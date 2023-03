Prekyba kava: žvilgsnis iš arčiau

Kovas 24, 2023 11:25

Kai ryte įjungiate kavos aparatą ir įkvepiate pirmojo šio karšto gėrimo kvapo, tikrai negalvojate apie prekybą kava. Tačiau kava nėra vien tik gėrimas. Prekyba kava yra viena pagrindinių prekybos žemės ūkio žaliavomis dalis. Vis daugiau žmonių kasdien vartoja kavą, tad paklausa auga.

Šiame straipsnyje pasidalinsime įdomia informacija apie kavą kaip prekę, tad skaitykite toliau.

Kava: viena labiausiai parduodamų prekių pasaulyje

Kavos gėrimas, kuriuo mėgaujamės kasdien, yra gaminamas iš skrudintų kavos pupelių, bet tikriausiai tai jau žinote.

Tikriausiai nežinote, kad, pasak istorijos tyrinėtojų, pirmieji žmonės, kurie gėrė kavą panašiai kaip mes, buvo jemeniečiai 1400 metais. Kavos pupelės buvo importuotos iš Etiopijos per Somalį.

Į protis gerti kavą labai greitai išpopuliarėjo Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje, kol pirmieji europiečiai neturėjo progos jos išbandyti. Kava tapo pasauline preke XX amžiuje – jos paklausa visame pasaulyje išaugo.

Apklausos rodo, kad kasmet išgeriama beveik trilijonas puodelių kavos. „Arabica“ ir „Robusta“ yra dvi daugiausia auginamos kavos pupelių rūšys.

Didžiausias „Arabica“ kavos gamintojas yra Brazilija, o didžiausias „Robusta“ kavos gamintojas yra Vietnamas.

„Arabica“ kava: ką turėtumėte žinoti

„Arabica“ kava gaminama iš „Arabica“ augalo, kuris gali užaugti iki 9-12 metrų aukščio, sėklų. Šis augalas auga aukštumose ir jam reikia stiprios saulės bei daug lietaus laikotarpių, kad galėtų išauginti savo vaisius.

Aukštos kokybės pupelės yra iš augalų, augančių dideliame aukštyje tokiose srityse kaip Kolumbija ir kai kurie Centrinės Amerikos regionai. Šiose vietose kava auga lėčiau ir užtrunka ilgiau, todėl ji tampa tankesnė ir įgauna unikalų skonį.

„Arabica“ sudaro didžiąją dalį pasaulyje suvartojamos kavos. Jos pupelėse yra 1-1,5 procento kofeino. „Arabica“ vidutiniškai gaunama nuo 1500 iki 2200 kilogramų kavos iš vieno hektaro.

„Robusta“ kava: ką reikia žinoti apie ją

„Robusta“ kilusi iš Vidurio ir į pietus nuo Sacharos esančios Afrikos ir buvo atrasta paskutiniais XIX amžiaus metais. „Robusta“ sudaro apie 30 procentų visame pasaulyje suvartojamos kavos.

Kai kurie kavos mėgėjai teigia, kad „Robusta“ laikoma karčia, prastos kokybės „Arabica“ kavos giminaite. Tačiau ekspertai mano, kad tiesiog šios konkrečios rūšies kavos derliaus nuėmimas, tolesnis apdorojimas ir tvarkymas anksčiau nebuvo tinkamas.

Robustos augalai pasižymi dideliu produktyvumu, todėl ūkininkams tereikia nedidelio žemės ploto, kad galėtų gerai gyventi ir kartu tausoti aplinką.

„Robusta“ vidutiniškai gaunama nuo 2300 iki 4000 kilogramų kavos iš vieno hektaro. „Robusta“ pupelėse yra 2-3 procentai kofeino, todėl ji gali atlaikyti vabzdžių ar kitų kenkėjų atakas.

„Arabica“ ir „Robusta“ kavos kainų svyravimai

Pradedantieji prekiautojai turėtų žinoti, kad „Arabica“ kainos nurodytos JAV centais/lb, o „Robusta“ kainos – USD/metrine tona. Oro sąlygos kavą gaminančiose šalyse, geopolitiniai įvykiai ir valiutų kursai gali turėti įtakos kavos kainoms.

2019 ir 2020 metais „Arabica“ kaina pasiekė kelių metų žemumą, kai jos neatidėliotina kaina buvo mažesnė nei 0,95 JAV dolerio. 2021 metais šaltis Brazilijoje ir gausus lietus Kolumbijoje apsunkino kavos tiekimą, todėl kainos pakilo.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Arabica“ 2018 m. vasario 1 d. – 2023 m. kovo 23 d. mėnesinis grafikas. 2023 m. kovo 23 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Robusta“ 2018 m. vasario 1 d. – 2023 m. kovo 23 d. mėnesinis grafikas. 2023 m. kovo 23 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Sausio 11 d. „Arabica“ ir „Robusta“ kainos nukrito iki žemiausio lygio per kelias savaites. Tačiau per kitas 20 dienų kainos pakilo, kaip matome pateiktuose dieniniuose grafikuose. Šių metų vasario 22 d. „Arabica“ kavos kainos pasiekė aukščiausią lygį per 4 mėnesius.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Arabica“ 2022 m. spalio 26 d. – 2023 m. kovo 23 d. dieninis grafikas. 2023 m. kovo 23 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Robusta“ 2022 m. spalio 28 d. – 2023 m. kovo 23 d. dieninis grafikas. 2023 m. kovo 23 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Brazilijos kavos eksportas vasario mėnesį smuko

