Trading con el Zloty polaco: Lo que debes saber

Julio 24, 2023 06:01

Operar con el zloty polaco frente al dólar estadounidense, la libra esterlina y el euro podría ser una opción a tener en cuenta por los traders a la hora de diseñar sus estrategias. ¿Por qué? No hace muchos años, el zloty polaco y la economía polaca se encontraban entre las más débiles de Europa. Sin embargo, en los últimos años, Polonia se ha levantado y ha ganado fuerza gracias a las inversiones extranjeras directas en el país.

Como resultado, el valor de la moneda polaca ha subido y se ha hecho aún más popular entre los traders que operan con divisas europeas. En este blog compartiremos información valiosa sobre el Zloty polaco que podría ser útil para traders principiantes. ¡Sigue leyendo!

La economía polaca, el zloty y el Banco Central de Polonia

La economía polaca ha crecido significativamente en las dos últimas décadas, superando a otras economías europeas y convirtiéndose en la sexta economía de la Unión Europea (UE) with GDP per capita being above 70% of the EU average (in terms of purchasing power parity).

Según un estudio publicado por el Banco Mundial en abril de 2023, el crecimiento económico de Polonia se desaceleró hasta un 4.9% en 2022. Los analistas del Banco Mundial sugieren que el crecimiento del PIB probablemente se desacelerará hasta el 0,7% en 2023 debido a la alta inflación, la afluencia y el apoyo a los refugiados, mientras que otros destacan la falta de inversiones en I+D, que ascienden a menos del 1,5% del PIB, cifra inferior a la media de la UE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se muestra optimista respecto al futuro de la economía polaca sugiriendo en un informe que "los elevados precios de la energía, la débil demanda interna y la incertidumbre mundial hacen prever que el crecimiento del PIB seguirá siendo débil hasta el primer semestre de 2023". Sin embargo, la Encuesta prevé que el crecimiento se recupere hasta el 2,4% en 2024, mientras que la inflación alcanzará su punto máximo a principios de 2023 antes de caer hasta el 3,5% a finales de 2024".

El Narodowy Bank Polski (NBP) s el banco central de la República de Polonia. El banco central de Polonia es responsable de la estabilidad del zloty, al tiempo que desarrolla y aplica la estrategia de política monetaria y las directrices anuales de política monetaria.

En abril de 1924 se puso en circulación el zloty, que sustituyó al marco polaco, cuyo valor había sido destruido por la inflación. La moneda polaca es la 21ª más operada en el mercado mundial de divisas, según la Encuesta Trienal de Bancos Centrales publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BPI).

Evolución del zloty polaco

Como se observa en el gráfico mensual a 5 años que figura a continuación, el zloty polaco obtuvo buenos resultados frente al dólar estadounidense, alcanzando su nivel más bajo en 3 años el 1 de mayo de 2021, cuando operaba a 3,65 PLN frente a la divisa estadounidense.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - USD PLN Gráfico Mensual.

Rango de fechas: 1 de mayo de 2018 - 20 de julio de 2023. Fecha de captura: 20 de julio 2023. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros. USD PLN Gráfico Mensual.Rango de fechas: 1 de mayo de 2018 - 20 de julio de 2023. Fecha de captura: 20 de julio 2023. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros.

Sin embargo, los siguientes 16 meses resultaron difíciles para el zloty, que perdió terreno frente a su contraparte estadounidense. A principios de septiembre de 2022, la moneda polaca registró su nivel más bajo en varios años, operando a 4,94 frente al dólar.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico diario USD PLN.

Rango de fechas: 25 Abril 2023 - 20 Julio 2023. Fecha de Captura: 20 Julio 2023. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros. Gráfico diario USD PLN.Rango de fechas: 25 Abril 2023 - 20 Julio 2023. Fecha de Captura: 20 Julio 2023. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros.

