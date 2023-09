Brits CPI-inflatierapport kan het rentebesluit van de BoE beïnvloeden

September 19, 2023 18:28

Financiële nieuwsverslaggevers zullen het deze week behoorlijk druk hebben, omdat verschillende centrale banken naar verwachting hun rentebesluiten zullen aankondigen, waarbij de Federal Reserve (Fed) opnieuw de meeste aandacht trekt. Aan het begin van de week richten economen zich op het Britse CPI-inflatierapport en het rentebesluit van de People's Bank of China (PBoC).

In een reactie op de recente stijgingen van de olieprijzen zei de Saoedische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman, dat de OPEC zich richt op minder volatiliteit op de energiemarkten in plaats van op prijzen. Hij merkte ook op dat "de wereld van het ene type energiecrisis naar het andere kan gaan als toeleveringsketens voor kritieke mineralen niet goed gepland zijn."

Uit notulen van de laatste vergadering van de Reserve Bank of Australia (RBA) bleek dat het bestuur van mening is dat de inflatie nog steeds te hoog is en herhaalde dat verdere verkrapping van het monetaire beleid nodig kan zijn.

Britse CPI-inflatierapport van augustus

Het Britse CPI-inflatierapport zal de aandacht van beleggers trekken omdat de economie van het land de recessiedrempel nadert. Economen suggereren dat de inflatie zou kunnen oplopen tot 7,1% op jaarbasis en 0,7% op maandbasis. Eerder in het jaar bereikte de totale inflatie dubbele cijfers, waardoor consumenten gedwongen werden hun budgetten opnieuw te evalueren om in hun behoeften te voorzien. De BoE heeft zich ook ingespannen om de inflatoire druk te verminderen door de rente te verhogen.

Het Centre for Economics and Business Research (CEBR) zegt in een rapport dat de inflatiecijfers te hoog blijven. Cebr-analisten schreven dat "de kerninflatie en de diensteninflatie nog niet in de goede richting bewegen, wat suggereert dat de loondruk nog steeds doorwerkt in hogere prijzen. De recente sterke stijging van de wereldwijde olieprijzen zou een waarschuwing moeten zijn - elke potentiële nieuwe exogene schok zou het beeld snel kunnen veranderen en een inflatoire spiraal opnieuw kunnen doen oplaaien."

Canadese consumentenprijsinflatierapporten van augustus

Later vandaag publiceren de Bank of Canada (BoC) en Statistics Canada hun individuele CPI-inflatierapport voor de maand augustus. Beide rapporten zullen naar verwachting een piek in de totale inflatie laten zien, waarbij economen verwachten dat het door de BoC voorgestelde cijfer op 3,8% op jaarbasis zal uitkomen. De raad van bestuur van de BoC heeft geconstateerd dat de inflatie met 3,3% nog steeds te hoog is en dat de neerwaartse dynamiek van de consumentenprijzen niet bevredigend is. Het hoofd van de BoC heeft gezegd dat de tarieven zullen worden verlaagd wanneer de totale inflatie daalt tot 2%.

Rentebesluit in China

Woensdag maakt de People's Bank of China (PBoC) haar rentebesluit bekend. De PBoC zal waarschijnlijk zijn benchmark Loan Prime Rates (LPR) handhaven met de 1-jarige LPR momenteel op 3,45% en 5-jaars op 4,20%. Het is de moeite waard eraan te herinneren dat de centrale bank van China marktanalisten in augustus teleurstelde omdat het lager dan verwachte verhogingen van de Loan Prime Rates afleverde.

De waarde van de Chinese yuan daalde vorige week naar een dieptepunt in 16 maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In haar driemaandelijkse monetaire beleidsrapport in augustus beloofde de Chinese centrale bank "actief en gestaag te reageren" op de depreciatiedruk op de yuan. Opgemerkt moet worden dat China de grootste deviezenreserves ter wereld heeft, waarbij sommige economen suggereren dat het ze zou kunnen gebruiken om de valuta van het land te ondersteunen.

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.