereldwijde recessie waarschijnlijk is in 2023. Bovendien suggereren de meesten van hen dat de VS en Europa dit jaar een zwakke of zeer zwakke economische groei zullen doormaken.