Desde entonces, el zloty polaco ha recuperado su fortaleza y "sigue beneficiándose de una mezcla de superávit por balanza por cuenta corriente, más ventas de divisas en el mercado por parte del Ministerio de Finanzas, entradas de Inversión Extranjera Directa y capital de cartera", según los economistas de ING.

¿Qué opinan los analistas sobre el zloty polaco y la economía polaca?

El 7 de julio, el Banco Nacional de Polonia (BNP) anunció su decisión de mantener sin cambios los tipos de interés. La inflación general en Polonia se situó en el 11,5% en junio sobre una base anualizada, según mostraron los datos de la oficina de estadística, por debajo de un máximo del 18,4% en febrero.

Según un informe de Reuters del 18 de julio, dos de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Nacional de Polonia sugieren que la reducción de la política monetaria podría estar en camino. Gabriela Maslowska, miembro del Consejo de Política Monetaria (CPM), mencionó que "si, por ejemplo, en septiembre u octubre los responsables de fijar los tipos juzgan que los datos entrantes son lo suficientemente convincentes, que merece la pena tomar una decisión sobre un primer recorte antes de lo previsto, entonces creo que sería comprensible".

Los analistas de Commerzbank escribieron en un informe publicado el 14 de julio lo siguiente: "Prevemos que el euro se mantenga fuerte hasta 2023, pero que vuelva a debilitarse durante 2024. Dada la alta relación beta del Zloty con el Euro, vemos que el EUR/PLN volverá a subir hacia 4,75 a medida que la inflación decepcione una vez más en 2024". También escribieron que "nuestro caso base sigue siendo que la inflación se moderará notablemente en los próximos trimestres, pero no convergerá plenamente al objetivo, por lo que vemos 2024 como un período potencialmente negativo para el Zloty".

Los analistas de ING sugirieron en un informe publicado el 20 de julio que la continua deflación en Polonia podría respaldar una pronta relajación del banco central. Los economistas del banco holandés señalaron que "el Consejo puso fin oficialmente al ciclo de subidas de tipos de interés en julio, y el mercado apuesta por una moderación rápida y significativa de la política monetaria. Nuestro escenario de referencia supone dos recortes de los tipos de interés de 25 puntos básicos antes de finales de este año (muy probablemente en septiembre y octubre). Al mismo tiempo, con el perfil de inflación presentado por el BNP en su proyección de julio, el margen para recortes de tipos es claramente inferior al que el mercado está valorando actualmente."

Trading con el Zloty polaco y gestión del riesgo

El Zloty polaco es la divisa de uno de los mayores mercados en desarrollo del mundo, por lo que tendría sentido que los traders tratasen de añadirlo a su cartera. La fortaleza subyacente de la economía polaca podría atraer a inversores que quisieran beneficiarse de cualquier posible surgimiento del Zloty polaco. Sin embargo, operar en el mercado de divisas siempre implica riesgos y la falta de preparación puede llevar a la pérdida de valiosos fondos.

Los traders principiantes deben tener especial cuidado a la hora de elaborar sus estrategias de trading, ya que carecen de experiencia y quizá de los conocimientos de trading necesarios para juzgar cuál sería el curso de acción correcto. Para evitar el peligro de perder fondos, los traders principiantes deben estudiar los distintos aspectos del trading y, por supuesto, cómo utilizar las herramientas de gestión de riesgos.

Existe una amplia gama de materiales educativos en línea que podrían ayudar a los traders principiantes a potenciar sus conocimientos de trading. Existen seminarios web, artículos, tutoriales y vídeos preparados por expertos en trading para ayudar a los traders principiantes a aprender a utilizar las herramientas de gestión de riesgo. Estas herramientas pueden marcar la diferencia cuando los mercados se mueven en contra de los planes del trader, minimizando las pérdidas.

Los traders experimentados sugieren a los traders principiantes que estudien mucho antes de emprender esta nueva experiencia. No pierdas la oportunidad de asegurar tus planes al máximo utilizando las herramientas de gestión de riesgo adecuadas.

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.