Remiantis „Reuters“ ataskaita, vyriausybės duomenys parodė, kad Brazilijos kavos pardavimas vasario mėnesį sumažėjo 44,3 procento. Žiniasklaidos pranešimuose pažymima, kad ūkininkai sulaiko tiekimą už didesnes kainas dėl padidėjusių auginimo išlaidų, ypač trąšų.

Brokeris „HedgePoint“ sumažino savo prognozę, kad Brazilijoje 2023–2024 metais bus pagaminta „Arabica“ kavos iki 42,3 mln. pakelių (anksčiau prognozavo 45,4 mln.)

Brazilijos kavos eksportuotojų taryba (Cecafé) savo pareiškime pažymėjo, kad „nepaisant pastaruoju metu atsigavusių „Arabica“ kavos kainų Niujorko KCc2, dabartiniai tarptautiniai tarifai yra mažesni nei Brazilijoje, todėl kavos augintojai parduoda vietoje arba išvis neparduoda kavos.

Taryba taip pat teigia, kad eksporto apimtims įtakos turėjo ir didėjanti „Robusta“ kavos paklausa vidaus rinkoje, pridurdama, kad „tokia situacija, tikėtina, tęsis maždaug iki birželio ar liepos mėnesio, kai į rinką atkeliaus naujas (Brazilijos) derlius“.

Kolumbijos kavos gamyba vasario mėnesį didėjo, eksportas mažėjo

Nacionalinė Kolumbijos kavos augintojų federacija paskelbė, kad po užsitęsusio La Nina vasario mėnesį registruotos kavos gamyba per metu išaugo 10 procentų. Tačiau toje pačioje ataskaitoje pažymėta, kad metinis kavos eksportas antrąjį metų mėnesį sumažėjo 6 procentais.

Vietnamo kavos eksportas vasario mėnesį sumažėjo

Bendrasis Vietnamo muitinės departamentas kovo mėnesį pranešė, kad metinis šalies kavos eksportas vasario mėnesį sumažėjo 34,2 procento ir siekė 122 833 MT. Remiantis ta pačia ataskaita, bendras kavos eksportas sausio–vasario mėnesiais sumažėjo 14,7 procento, lyginant su praėjusiais metais, iki 283 339 MT.

Kenija įgyvendina naujas kavos prekybos taisykles

Kenija yra viena daugiausia kavos gaminančių šalių pasaulyje. Praėjusiais metais Kenija pagamino 34 500 tonų kavos, kooperatyvai – 15 000 tonų, o didieji ūkiai – 11 000 tonų.

Pagal naujus reglamentus Kapitalo rinkų institucija (CMA) tapo vyriausybine agentūra, teisiškai įgaliota prižiūrėti ir reguliuoti prekybą kava Nairobio kavos biržoje.

Tačiau tai vyksta tuo metu, kai vietinė kavos gamyba ir toliau mažėja – nuo 129 000 metrinių tonų 1990 metais iki 34 000 tonų 2022 metais dėl didelių išlaidų, vėluojančių mokėjimų ir žemų rinkos kainų.

Nacionalinės kavos kooperatyvų sąjungos (NACCU) atstovai teigia, kad „šis žingsnis suteiks sveiko proto, sąžiningos prekybos praktikos ir pašalins slaptus susitarimus aukcione“.

Valdykite savo riziką, prekiaudami kava

Kaip ir kiekvienos prekybos priemonės atveju, prekyba kava yra susijusi su rizika. Pradedantieji prekiautojai susiduria su dar didesne rizika, nes neturi reikiamos patirties, kad nustatytų tinkamą veiksmų eigą, kuri galėtų sumažinti nuostolius.

Sunkiai uždirbtų pinigų praradimas gali sukelti stresą ir turėti įtakos jūsų finansiniam planavimui. Prekiautojai, kurie tik pradeda savo rinkų prekybos kelionę, turėtų ieškoti būdų, kaip sumažinti riziką ir nekelti pavojaus savo finansiniams tikslams.

Rizikos valdymas yra būtinas pradedantiesiems prekiautojams. Mokymasis naudotis tinkamomis rizikos valdymo priemonėmis turėtų būti kiekvieno prekiautojo prioritetas. Tam reikalinga tinkama švietimo medžiaga, kurios gausu internete.

Čia rasite seminarų, elektroninių knygų ir ekspertų parengtų straipsnių, kurie gali atskleisti, kaip veikia prekyba ir kaip išvengti nereikalingos rizikos.

Pradedantieji prekiautojai, kurie žino, kaip naudotis rizikos valdymo įrankiais, turi pranašumą prieš prekiautojus, kurie su jais nėra susipažinę. Būkite tikri, kad priklausote pirmajai grupei.

