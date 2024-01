Analisten bekijken het rentebesluit en de ECB verklaring

Januari 24, 2024 18:14

Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) staat bovenaan de meest verwachte financiële updates deze week, terwijl analisten proberen te voorspellen wanneer de bank zou beginnen met het verlagen van de leenkosten.

De Hang Seng-aandelenindex in Hongkong steeg woensdag met 3% nadat de People's Bank of China (PBoC) de eerste verlaging van de reservevereiste ratio (RRR) van het jaar aankondigde. De verlaging zou 50 basispunten (bps) bedragen, terwijl de PBoC in 2023 de RRR twee keer met telkens 25 basispunten verlaagde. De beleidsmakers van de PBoC streven ernaar de Chinese economie te ondersteunen, die moeite heeft om een sterk post-COVID-herstel op te bouwen.

Het ECB rentebesluit

Donderdag maakt de raad van bestuur van de ECB haar besluit over de rentetarieven bekend. De meeste economen suggereren dat de raad, onder leiding van Christine Lagarde, de leenkosten in de wacht zal zetten. Zij zijn echter van plan het verslag na de vergadering te onderzoeken op tekenen van de toekomstplannen van de ECB met betrekking tot het monetaire beleid.

De rente in de eurozone staat momenteel op het hoogste niveau van de afgelopen tweeëntwintig jaar. Lagarde, die in de marge van de jaarvergadering van het WEF in Davos met Bloomberg-journalisten sprak, merkte op dat "het waarschijnlijk is dat we de rente tegen de zomer zullen verlagen".

Marktanalisten van MUFG Bank merkten op dat de euro de op twee na best presterende valuta van de G10 is in 2024 en voegden eraan toe dat "wij verwachten dat de ECB tijdens de beleidsvergadering van deze week een relatief agressieve boodschap zal blijven afgeven, die de euro begin dit jaar heeft helpen ondersteunen. De rentemarkt in de eurozone heeft tegen het einde van dit jaar al ongeveer 40 basispunten aan verwachte verlagingen weggelaten."

Tokyo CPI-rapport van januari 2024

Het Japanse bureau voor de statistiek publiceert donderdagavond de CPI-inflatiegegevens van Tokio voor de maand januari. Analisten gepolst door Reuters voorspellen dat de kern-CPI van Tokio voor het eerst in de afgelopen 19 maanden onder de 2% zal dalen. Uit gegevens die afgelopen vrijdag werden gepubliceerd, bleek dat de Japanse kerninflatie in december uitkwam op 2,3%, hoger dan de doelstelling van 2% die de Bank of Japan heeft vastgesteld.

Analisten van MUFG Bank suggereerden dat het onwaarschijnlijk is dat de yen op een duurzamere basis zal versterken, rekening houdend met de huidige omstandigheden. In hun rapport merkten ze op dat "hoewel we verwachten dat het vertrek van de BoJ uit de negatieve rente een sterkere yen zal aanmoedigen, naast renteverlagingen van andere grote centrale banken zoals de Fed, de recente prijsactie heeft benadrukt dat het waarschijnlijk nog steeds voorbarig is om te verwachten dat de JPY op dit moment op een meer duurzame basis zal versterken."

Ex-Fed bestuurslid Bullard: renteverlagingen mogelijk in maart

In de Verenigde Staten suggereerde de voormalige president van de St. Louis Federal Reserve (Fed), James Bullard, dat het bestuur van de Fed al in maart zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente voordat de CPI-inflatie 2% bereikt, omdat het misschien te laat is. In zijn opmerkingen zei Bullard: "Als de inflatie ergens tussen de 2% en 2,5% ligt en je hebt de beleidsrente nog steeds niet verplaatst, dan moet je misschien heel agressief handelen,

