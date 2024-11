Britse pond daalt op banenrapport, Bitcoin stijgt

November 12, 2024 13:20

Het Britse pond verloor dinsdagochtend terrein ten opzichte van de Amerikaanse dollar en zakte naar het laagste niveau sinds augustus, aangezien een rapport aangaf dat het werkloosheidspercentage steeg tot 4,3%, terwijl de loongroei ook tekenen van versoepeling vertoonde. Economen suggereerden dat de Bank of England (BoE) de rente geleidelijk zou kunnen blijven verlagen.

In ander nieuws bereikte Bitcoin een nieuwe recordhoogte met een grensniveau van $90.000 en putte kracht uit de beloften van Donald Trump met betrekking tot een meer ondersteunende omgeving voor cryptocurrencies. Zijn tariefgerelateerde retoriek heeft echter voor onrust gezorgt op de markt terwijl analisten proberen zijn volgende stappen te bepalen.

Britse werkloosheid stijgt tot 4,3%

Volgens gegevens die eerder vandaag door het Office for National Statistics (ONS) zijn vrijgegeven, is het werkloosheidspercentage in het Verenigd Koninkrijk tussen juli en september gestegen tot 4,3%, ten opzichte van 4,1% in het kwartaal van juni tot augustus. De ONS waarschuwde echter dat de arbeidsmarktcijfers met de nodige voorzichtigheid moeten worden behandeld vanwege problemen met het verzamelen van gegevens.

Uit hetzelfde rapport bleek dat het gemiddelde inkomen exclusief bonussen met 4,8% j-o-j steeg, het laagste niveau sinds de zomer van 2022. Economen van ONS schreven in het begeleidende rapport: "De groei van de lonen exclusief bonussen is deze maand opnieuw afgenomen tot het laagste percentage in meer dan twee jaar. Het aantal vacatures is weer gedaald, zoals dat al meer dan twee jaar het geval is. Het totaal blijft echter nog steeds iets boven waar het was vóór de pandemie."

Goldman Sachs zegt dat tarieven gevolgen kunnen hebben voor veel Aziatische economieën

Tarieven blijven een onderwerp van gesprek onder analisten. In een nota aan beleggers suggereerden economen van Goldman Sachs (GS) dat de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse verkiezingen zou kunnen leiden tot het opleggen van tarieven die niet enkel beperkt zijn tot Chinese producten. Ze merkten ook het volgende op: "Met Trump en enkele waarschijnlijke aangestelden die zich richten op het verminderen van bilaterale tekorten, bestaat het risico dat - op een soort "whack-a-mole" -manier - ontluikende bilaterale tekorten uiteindelijk kunnen leiden tot Amerikaanse tarieven op andere Aziatische economieën".

GS suggereert dat "Aziatische handelspartners op verschillende manieren kunnen proberen de aandacht af te leiden, bijvoorbeeld door de import waar mogelijk naar de Verenigde Staten te verschuiven." Opgemerkt moet worden dat Korea, Vietnam en Taiwan volgens officiële statistieken grote handelswinsten hebben geboekt ten opzichte van de VS.

Renteverlagingen Zwitserse Nationale Bank worden niet vastgelegd

De vice-voorzitter van de Zwitserse Nationale Bank (SNB), Antoine Martin, zei dat de bank niet heeft beloofd renteverlagingen door te voeren in een poging de verwachtingen voor een renteverlaging af te zwakken.

"Het is niet nuttig voor centrale banken om zich vast te pinnen op toekomstgerichte communicatie, aangezien er tussen nu en de volgende beslissing veranderingen in de omstandigheden kunnen zijn die de huidige communicatie ongeldig maken", zei Martin, eraan toevoegend dat "alles zal afhangen van de omstandigheden wanneer we de situatie in december beoordelen."

De SNB is een van de eerste centrale banken in het verlagen van de leenkosten, aangezien zij de rente dit jaar drie keer heeft verlaagd. Economen verwachten dat het bestuur van de SNB in december nog een verlaging met 25 basispunten zal doorvoeren, aangezien de inflatie in Zwitserland het laagste punt in drie jaar heeft bereikt.

